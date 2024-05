Ředitel Andrle o Pogačarovi: Zbytečně si dělá nepřátele. Co Hirt a Froome?

Do vysílačky dává pokyny závodníkům své stáje Israel-Premier Tech. René Andrle při tom na Giro d´Italia musí také zohledňovat kroky zatím jasného vládce Tadeje Pogačara a jeho týmu. Ale číst Slovincovy kroky prý není nic snadného. „Jemu se těžko rozumí, to asi zvládají jen ti jeho nejbližší v týmu,“ prozradil webu iSport.cz. Velmi se mu líbí výkony Jana Hirta, kterého tipuje v cíli v Římě hodně vysoko. Popsal také drsné pády svých cyklistů a co je nyní s Chrisem Froomem.

Česko nemá na letošním Giro d´Italia své zástupce pouze ve dvou cyklistech (Josefu Černém a Janu Hirtovi), je zde také René Andrle, dlouholetý sportovní ředitel celku Israel-Premier Tech. Letos je dokonce tím nejvyšším sportovním direktorem izraelské sestavy. Jeho úkolem je hlídat, jaké kroky dělají závodníci ostatních celků a těm svým podle toho a podle předem dohodnuté strategie hlásit do vysílačky pokyny.

Hlavní tváří letošního Gira je Tadej Pogačar, který už vyhrál tři z devíti etap a netváří se, že by soupeřům chtěl něco jen tak přenechat. Dokonce vyvíjel snahu i ve sprinterských dnech. Co tedy s Pogačarem?

„Samozřejmě je to výjimečný závodník. Rozhodl se jet Giro, původně možná i trochu z obavy, že neporazí znovu Vingegaarda. Bohužel ten spadl na Baskicku, takže jeho plány se změnily. Pogačar by na to měl teď reagovat. Čekal jsem, že na Giru bude dominantní, ale pokud chce vyhrát i Tour, tak některá jeho rozhodnutí tady úplně nechápu. Protože třeba sobotní horská etapa byla dost těžká, oni tahali celý den a vyhráli etapu. Za mě trošku zbytečný tah, ale nevidím jim do hlavy, takže uvidíme, co bude dál.“

Co byste o jeho vystupování v této sezoně řekl?

„Co jsem letos u něj viděl, tak byl