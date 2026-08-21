Ducár vs. Cverna: Favorit je jasný, ale riskuje možná víc. Dokáže outsider překvapit?
Už jen dva týdny zbývají do očekávaného galavečera GBO Boxing: New Era 2, který si dal za cíl znovu zvednout zájem o český box. A nutno říct, že minimálně z hlediska pozornosti se mu to zatím daří. Jedním z důvodů je hlavní zápas večera, ve kterém se proti sobě postaví Vasil Ducár a Alexandr Cverna. Vstupenky na akci, která se koná 4. září v pražském SaSaZu, si můžete zakoupit ZDE>>>.
Na první pohled má duel poměrně jasného favorita. Když se ale podíváme na podmínky zápasu podrobněji, zjistíme, že Alexandr Cverna drží několik trumfů. A především – nemá skoro co ztratit.
Větší šanci na vítězství má bezpochyby Vasil Ducár. Především díky zkušenostem z profesionálního boxu a výrazným prověrkám proti kvalitním soupeřům. Ducár během kariéry poznal úroveň mezinárodního profesionálního boxu, a právě zkušenosti z něj by měly být jednou z jeho největších zbraní.
Pro Ducára mluví také věk, je přibližně o patnáct let mladší než jeho soupeř. V zápase, ve kterém může rozhodovat rychlost, kondice a schopnost reagovat, jde o velmi významný faktor. Pokud chceme oba borce hodnotit čistě podle boxerských zkušeností, věku a technických předpokladů, role favorita patří jednoznačně Ducárovi. Nicméně z několika pohledů se očekává zajímavý zápas.
Cverna může mít přes dvacet kilogramů navrch
Jednapadesátiletý Cverna se těší velké popularitě. Paradoxně v netradičním sportovním věku zažívá z hlediska pozornosti jeden z vrcholů kariéry. Do zápasu navíc přinese něco, co Ducár nemůže ignorovat – obrovský váhový rozdíl.
V době utkání může být Cverna minimálně o dvacet kilogramů těžší. Samotná váha samozřejmě profesionální boxerské zkušenosti nenahradí, jenže společně s Cvernovou tvrdostí a silou úderu vytváří faktor, který může být především v úvodních minutách pro soupeře pořádně nepříjemný.
Dalším důležitým bodem jsou pravidla zápasu, duel je totiž vypsaný pouze na čtyři kola. A právě krátký formát může Cvernovi výrazně pomoci.
Ducár je typem boxera, jehož kvality se naplno projevují s postupujícími koly. Dokáže si soupeře načíst, pracovat s tempem a postupně přebírat kontrolu. V delším profesionálním zápase by proto jeho výhoda pravděpodobně každým dalším kolem rostla. Jenže šesté, sedmé ani osmé kolo tentokrát nepřijde.
Cverna může od začátku pracovat s vědomím, že potřebuje zvládnout pouze čtyři kola. Nemusí šetřit síly a díky své váze zkusí Ducárovi zápas maximálně znepříjemnit.
Největší výhoda Cverny? Nemá skoro co ztratit
Možná vůbec nejzásadnější rozdíl mezi oběma boxery ale neleží v jejich rukavicích, nýbrž v očekávání veřejnosti. Cverna riskuje výrazně méně. Pokud prohraje na body s favorizovaným Ducárem, v zásadě se stane to, co většina lidí očekává. Pokud ale vydrží všechna čtyři kola a Ducár ho výrazně přeboxovat nedokáže, veřejnost může zápas vnímat úplně jinak.
Je to trochu jako Rocky Balboa v prvním filmu legendární série. Jeho skutečným vítězstvím nebylo porazit Apolla Creeda, ale dokázat s ním vydržet až do konce. A podobná situace může nastat i tady. Jakékoliv jiné než přesvědčivé vítězství Vasila Ducára může být svým způsobem malým skalpem pro Alexandra Cvernu. Naopak tlak bude především na Ducárovi. Jako zkušenější, mladší a boxersky prověřenější bojovník je právě on tím, od koho se očekává dominance.
Konečný proti influencerovi. Dvacet sekund, nebo senzace roku?
Hlavní zápas však nebude jediným důvodem, proč galavečer sledovat. Velkou pozornost na sebe strhl rovněž duel Lukáše Konečného s Danielem „Ickem“ Klementem. Bývalého světového šampiona a jednoho z nejúspěšnějších českých boxerů historie totiž netradičně vyzval brněnský podnikatel, rapper a influencer.
Klementovi se povedlo něco, co část fanoušků možná ani nečekala – zatáhnout zkušeného Konečného do trash talkové hry. Veřejná výzva i Konečného reakce v posledních týdnech přitáhly na bojové scéně pozornost.
Boxerské zkušenosti obou soupeřů jsou na úplně jiné úrovni. Konečný má za sebou olympijské hry, medaile z amatérského mistrovství světa a světový titul WBO. Klement naopak přichází především ze světa influencerských a freak-fight zápasů.
Sebevědomí mu ale rozhodně nechybí. Konečný dává najevo, že očekává velmi rychlý konec a svého soupeře zároveň nepovažuje za rovnocennou boxerskou hrozbu. Dokonce i tvrdí, že zápas nebude trvat déle než 20 sekund. Protivník ale věří v přesně opačný scénář.
Daniel „Icko“ Klement odvážně říká, že Konečného zaskočí a druhý den si přečte novinový titulek: „Influencer porazil mistra světa.“ Stane se zázrak, nebo influencerské sebevědomí dostane od české boxerské legendy tvrdou lekci? A potvrdí Vasil Ducár roli favorita proti výrazně těžšímu Alexandru Cvernovi?
Odpovědi dostaneme 4. září na GBO Boxing: New Era 2 v pražském SaSaZu.