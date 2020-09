Výsledky Tour de France 2020: slaví Pogačar, zelený trikot uhájil Bennett

Museli jsme si na to počkat o dva měsíce déle, ale je to tady: Tour de France 2020, 107. ročník slavného závodu. Stará dáma, kterou odsunula pandemie koronaviru, má letos dohromady téměř 3 500 kilometrů. Oproti loňsku ale závodníci nejeli do tak velkých nadmořských výšek, nejvyšším bodem byl Méribel Col de la Loz (2304 m), kde končila 17. etapa. Zajímavostí byla také jediná časovka na proslulé Planině krásných dívek, která nakonec rozhodla o vítězi 107. ročníku. Žlutý trikot na Champs-Élysées oblékl Slovinec Pogačar.

Výsledky Tour de France 2020

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 87:20:05, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -59, 3. Porte (Austr./Trek-Segafredo) -3:30, 4. Landa (Šp./Bahrajn-McLaren) -5:58, 5. Mas (Šp./Movistar) -6:07, 6. López (Kol./Astana) -6:47, 7. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma) -7:48, 8. Urán (Kol./EF) -8:02, 9. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -9:25, 10. Caruso (It./Bahrajn-McLaren) -14:10, ...67. Hirt -3:34:58, 109. Kreuziger -4:45:26.

Bodovací soutěž (zelený trikot): 1. Bennett 380, 2. Sagan 284, 3. Trentin (It./CCC) 260, ...122. Kreuziger 3.

Vrchařská soutěž (puntíkovaný trikot): 1. Pogačar 82, 2. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 74, 3. Roglič 67.

Mladí jezdci (bílý trikot): 1. Pogačar 87:20:05, 2. Mas -6:07, 3. Madouas (Fr./Groupama-FDJ) -1:42:43.

Týmy: 1. Movistar 262:14:58, 2. Jumbo-Visma -18:31, 3. Bahrajn-McLaren -57:10.

Trasa 107. ročníku cyklistické Tour de France

Na cyklisty během 21 etap v tří týdnech čeká porce 3 650 kilometrů. Z toho je osm rovinatých a horských etap, čtyři pak nesou označení kopcovité a součástí je pouze jedna individuální časovka na Planinu krásných dívek. Startuje se v sobotu 29. srpna v Nice, cíl je již tradičně o tři týdny později 20. září v centru francouzské metropole na Champs-Élysées.

1. etapa: Nice Moyen Pays - Nice, 156 km, rovinatá

sobota 29. srpna / start 14:15 -> cíl cca 17:45

náročnost: **

Co očekávat

Grand Départ je letos na jihu Francie v malebném letovisku Nice. Kdo by však očekával projížďku po rovině, aby se cyklisté rozšlapali, bude překvapen. Už tady totiž organizátoři posílají závodníky severně do kopců. Dojíždí se po pobřeží, kde se dá očekávat vítr, který by mohl situaci trochu zkomplikovat. O vítězství se mohou poprat Thomas de Gendt, Wout van Aert, ale i sprinteři jako třeba Alexander Kristoff.

Kudy se jede

Začíná se ve známém letovisku Nice v Provence na Azurovém pobřeží u Středozemního moře. Město si svého času velmi oblíbila například britská královna Viktorie. Pojede se i přes Promenade des Anglais, kde před čtyřmi lety najel islámský terorista kamionem do davu lidí. Obětí bylo 86, zraněných zhruba 400.

Očima Petra Benčíka

„Čeká nás krásný úvod v Nice. Celá Tour je hrozně hornatá, takže v první etapě chtěli dát organizátoři šanci sprinterům. Kopce nejsou úplně malé, ale myslím si, že se budou snažit spurtovat. Může to však být klidně i pro klasikáře. Viděli jsme v několika závodech před Tour Wouta van Aerta. Myslím, že při jeho formě může být tohle klidně etapa, kde to bude na něj. Ale očekávám trošku opatrnější start, že si to tady opravdu zkusí ti největší spurteři.“

Výsledky 1. etapy

1. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates) 3:46:23, 2. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 3. Bol (Niz./Sunweb), 4. Bennett (Ir./ Deceuninck-Quick-Step), 5. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 6. Viviani (It./Cofidis), 7. Nizzolo (It./NTT Pro Cycling), 8. Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 9. Turgis (Fr./Total Direct Energie), 10. Stuyven (Belg./Trek- Segafredo) všichni stejný čas, ...103. Hirt (ČR/CCC) -2:57, 127. Kreuziger (ČR/NTT Pro Cycling) -3:23.

1. etapu Tour de France 2020 ovládl v dešti Kristoff >>

2. etapa: Nice Haut Pays - Nice, 186 km, horská

neděle 30. srpna / start 13:20 -> cíl cca 18:00

náročnost: ***

Co očekávat

Dva kopce první kategorie dávají už na první pohled zprávu o tom, že zkraje Tour nepůjde o nic lehkého. Z minimální nadmořské výšky se musí závodníci vyškrábat hned na prvním do 1500 metrů. Na závěrečných kilometrech jsou menší kopce, kde by se mohli ukázat zdatnější klasikáři, kteří si předtím poradili s horami. I zde se mohou blýsknout Van Aert či De Gendt, stejně jako loňská hvězda Julian Alaphilippe.



Kudy se jede

Start i cíl stejný, výrazně odlišný bude profil. Z rovin se cyklisté vydají do hor, klíčovým vrcholem bude průsmyk Col de Turini, kde se jezdí nejslavnější rychlostní zkouška Rallye Monte Carlo. Díky tomu, že se jezdila i v noci, se jí přezdívalo Noc dlouhých ohňů. V roce 2005 ji vyhrál český závoďák Roman Kresta.

Očima Petra Benčíka

„To už je úplně jiný příběh. Neumím si představit, že by to tady sprinteři přejeli tak, aby bojovali o vítězství. Naopak by mě nepřekvapil opět Van Aert v laufu, že to ještě přetrpí. Vždy nám někdo z těch lidí na začátku ukázal, třeba loni Alaphilippe, že byl připravený tak dobře, že vydržel i to, co by jindy nedal. To je na tom hrozně zajímavé. Nedivil bych se, kdyby i druhou etapu jeli kluci ještě opatrněji a přežili to klasikáři jako Alaphilippe, Michal Kwiatkowski, někteří z těch, kteří umí v závěru ujet.“

Výsledky 2. etapy

1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 4:55:27, 2. Hirschi (Švýc./Sunweb) stejný čas, 3. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1, 4. Van Avermaet (Belg./CCC), 5. Higuita (Kol./EF), 6. Mollema (Niz./Trek-Segafredo), 7. Lucenko (Kaz./Astana), 8. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 9. Schachmann (Něm./Bora-hansgrohe), 10. Bettiol (It./EF) všichni -2, ...88. Kreuziger (ČR/NTT) -17:45, 112. Hirt (ČR/CCC) -17:51.

Alaphilippe jde po 2. etapě do žlutého >>

3. etapa: Nice - Sisteron, 198 km, rovinatá

pondělí 31. srpna / start 12:20 -> cíl cca 17:00

náročnost: **

Co očekávat

Na první pohled by se chtělo říci, že půjde o sprinterský dojezd, kde by se mohli ukázat Elia Viviani, Peter Sagan, Caleb Ewan, Sam Bennett. Jenže zdání může klamat. I zde bude hrát roli, zda bude od moře foukat. V úsecích, kde se mění směr, by se mohly v případě větru naskytnout příležitosti zaútočit i jiným typům závodníků. O ryze sprinterskou etapu nepůjde ani z hlediska nastoupaných výškových metrů, kterých bude 3 100.



Kudy se jede

Zhruba po 40 kilometrech se bude projíždět přes Grasse, které je považováno za hlavní město parfémů. V okolí se pěstují aromatické byliny jako levandule, myrta, jasmín, růže, mimóza nebo květ pomerančovníku. Vůně těchto rostlin, společně s dováženým pačuli, daly světově proslulým parfémům základ. V roce 1963 v Grasse zemřela šanzoniérka Édith Piaf.

Očima Petra Benčíka

„Rozhodne, jak bude foukat vítr. Pokud by foukalo od moře, bude to po směru jízdy, a to samozřejmě zrychluje. Rádo by se řeklo sprinterská etapa, všichni to ohlídají, bude se spurtovat. Ale může to být úplně jinak. Bude potřeba dávat celý den pozor na vítr. Není to úplně v horách, je to spíš rovinatější, můžou se dít věci. Jestli budou chtít sprinteři spurtovat, tak si hrábnou.“

3. etapu ve spurtu ovládl Caleb Ewan, Sagan oblékne zelený trikot >>

4. etapa: Sisteron - Orcières-Merlette, 160,5 km, kopcovitá

úterý 1. září / start 13:30 -> cíl cca 17:20

náročnost: ***

Co očekávat

Začátek etapy bude poklidnější, ideální je pro únik skupinky jezdců. Od 60. kilometru už ale přichází kopce a den vrcholí cílem na kopci první kategorie. Jde o 7 kilometrů, 6,7 procenta průměrný sklon, závodníci nastoupají zhruba 700 výškových metrů. Ukázat by se zde mohl například Alejandro Valverde.

Kudy se jede

Pohoří Hautes Alpes (Vysoké Alpy) je pro české lyžaře ve Francii nejpopulárnější. Středisko ležící na jihovýchodě Francie v zimě stojí na lyžování, v létě na cyklistice. Působivé na pohled je i čtyři tisíce let staré město Sisteron, jehož dominantou je pevnost vybudovaná na vysoké skále v rozmezí 13.-16. století.

Očima Petra Benčíka

„Na začátku je národní park, tam by si mohli kluci trochu orazit. První půlka by mohla být lehčí, to znamená, že jestli tady někdo vystřelí, mohl by získat velký náskok. A pak se začne jet do kopců s tím, že dojezd je v kopci první kategorie. Nebude to ultra těžké stoupání, ale těžké je. Tady už to začíná být profil na dojezd pro hlavní favority. Uvidíme, jestli to bude tak těžké, že tady někdo zaútočí. Primož Roglič, Kwiatkowski, Alaphilippe, to jsou lidi, kteří už by měli být vpředu.“

První vítězství na Tour de France 2020 si ve 4. etapě připsal Roglič >>

5. etapa: Gap - Privas, 183 km, rovinatá

středa 2. září / start 13:20 -> cíl cca 17:20

náročnost: **

Co očekávat

Otázka zní: den na úniky, nebo etapa pro sprintery? Ve hře jsou obě varianty. Jde o poměrně snadný den, kde čekají na cyklisty pouze dva kopce 4. kategorie, jinak nic záludného. V případě sprinterského dojezdu se dá očekávat souboj mezi rychlíky jako Kristoff, Bennett, Ewan, Sagan.

Kudy se jede

Kdo ví, zda i pro cyklisty bude etapa tak sladká jako světoznámý nugát z města Montélimar, kudy se pojede v závěru. O cukrovince z mandlí, medu a lehké pěny z vaječných bílků zpívali i Beatles v písni Savoy Truffle, kterou v roce 1968 napsal George Harrison. Původně ji tedy psal pro Erika Claptona, který miloval čokolády, ale nakonec byla jednou ze skladeb na desce The White Album.

Očima Petra Benčíka

„Etapu jedou vesměs v lese, takže tam nebude tolik fučet. Někdo odskočí, je tady relativně lehký start, bude asi hodně rychlý začátek. Není tam v podstatě žádný kopec, jen nějaké čtyřky. Z předchozí etapy budou sprinteři vcelku odpočatí, takže myslím, že tady budou chtít zase spurtovat. Uvidíme, jestli se někomu podaří odskočit tak, že dojede až do cíle. Bude záležet na tom, jak foukne. Ale je to v podstatě taková ta, jak já říkám, transportní etapa.“

Další triumf pro Jumbo-Visma obstaral v páté etapě Van Aert >>

6. etapa: Le Teil - Mont Aigoual, 191 km, kopcovitá

čtvrtek 3. září / start 12:10 -> cíl cca 16:45

náročnost: ***(*)

Co očekávat

Šestý závodní den bude o tom odpočinout si po rovině a poté přijde hodně intenzivní závěr. Většina etapy je jak dělaná pro únik, ovšem její finiš je pro typické vrchaře. Jde o téměř 12kilometrový kopec první kategorie s průměrem 7,3 procenta. Jenže zhruba dva kilometry se budou závodníci potýkat s 11procentním sklonem. Na vrcholu stoupání do cíle zbývá ještě 12 kilometrů, na nichž čeká zhruba dvoukilometrový sjezd. Z toho vyplývá, že by mohla sedět jezdcům jako Alaphilippe či Valverde.



Kudy se jede

Půvabné městečko Le Teil na břehu řeky Rhóny hostí Tour de France vůbec poprvé a podobně je na tom vlastně i cílový Mont Aigoual. Tedy poprvé bude cílovým městem, protože špičkoví cyklisté tudy projížděli už v roce 1987. Na vrcholovou prémii se tehdy jako první vyškrábal Silviano Conti z Itálie.

Očima Petra Benčíka

„Tady to začíná. Čeká nás transport pod kopce a tam hurá na ně. Vrchaři nepřijedou pod kopec tak unavení. Sice to už bude šestá etapa, začnou trochu vadnout, ale pořád to budou kluci, kteří jsou na tom dobře. Závěr bude hodně intenzivní. Nebude sedět tempařům, ale takovým těm jankům, kteří lítají brzda, plyn, brzda, plyn. Navíc je tam sjezd, odpočinek, takže to může někdo vyspurtovat a udělat rozhodující náskok. Nevíme, kdo pojede, ale typově bych tady viděl Valverdeho, úplně nejvíc Alaphilippa.“

V 6. etapě únik slavil úspěch, Lutsenko slaví životní úspěch >>

7. etapa: Millau - Lavaur, 168 km, rovinatá

pátek 4. září / start 13:35 -> cíl cca 17:20

náročnost: **

Co očekávat

Půjde o lehkou etapu, ve které si budou muset závodníci na celkové pořadí dávat pozor na ztráty. Závěr by měl patřit především sprinterům, protože posledních 40 kilometrů vede převážně po rovině. O slovo se tak mohou znovu přihlásit známé firmy jako Bennett, Ewan, John Degenkolb.



Kudy se jede

Od roku 2004 je Millau pro cyklisty i diváky jedinečnou atrakcí díky nejvyššímu viaduktu na světě, který překlenuje údolí Tarnu. Stavba za přibližně 394 milionů eur měří na výšku 336,4 metrů, její výstavba trvala tři roky a je hodnocena jako jeden z nejvýraznějších inženýrských úspěchů všech dob.

Očima Petra Benčíka

„Týmy to tady pojmou tak, že budou chtít prosadit nějakého sprintera, aby si na sebe něco vydělali, něco tam taky předvedli. Konec je sice po rovině, ale je to tam otevřené. Ve výsledku to může být i etapa, kde si myslíte, že přijdete na posledních deset kiláků a uvidíte všechno, a neuvidíte vůbec nic, protože už to bude dávno rozhodnuté. Takové etapy mám nejradši, protože jsou nejmíň předvídatelné. Tady mohou favorité na celkové pořadí přijít o hodně, takže bych dával bacha.“

Sagan se po 7. etapě vrací do zeleného. Spurt vyhrál opět Van Aert >>

8. etapa: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 141 km, horská

sobota 5. září / start 13:35 -> cíl cca 17:00

náročnost: ***(*)

Co očekávat

Peloton se dostává do Pyrenejí, takže se fanoušci mohou těšit na hory. Během dne vyjedou cyklisté na tři kopce, z nichž ten prostřední je mimořádné kategorie, kde na závodníky v 11kilometrovém úseku čekají i desetiprocentní úseky stoupání.

Kudy se jede

Alpy střídají Pyreneje. Cílové město Loudenvielle se v roce 1997 trvale zapsalo do paměti francouzského domestika Laurenta Brocharda, který v Den dobytí Bastily vyhrál svou jedinou etapu na Tour. Dříč, který pracoval pro hvězdného Richarda Virenquea, pak ve stejném roce dokonce vyhrál MS v silničním závodě.

Očima Petra Benčíka

„Pořád nemáme dojezd na kopec, ale už máme kopce. Bude to první etapa, kde se pojede už na ty nejlepší. První ostrá zkouška. Je tady HC, strašný kopec, a potom jednička Peyresourde, to je nádhera, místo, kam bych se chtěl podívat, ještě jsem tam nebyl. Je to ideální pasáž pro útok těch nejlepších. Někdo už to tady nevydrží a bude se chtít prodat. I sjezdy tady budou těžké, můžeme vidět někoho riskovat. Krásná pyrenejská etapa, byla by úplně ukázková, kdyby končila na Peyresourde.“

První pyrenejskou etapu ovládl po úniku Peters

9. etapa: Pau - Laruns, 153 km, horská

neděle 6. září / start 12:35 -> cíl cca 16:15

náročnost: ***

Co očekávat

Poslední etapa před prvním volným dnem, dá se tedy čekat, že se někteří zmáčknou na maximum ve snaze o vítězství. Na první pohled nevypadá nijak záludně a obtížně, zdání ale může klamat, stačí se zaměřit na poslední kopec Col de Marie Blanque. Ten má totiž průměrné stoupání 8,6 procenta, v závěru je i kilometrový úsek s 13,6 procenty. Příležitost cítí čistokrevní vrchaři jako Nairo Quintana, Richard Carapaz, Miguel Ángel Lopez a samozřejmě obhájce Egan Bernal.

Kudy se jede

Pau je oblíbené a tradiční místo Tour, hostilo ji už dvaasedmdesátkrát. Poprvé v roce 1930. Rodné město francouzského krále Jindřicha IV. Navarrského nebo trojnásobného olympijského šampiona Tonyho Estangueta (vodní slalom) má i stálou expozici věnovanou šampionům „staré dámy“.

Očima Petra Benčíka

„Tady bych tipoval, že ze začátku pojede velká skupina na větru, nějaká skupinka odjede, uprostřed na těch dvou kopcích se to očeše a pak to budou zkoušet lidi jako De Gendt, který je schopný to celé přejet. Poslední kopec bude hrozně těžký, hodně prudký, závěrečné 4 kilometry 13 procent, to je ryzí vrchařina. Bude to tvrdé vyjet. Ideální pro typy jako Roglič, protože je to krátký silový kopec, kde je lepší než v těch dlouhých. Tohle bude tak těžké, že půjde udělat rozdíl i mezi těmi nejlepšími, kde jsou jinak rozdíly malé.“

Nadvláda Slovinců: vyhrál Pogačar, do žlutého jde Roglič

10. etapa: Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 168,5 km, rovinatá

úterý 8. září / start 13:45 -> cíl cca 17:20

náročnost: **

Co očekávat

Při pohledu na profil by se chtělo říct: naprostá pohoda. Je však nutné podívat se do mapy, kudy etapa vede. Západní pobřeží, start v nadmořské výšce 1 m, cíl 9 metrů nad mořem. Je tedy zřejmé, že víc než kdekoliv jinde sehraje obrovskou roli počasí, zejména vítr. Během dne zavítají cyklisté na dva ostrovy, přičemž na ten druhý pojedou po známém mostu Pont de l´ Île de Ré, kde to s pořadím v etapě také může zamávat. Etapa vyvrcholí na pevnosti .

Kudy se jede

Z ostrova na ostrov. Ostrov Oléron, po Korsice druhý největší ve Francii, se díky vystavěnému mostu spojil s kontinentem v roce 1966. Závod sem poprvé zavítal v roce 1983, vyhrál mladý Ital Riccardo Magrini. Na ostrov Ré vede most až od roku 1988. Cíl bude v areálu pevnosti Saint-Martin-de-Ré v Biskajském zálivu, která dřív sloužila jako tranzitní vězení pro odsouzené posílané do Francouzské Guyany a Nové Kaledonie.

Očima Petra Benčíka

„Krásná etapa, tam přijedou do cíle po jednom. Kdybych si měl vybrat etapu, na kterou bych se nejmíň těšil, je to tahle. Celá u moře, totální vichr. Bude rozhodovat počasí. Když bude foukat, budou se dít věci. Je tam strašných změn směru, každou chvíli to bude jinak. Jede se na ostrovy, tam fouká, i když nefouká. Budou na to muset dávat bacha. Buďto nebude vítr a bude to fakt jednoduché, sranda a budeme se koukat na hezké záběry z helikoptér, jak se kochají u moře. Nebo to bude strašně zajímavé a pojedou po jednom. Navíc je to po volném dni.“

Spurt ovládl Bennett, který svlékl Sagana ze zeleného >>

11. etapa: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 km, rovinatá

středa 9. září / start 13:40 -> cíl cca 17:15

náročnost: **

Co očekávat

Během necelých 170 kilometrů by se tento den nemělo dít nic zásadního. Pokud tedy nenastanou pády z nepozornosti. Jinak ale půjde o etapu, kde by se mělo rozhodnout až v závěru mezi nejrychlejšími muži pelotonu, jako jsou už dříve zmiňovaní Ewan, Viviani, Bennett, Kristoff, Sagan.



Kudy se jede

Další skvosty na břehu Atlantiku. Ozdobou cílového Poitiers je univerzita, biskupství a malebné uličky plné středověkých domů a starobylých kostelů. V devadesátých letech vznikl severně od města návštěvnický a univerzitní park Futuroscope, zaměřený na nové komunikační techniky. Ročně jím projde zhruba 1,5 milionu návštěvníků.

Očima Petra Benčíka

„Tady to bude hodně podobné jako předchozí den. Na začátku si kluci orazí, i když tam možná bude foukat. Viděl bych to na ryze sprinterskou věc. Ani bych neřekl na únik, profil je lehký, je tam nějaký brdeček a jedna čtyřka. Takže tohle je ukázkově sprinterská etapa. Měli by tady být odpočatí, je to pro ně, s velkou rezervou, třetí lehký den.“

Sagan dojel druhý, ale přišel trest! Slavil Ewan »

12. etapa: Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 km, kopcovitá

čtvrtek 10. září / start 12:00 -> cíl cca 17:00

náročnost: **(*)

Co očekávat

Jediná etapa letošní Tour, která je delší než 200 kilometrů. Závodníky tak čeká dlouhý den v sedle. Svým profilem je určená spíš pro klasikáře, ukázat svůj um by tak mohl Greg Van Avermaet. Kopec druhé kategorie zhruba 30 kilometrů před cílem ale může nahrávat silovějším typům, jakým je Alaphilippe.



Kudy se jede

Nejdelší etapa začíná na symbolické křižovatce mezi dvěma pradávnými cestami. Jedna vede z východu na západ, druhá ze severu na jih. Končí se naopak v nejmenším městečku letošního seriálu. Sarran Correze má jen 300 obyvatel, jedněmi z nich ovšem byli i Jacques Chirac, bývalý prezident Francie, s manželkou Bernadette. I proto už městečko v roce 2001 Tour hostilo, vyhrál Jens Voigt.

Očima Petra Benčíka

„Co si o tom myslet? Tady se pořadatelé vyblbli. Je to takové kopec, sjezd, kopec, sjezd. Na začátku jsou to spíš takové brdky a v druhé půlce dva kopce. Je to typické pro Van Avermaeta, který za to někde vezme a pojede od nich. V závěru je to takové levá, pravá, nahoru, dolů, takže tam nikoho neuvidí. Když tam někdo odskočí, není moc prostoru na to reagovat. Líbil by se mi tam někdo jako Valverde, kdo bude silný, vyspurtuje tu stojku. Alaphilippe, Pinot a podobně. Ostatní nejsou horší, ale nevyspurtují to tak jako oni. Můžou se hrát různé strategie, někdo může zkusit nastoupit, odskočit jim.“

Nejdelší etapu ovládl po úniku Švýcar Hirschi »

13. etapa: Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191,5 km, horská

pátek 11. září / start 12:05 -> cíl cca 16:45

náročnost: ****

Co očekávat

4 400 výškových metrů. To je nejvíc, kolik během ročníku za jeden den cyklisté nastoupají. Při prvním pohledu na profil etapy čeká rovina na závodníky pouze v jejím úvodu. V samotném konci se před ně postaví stěna Puy Mary se sklonem až k 15 procentům. Největšími favority na vítězství budou ti, kteří přijeli vyhrát celou Tour.

Kudy se jede

Termální koupaliště u Clermont-Ferrand si svého času oblíbili spisovatelé Guy de Maupassant nebo Jean Cocteau, často sem jezdil i fenomenální francouzský lyžař Jean-Claude Killy. Cyklistům ovšem zdánlivá pohoda rychle skončí. Centrální masiv (Massif Central), jehož téměř všechny hlavní vrcholy jsou vyhaslé sopky, slibuje dřinu. Cílový kopec Puy Mary (1589 m) je častým bodem Tour, jelo se přes něj už desetkrát. Vůbec poprvé se na něm bude končit.

Očima Petra Benčíka

„Tady to začíná a jde do tuhého. Tahle etapa je strašná. Závěrečné stoupání nějakých 25 kilometrů jenom do kopce, závěr čtrnáct, patnáct procent dva a půl kilometru. To je férovka. Když to vezmu od začátku, hned první kopec první kategorie - tam se může stát, že to někdo z favoritů odnese, nesedne mu to. Protože v předchozí etapě se třeba trochu zmáčkne v závěru a druhý den by si potřeboval trochu odpočinout, ale není kde. Je to taková ta etapa, kdy se najede do hor a okamžitě začne ztrácet někdo z top favoritů. Polovina Tour už je za nimi a v hlavě mají všichni jenom to, že už to bude strašný, strašný, strašný, nejhorší. Jedna z nejtěžších etap, hlavně tím dojezdem.“

Roglič zvýšil náskok v celkovém pořadí, vyhrál Martínez >>

14. etapa: Clermont-Ferrand - Lyon, 194 km, rovinatá

sobota 12. září / start 13:20 -> cíl cca 17:45

náročnost: ***

Co očekávat

Etapa spíš pro klasikáře, profilem není ani extra náročná, ale ani lehká pro sprintery. Důležitý z hlediska celkového pořadí není ani tak tento den, jako spíš to, co přijde v následujících, kdy vjedou závodníci do Alp. Dneska se budou snažit největší favorité pošetřit síly. Zaútočit by mohli Van Avermaet nebo jeho týmový kolega Matteo Trentin, očekávat se dá i únik skupiny jezdců.

Kudy se jede

V Lyonu končila vůbec první etapa Tour v roce 1903. Vyhrál ji celkový vítěz Maurice Garin z Itálie. Následující rok dojel do Paříže opět první, ale po čtyřech měsících byl diskvalifikován za to, že v poslední noční etapě použil spolu s dalšími osmi jezdci doprovodné vozidlo. Tahle aféra málem znamenala konec závodu, protože se týkala kompletní vedoucí čtveřice. Garin byl potrestán zákazem činnosti na dva roky.

Očima Petra Benčíka

„Táhlé kopce, sice s obrovským převýšením, ale daleko do cíle. Myslím, že pořadatel chce krátkou etapu, kde si kluci orazí před Alpami. I když ona úplně krátká není. Hlavní favorité si to budou hlídat, aby si odpočali. A jinak je to etapa pro únik. Závěr je klasikářský, takže Trentin, nebo kdyby Van Averamaet chtěl zkoušet etapu, tak může tady. První kopec přejede, bude se s nimi držet zuby nehty a pak už si s tím poradí. Kdyby jel Štyby (Zdeněk Štybar), bylo by to i pro něj.“



Další vítězství pro tým Sunweb, po úniku v závěru slaví Andersen >>

15. etapa: Lyon - Grand Colombier, 174,5 km, horská

neděle 13. září / start 12:50 -> cíl cca 17:15

náročnost: *****

Co očekávat

Tady se může mnohé rozhodovat. Úvodních téměř sto kilometrů je sice téměř po rovině, ovšem ve zbylých sedmdesáti to přijde. Dva kopce první kategorie, v tom prvním musí zdolat i úseky se sklonem 22 %, následuje sjezd, další kopec první kategorie a cíl je po 17kilometrovém stoupání na Grand Colombier. Favority etapy budou klasičtí vrchaři jako Bernal, Carapaz, Quintana nebo třeba domácí Pinot, který si loni poradil s dalším mýtickým vrcholem Tourmaletem.

Kudy se jede

Horský průsmyk Grand Colombier je jedním z nejnáročnějších ve Francii, místy nabízí až 20% stoupání. Cyklistickými promotéry je často vyhledáván, nicméně Tour tudy vedla poprvé až v roce 2012. Horskou prémii nejvyšší kategorie tehdy vyhrál domácí Thomas Voeckler, který vyhrál i celou etapu. I díky tomu nakonec urval dres pro nejlepšího vrchaře.

Očima Petra Benčíka

„Voilá. Potřebuje to nějaký komentář? No, je to hrůza. Na závěr je Colombier, kopec 17 kilometrů, průměr 7 procent, ale i dvanáctiprocentní stoupání... Strašný. Je tam i nějaká dvaadvacítka (sklon 22 %). To je závěrečný triptych. Po téhle etapě je taková, kde se to dá zvrátit, podle mě už jenom jedna, a to je etapa 17. Tady by to mohlo sedět někomu, kdo je super vrchař a není zas až takový časovkář, jako třeba Pinot. Pokud budou do Ineosu nebo kohokoliv jiného bušit, je to pro něj šance, té je třeba využít. Tohle je strašná vrchařina, bude se bojovat o žluťáka. Druhý den mají volno, takže můžou jet přes hranu. Grand Colombier je Grand asi právem.“



Pogačar na Colombieru přespurtoval Rogliče, Bernal propadl >>

16. etapa: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 km, horská

úterý 15. září / start 13:20 -> cíl cca 17:25

náročnost: ***(*)

Co očekávat

Po volném dni dostanou cyklisté příležitost se ještě trochu rozjet před nejdůležitějšími etapami celého ročníku. Nepůjde o vyloženou pohodu, ale ani o nic, s čím by si favorité neporadili. Scénář pro únik a vrchaře, jimž se tato Tour příliš nevyvedla a chtějí si zachránit reputaci etapovým vítězstvím.



Kudy se jede

Tour du Pin se v roce 1983 zapsalo do historie tím, že se tady začínalo bez držitele žlutého dresu. Vedoucí Pascal Simon tehdy kvůli zlomené lopatce vzdal po týdnu krutého boje s bolestí. Ostatně i pohoří Vercors je známé jako místo hlavního francouzského odboje během druhé světové války. Cílovou destinaci Villard-de-Lans proslavil jako svou tréninkovou základnu biatlonista Martin Fourcade. Usadil se zde Tony Parker, čtyřnásobný šampion NBA.

Očima Petra Benčíka

„Tohle je přesně pro kluky, kteří mají dobré nohy, a nějakým způsobem to propásli. Tady jim to nahrává, že se udělá skupina, oni v ní budou, přejedou kopce a rozhodnou. Na závěr je tam taky slušná rampa, to jim svědčí. Závěrečné dva kilometry je osmiprocentní kopec, což nahrává vrchařům. Když tady budou nějací klasikáři typu Štybara, na ně bude závěr těžký. Ale pro vrchaře typu Quintana je to ideální. Nebo Yates, který je takový, že vždycky někde sedí na zadku a pak vystřihne jednu dvě etapy. Takže tady čekám únik pro lidi, kteří vypadli z celkového pořadí, ale mohou zvrátit průběh Tour a alespoň vyhrát etapu.“

Po úniku v 16. etapě slaví vítězství Kämna >>

17. etapa: Grenoble - Méribel Col de la Loze, 170 km, horská

středa 16. září / start 12:30 -> cíl cca 17:05

náročnost: *****

Co očekávat

Další zásadní etapa z pohledu celkového vítěze. Na trase jsou dva kopce, ovšem oba mimořádné kategorie. Navíc se zde jedinkrát za celou Tour dostanou cyklisté do nadmořské výšky přes 2000 metrů. Pro ty, kteří letos kvůli korona pauze neabsolvovali mnoho dní na vysokohorském kempu, to může být problém. Výhodu naopak mohou mít kolumbijští vrchaři, takže se dá očekávat útok Bernala, Lopeze, někoho ze sestavy EF Education First (Rigoberto Urán, Daniel Félipe Martínez) nebo Ekvádorce Carapaze.

Kudy se jede

Grenoble - dějiště olympijské pohádky o Jiřím Raškovi, rodné město Stendhala nebo famózní cyklistky Jeannie Longové. Právě tady na sebe v roce 1919 oblékl Eugene Christophe žlutý dres pro lídra závodu. A v závěru dva mega vrcholy - Col de la Madeleine a Col de la Loze. Na úchvatné výhledy do Alp a na Mont Blanc asi cyklisté náladu a sílu mít nebudou.

Očima Petra Benčíka

„Tohle je poslední férovka, tedy mimo časovku. Naprosto zásadní etapa celé Tour, kde se rozhodne o tom, jestli někdo z těch lidí vypadne, nebo naopak získá náskok. Taková ta etapa, kde si myslím, že se Bernal zvedne, dá jim minutu a rozhodne to. Je to tady nad dva tisíce, nejvyšší bod letošní Tour, většinou to sedí subtilnějším závodníkům, kteří nepotřebují do ventilace takový objem vzduchu. Ještě předtím mají Col de la Madeleine, tam se načnou. Závěr je pak hrozná rampa, víc než 4 km dlouhá. Zvedá se to až přes dvacet procent. Tady když závodník jako Pinot nebude v popředí celkového pořadí, musí udělat nějaký náskok, jinak to v časovce prohraje.“

Na Col de la Loze se vydrápal první López z Astany >>

18. etapa: Méribel - La Roche-sur-Foron, horská

čtvrtek 17. září / start 12:30 -> cíl cca 17:15

náročnost: ****(*)

Co očekávat

Po předchozím těžkém dnu je tady etapa, kde by se nemuseli lídři závodu tolik snažit, je však třeba být obezřetný. Na trase čekají dva kopce první kategorie, mezi nimiž leží jeden označený číslem 2 a čtyřicet kilometrů před cílem pak HC, tedy mimořádná kategorie. Za jeho vrcholem následuje šotolinový úsek s hrozbou pádu.

Kudy se jede

Meribel hostí Tour de France poprvé, ale je tady olympijský park, který v roce 1992 při olympiádě v Albertville využívali hokejisté a lyžařky. Nebo Bike Park, kde bylo v roce 2014 finále Světového poháru. Cílové město je pro změnu známé tím, že jako vůbec první v Evropě instalovalo veřejné elektrické osvětlení. Stalo se tak v roce 1885.

Očima Petra Benčíka

„Den nahoru dolů. Je tam šotolina, tak doufejme, že se tam někdo nevyválí. V profilu to nevypadá tak strašně, ale jsou tam dvě jedničky, jedno HC. Není tady dojezd na kopec, ale i tak je etapa strašná. Navíc ta velehora na začátku, to je... Mistři techniky budou ve výhodě. Bude to chtít dávat bacha, tady zase může někdo vypadnout. Ale myslím, že favorité to nějak přežijí. Sem by mi seděl závodník typu Richarda Virenqua (sedminásobný držitel puntíkovaného dresu na Tour, ukončil kariéru, jejíž závěr byl poznamenaný dopingovým skandálem, v roce 2004) který by odjel, kopec by přejel.“

18. etapu ovládl tým Ineos, Kwiatkowski vyhrál etapu, Carapaz bere puntíkatý trikot >>

19. etapa: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 166,5 km, rovinatá

pátek 18. září / start 13:45 -> cíl cca 17:25

náročnost: ***

Co očekávat

Pro sprintery, kteří přečkali předchozí horské etapy, se nabízí další příležitost vyniknout. Nejde sice o příliš rovný profil, s tím by si ale měla esa jako Ewan, Kristoff i Sagan poradit. Jde navíc o předposlední možnost něco předvést a třeba ještě i zabojovat o zelený dres v bodovací soutěži.

Kudy se jede

Start bude poklonou pro Daniela Morelona, jednu z nejvýraznějších cyklistických osobností Francie. Původním povoláním policista exceloval v dráhové cyklistice. Je trojnásobný olympijský vítěz a osminásobný mistr světa. Trať budou lemovat vinice a významná archeologická naleziště. Ne nadarmo se městu Champagnole přezdívá Perla Jury.

Očima Petra Benčíka

„Sprinterská etapa, nejspíš budou nějaké úniky. Nevím, jestli bude foukat, pokud ano, mohlo by to být zase trochu jiné. V závěru se to točí, což je z tohoto pohledu zajímavé, protože se to bude hodně měnit. Očekával bych však, že sprinterské týmy si to ohlídají. Když budou mít lidi typu Kristoff lauf, bude to pro ně ideální.“

V závěru 19. etapy favority zaskočil Kragh Andersen >>

20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles, 36,2 km, horská časovka

sobota 19. září / start prvního 13:00 -> start posledního 18:10

náročnost: ****(*)

Co očekávat

Pořadatelé se pro tento ročník rozhodli zařadit pouze jednu časovku, ta ale bude stát za to. Její dojezd je totiž na Planině krásných dívek, kde v posledních šesti kilometrech čeká průměrný sklon 8,5 procent. Třicet kilometrů se tak pojede v podstatě klasická časovka, v závěru si ale všichni hodně hrábnou na dno sil. Výhodu zde bude mít Pinot, protože trasa vede kolem jeho rodiště.



Kudy se jede

Dvě výrazné osobnosti se narodily v Lure. Kreslená postavička Sapeur Camember (1890) a o sto let později cyklista Thibaut Pinot, který v roce 2014 získal bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce a celkově skončil třetí. Sapeur Camember už v Lure sochu má. Dočká se i Pinot? Podle všeho by ještě musel ke třem etapovým výhrám z Tour (2012, 2015 a 2019) přidat i triumf celkový.

Očima Petra Benčíka

„Těžká časovka. Impozantní stoupání na závěr, myslím, že to není to prodloužené po šotolině jako loni. Tady je strašně těžké pro časovkáře naplánovat to tak, aby vyjeli na tenhle kopec. V podstatě to má dvě části. Je to vrchařina a časovka. Takže třeba Pinot by z toho mohl těžit. Když po rovině nakoupí dvě minuty a v kopci si vezme jednu zpátky, mohla by být ztráta třeba jenom minuta. Přijde mi to trošku ušité na něj, tohle umí. A přál bych mu to. Dobré je to i pro Rogliče, protože ten je na tom silově dobře, líbil by se mi tam i Pogačar. Typičtí vrchaři tady nebudou tolik ztrácet, zato pro časovkáře bude závěr strašně obtížný.“

Famózní Pogačar nadělil Rogličovi dvě minuty a jde do žlutého >>

21. etapa: Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysées, 122 km, rovinatá

neděle 20. září / start 16:00 -> cíl cca 18:50

náročnost: *(*)

Co očekávat

Jako vždy přiťuknutí skleničkou šampaňského vítěze Staré dámy s jeho týmem a pak už jen bezpečně dojet na Elisejská pole. Tam se tradičně odehrává poslední souboj sprinterů. Loni se radoval z vítězství v pařížské etapě Caleb Ewan. Ale třeba ještě nikdy se zde nepodařilo kralovat Peteru Saganovi, byť si v Paříži už sedmkrát převzal zelený dres.



Kudy se jede

Vyhrát poslední sprint na Champs-Élysées v Paříži! Sladká tečka Tour de France. Od roku 1975 končí závod právě tady, rekordmanem je se čtyřmi triumfy Mark Cavendish. Dvakrát pod Vítězným obloukem slavili Bernard Hinault, Džamolidin Abdužaparov, Robbie McEwen, Marcel Kittel a André Greipel. V roce 2001 triumfoval Ján Svorada. Dočká se konečně i Peter Sagan?

Očima Petra Benčíka

„Tohle známe. To je finále, jak má být. Zase pro silové sprintery, jako je Kristoff, Ewan, kteří těžký spurt na kostkách umí. Osobně čekám, že vyhraje Bryan Coquard, ten je takový, že to umí, ale pořád mu to z nějakého důvodu nevychází. Viviani bude chtít vyhrát, Sagan to umí. I když se mu to ještě nepodařilo, on tam jednou ty pracky zvedne. Caleb Ewan má sílu. Nejvíc se mi líbí Kristoff, do cíle je to 300 metrů a on pořád zrychluje a ostatní ho nepředjedou. Není to takové, že si vlezete do háku, pak vylezete a jedete si pro vítězství.“

Zelený trikot na Champs-Élysées uhájil Bennett >>

Trasa a etapy Tour de France, která se jede v netradičním termínu • Foto Tour de France

Týmy Tour de France 2020

22 týmů, 176 jezdců. Takové jsou základní údaje startovní listiny 107. ročníku Tour de France. Nechybí obhájce loňského vítězství Egan Bernal (Ineos) ani dva Češi - Jan Hirt (CCC Team), Roman Kreuziger (NTT Pro Cycling). Zdeněk Štybar (Deceuninck - Quick Step) na poslední chvíli o start přišel.

Název Výsledky na TdF 2019 1 INEOS Grenadiers Egan Bernal (Kol.) - 1. místo v celkovém pořadí a nejlepší mladý jezdec

Geraint Thomas (Brit.) - 2. místo v celkové pořadí 2 Team Jumbo-Visma Steven Kruijswijk (Niz.) - 3. místo v celkovém pořadí 3 BORA - hansgrohe Peter Sagan (SR) - vítěz bodovací soutěže

Emanuel Buchmann - 4. místo v celkovém pořadí 4 AG2R La Mondiale Romain Barder (Fr.) - nejlepší vrchař 5 Deceuninck - Quick Step Julian Alaphilippe (Fr.) - 5. místo v celkovém pořadí a nejaktivnější jezdec 6 Groupama - FDJ Thibaut Pinot (Fr.) - vítěz 14. etapy

David Gaudu (Fr.) - 13. místo v celkovém pořadí a 2. nejlepší mladý jezdec 7 Bahrain - McLaren Damiano Caruso (It.) - 4. nejlepší vrchař

Vincenzo Nibali (It.) - 5. nejlepší vrchař a vítěz 20. etapy 8 EF Pro Cycling Rigoberto Urán (Kol.) - 7. místo v celkovém pořadí 9 Team Arkéa Samsic Warren Barguil (Fr.) - 10. místo v celkovém pořadí 10 Movistar Team nejlepší tým Tour de France 2019

Mikel Landa (Šp.) - 6. místo v celkovém pořadí 11 Trek - Segafredo Richie Porte (Austr.) - 11. místo v celkovém pořadí

Giullio Ciccone (It.) - dva dny ve žlutém trikotu 12 CCC Team Greg Van Avermaet (Bel.) - 8. místo v bodovací soutěži 13 Cofidis, Solutions Crédits 14 UAE-Team Emirates Fabio Aru (It.) - 14. místo v celkovém pořadí 15 Astana Pro Team Alexey Lutsenko (Kaz.) - 19. místo v celkovém pořadí a 8. nejlepší vrchař 16 Lotto Soudal Caleb Ewan (Austr.) - 2. místo v bodovací soutěži a vítěz 11., 16. a 21. etapy

Tim Wellens (Bel.) - 3. nejlepší vrchař 17 Mitchelton-Scott Matteo Trentin (It.) - 6. místo v bodovací soutěži

Simon Yates (Brit.) - 6. nejlepší vrchař a vítěz 12. a 15. etapy 18 Israel Start-Up Nation 19 Team Total Direct Energie 20 NTT Pro Cycling 21 Team Sunweb 22 B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM

Kompletní startovní listina Tour de France 2020 >>

Odměny na Tour de France 2020

Během letošního ročníku Tour se na odměnách jezdcům a týmům rozdá zhruba 2,3 milionu Eur (téměř 60 mil. Kč).

Celkové pořadí a pořadí v etapě

Celkové pořadí TdF 2020 Odměna (v €) Pořadí v etapě Odměna (v €) 1. 500 000 1. 11 000 2 200 000 2. 5 500 3. 100 000 3. 2 800 4. 70 000 4. 1 500 5. 50 000 5. 830 6. 23 000 6. 780 7. 11 500 7. 730 8. 7 600 8. 670 9. 4 500 9. 650 10. 3 800 10. 600 11. 3 000 11. 540 12. 2 700 12. 470 13. 2 500 13. 440 14. 2 100 14. 340 15. 2 000 15. 300 16. 1 500 16. 300 17. 1 300 17. 300 18. 1 200 18. 300 19. 1 100 19. 300 20.-160. 1 000 20. 300

Kromě celkového vítěze jsou odměněni i nositelé žlutého trikotu v průběhu Tour (za každý den 500 €). Po každé etapě je rovněž vyhlášen nejaktivnější jezdec, který obdrží finanční odměnu ve výši 2 000 €. Nejaktivnější jezdec celého ročníku Tour si pak přijde na 20 000 €.

Další odměny v konečném pořadí (v €)

Pozice Zelený trikot (bodovací soutěž) Puntíkatý trikot (nejlepší vrchař) Bílý trikot (nejlepší jezdec do 25 let) Pořadí týmů 1. 25 000 25 000 20 000 50 000 2. 15 000 15 000 15 000 30 000 3. 10 000 10 000 10 000 20 000 4. 4 000 4 000 5 000 12 000 5. 3 500 3 500 8 000 6. 3 000 3 000 7. 2 500 2 500 8. 2 000 2 000

Kromě výše uvedených odměn v celkovém pořadí jezdci získávají finanční odměnu i za prvenství v jednotlivých prémiích. U vrchařské soutěže je nejvýnosnější prémie „horské“ kategorie (v profilech značena jako HC) za 800 €, následuje 1. kategorie za 650 €, 2. za 500 €, 3. za 300 € a 4. za 200 €.

O něco výnosnější jsou sprinterské prémie, jejichž vítěz obdrží 1 500 €, druhý v pořadí 1 000 € a třetí 500 €.

Nejlepší mladý jezdec v každé etapě obdrží 500 €, pokud bílý trikot v etapě oblékal někdo jiný, tak je rovněž odměněn částkou 300 €.

Speciální bonus ve výši 5 000 € pak obdrží závodník, který se jako první objeví na nejvyšším bodu celého ročníku Tour. Letos se o cenu Henriho Desgrange pojede v 17. etapě na vrcholu Col de la Loze (2 304 m. n. m.)