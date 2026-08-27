Ducár, Cverna, Konečný, Icko a další. Boxerská akce roku už příští týden
Už za pár dnů vypukne jedna z nejočekávanějších boxerských událostí v tomto roce. GBO boxing hlásí New Era 2 v SaSaZu, kde se v hlavním zápase střetnou dva světy – Vasil Ducár vs. Alexander Cverna. Akce je na programu 4. září, vstupenky jsou k dispozici zde.
Vasil Ducár, nebo Alexander Cverna? Kdo z nich riskuje víc?
„Myslím si, že stoprocentně já, protože pokud nevyhraju jasným a přesvědčivým rozdílem, bude vítězem Alexander Cverna,“ uvědomuje si Ducár. Soupeř mu přitakává a zároveň upozorňuje na jednu ze svých hlavních výhod.
„Pro mě je výhoda, že je to jenom na čtyři kola. Já budu určitě v prvních čtyřech kolech agresivnější. Vasil je jako dieselový motor, rozjíždí se později. Jeho nejsilnější kola jsou šestá, sedmá a osmá. Na čtyři kola to tedy určitě patří k mým výhodám,“ tuší Cverna.
Rozdíl mezi oběma je samozřejmě také ve věku a váze, s tím se ale Cverna podle svých slov dokáže vypořádat. „Nemyslím si, že jeho nejtvrdší údery jsou tak tvrdé, aby mě poslaly na zem. Myslím si, že mě nesrazí a že ten zápas doboxuju,“ říká.
„Chci udělat velkou show a ukázat lidem, že v tom postavení, ve kterém v boxerském žebříčku jsem, nejsem náhodou. Každý si může říkat, co chce. Já jsem se tam probojoval a taková je aktuální realita,“ doplňuje sebevědomě Cverna, jenž je v posledních letech stálicí domácí bojové scény a zároveň jejím výrazným propagátorem.
Konečný vs. Klement: Souboj, který budí emoce
O velkou show by se měl postarat také hlavní předzápas, o kterém bylo napsáno už mnoho. Do ringu se proti sobě postaví Lukáš Konečný a Daniel „Icko“ Klement. „Ten zápas je samozřejmě pod mojí úroveň a normálně bych ho nevzal. Avizuju však, že je to naposledy, co jsem přijal takovouhle exhibici. Jediné, co mě tak nějak utěšuje, je, že karta je z velké části boxerská. Ale nemyslím si, že tohle je něco pro mě,“ uvedl už dříve Konečný, jeden z historicky nejúspěšnějších českých boxerů.
Jeho nečekaný vyzyvatel Klement však reaguje s typickou upřímností a sebevědomím. „Nikdo mu nebere jeho boxerské zásluhy. Já ho za ně respektuju a vždycky jsem ho respektoval. To je jedna věc. Druhou věcí je, že box je tam, kde je, i kvůli Lukáši Konečnému, protože ani on nedokázal vychovat kvalitního boxera, který by se prosadil v zahraničí. Myslím si, že box se má dělat trošičku jinak,“ hlásí Klement.
„Ano, dal jsem si na záda terč. Všichni mě hejtují za to, že jsem byl sebevědomý, odvážný a provokativní, ale já jsem ho nikdy neurazil. Respektuju jeho sportovní výkony, ale na ostatní věci mám jiný názor. A myslím si, že pomáhám vlastně i jemu. Podívejte se, kolik lidí mu najednou fandí. Vždyť mu musí být příjemné, kolik lidí mě nesnáší a staví se na jeho stranu. Ale kde byli tihle jeho fanoušci, když boxoval před lety?“ ptá se Klement.
Samotný Konečný přitom predikuje, že jejich souboj bude velmi krátký. „Nejsem úplně zdravotně top, ale na dvacet vteřin s tebou mi to stačí,“ vzkázal svému soupeři během televizní debaty v rámci programu Oneplay Sport.
Dvojčata Mikhalovova jdou za světovým snem
Pozornost přitahuje také profesionální debut dvojčat Maxe a Pavla Mikhalovových, kteří si prošli těžkým životním příběhem na Ukrajině. Na tréninky svého času chodili pěšky třináct kilometrů a nyní se chtějí v profesionálním ringu porvat o lepší život.
„Za lepší život bojujeme prakticky každou minutu na našich trénincích, každé kolo ve sparingu a každý den, kdy se ráno probudíme. Nechceme to vzdát. Náš sen je jasný – chceme být mistry světa,“ odpovídají Max a Pavel jednohlasně.
Pupar vs. Řehák: Z kamarádství vznikla rivalita
Milovníci entertainment boxu se mohou těšit na zápas Pupara s Tomášem Řehákem. Oba už mají zkušenosti z Clashe a tentokrát změří síly v ringu na galavečeru GBO boxing. „Kdysi jsme spolu měli mít zápas,“ vysvětluje Tomáš Řehák.
„Nakonec jsme se ale rozhodli, že jsme moc velcí kamarádi na to, abychom do toho šli. Myslím si, že Zdeňku Puparovi trochu spadl fame na TikToku, zatímco můj fame trošičku vyletěl, takže se možná chtěl svézt na tom mém. Začal mě provokovat, já jsem to nevydržel a něco jsem mu nahrál na Instagram. On to samozřejmě chytře otočil, takže jsem ho vyzval. Ale já s tím nemám problém,“ pokračuje Řehák.
Na jeho slova ale populární Pupar okamžitě reaguje: „Tomášku, hlavně trénuj. Tohle nebude legrace.“
Jak všechny očekávané souboje dopadnou? To uvidíme už 4. září v pražském SaSaZu. Vstupenky jsou k dispozici v síti GoOut.