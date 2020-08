Nervózní start Tour de France: déšť, pády a vítězný Býk ze Stavangeru

Končí zde tradiční jarní etapový závod Paříž – Nice, kterému se přezdívá Závod za sluncem. Za tím by v sobotu rádi vyrazili i účastníci 107. ročníku nejslavnějšího cyklistického závodu světa Tour de France. Jenže hnali se za ním marně, ani na chvíli se jim přes mraky neukázalo. Azurové pobřeží, kam ráda jezdila odpočívat už britská královna Viktorie, rozhodně cyklistům nenabídlo to nejlepší, co mohlo. Teploty lehce nad 20 stupňů Celsia by ani tolik nevadily, ale ty mokré silnice od deště, který provázel téměř celou etapu…

Bývá už pravidlem, že začátek Tour de France je nervóznější. Nikdo moc neví, co očekávat, na startu je řada nováčků, tři týdny závodění před nimi. O to horší to pak je v této prapodivné sezoně, kdy se kvůli pandemii koronaviru víc než čtyři měsíce nezávodilo a na start mohli cyklisté nastoupit zase až v srpnu. Závodních kilometrů tak v nohou tentokrát moc nemají. A když se k tomu přidá ještě na poměry Tour poměrně náročná hned první etapa, kterou provází déšť, je z toho rázem polízanice, jakou bylo možné v sobotu vidět.

Po oficiálním odstartování závodu jeho ředitelem Christianem Prudhommem, který se odehrával ještě za sucha, bylo možné sledovat rychlý nástup trojice závodníků Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept), Michael Schär (CCC) a Fabien Grellier (Total Direct Energie).

Jenže když bylo odjeto teprve 23 kilometrů, spustil se déšť, který se postaral hned o několik napínavých, a pro aktéry i hodně nepříjemných okamžiků. Mezi prvními, které mokrá vozovka odeslala k zemi, byla hned dvojice adeptů na vítězství v případném závěrečném spurtu. Sam Bennett a Domenico Pozzovivo. Druhému jmenovanému pak musel pomáhat i jeho týmový kolega Roman Kreuziger dotáhnout se zpět do pelotonu, což se povedlo až po více než šedesáti kilometrech.

Mezi tím ale stejný osud potkal řadu dalších. 104 kilometrů před cílem se k zemi poroučel Pavel Sivakov, jeden z klíčových mužů pro Egana Bernala v honbě za obhajobou loňského prvenství. Na tom bylo vidět, že pokračuje opravdu s velkým zapřením a je otázka, v jakém stavu dojel do cíle, kde měl ztrátu na vítěze 13 minut.

A nebyl by to věčný smolař Tour de France Richie Porte, aby se i on do nějakého toho pádu nezamotal. Mnohem děsivěji pak vypadala nehoda jednoho z favoritů do hor Miguela Ángela Lopeze, kterému na mokré silnici podklouzlo zadní kolo a ve smyku doklouzal až do dopravní značky na protější straně. Rychle se ale oklepal, vzal si kolo týmového kolegy a pokračoval dál.

Chráněným mužem svého týmu UAE Emirates byl Alexander Kristoff. Třiatřicetiletý cyklista, který si už při předchozích účastech třikrát okusil, jaké to je vyhrát etapu, si nakonec tento pocit zopakoval v napínavém spurtu. A v neděli poprvé oblékne i žlutý dres. „Splnil se mi sen, jsem ve žlutém, každý den v něm je super. V závěrečných kilometrech jsem se cítil velmi silný, takže jsem velmi hrdý, že jsem to dotáhl do konce. Lepší start jsem si nemohl přát,“ rozplýval se. „Je to skvělé pro mou kariéru, nečekal jsem, že ještě ve svém věku budu schopný konkurovat těm nejlepším. Ani se se mnou moc nepočítalo, hlavně po mám pádu před pár dny na mistrovství Evropy, kdy jsem se uhodil do hlavy,“ dodal ještě Kristoff, u něhož je pravděpodobné, že hned po nedělní horské etapě o dres lídra Tour zase přijde.

Bez problémů odjela úvodní dějství dvojice českých závodníků Jan Hirt a Roman Kreuziger, který navíc odvedl velký kus práce, když pomáhal Pozzovivovi zpět do pelotonu. V neděli čeká na cyklisty ještě náročnější etapa se dvěma kopci první kategorie.