Horské blechy! Na Tour přišel čas vrchařů, nejlehčí má jen 52 kilo

I vedle těchto velkých jmen je tady ale mnoho dalších, kteří nebojují o celkové pořadí, ale zaměřují se na vítězství v etapách. Zejména v horských s dojezdem na kopci, jako bude právě ta dnešní do Tignes. Některé z nich jsme viděli už ve včerejší etapě. Kdo jsou tedy takzvaní vrchaři druhého sledu, tedy jedni z nejlepších na světě, kteří však neusilují o vavříny v Paříži?

Vrchařů ve startovním poli je velká spousta, mnozí z nich často útočí také na celkové prvenství. I Tadej Pogačar, když odhlédneme od neuvěřitelné časovky, získal loňské prvenství především v horách a včera znovu ukázal, jakou má sílu. I tentokrát je v první dvacítce celá řada vrchařů. Vedle Pogačara je to Vincenzo Nibali, ani Julian Alaphiliipe nemá v horách větší potíže, dále pak Rigoberto Urán, Richard Carapaz, Enric Mas, David Gaudu.

Už když se podíváte na jejich tělesné proporce, zejména pak váhu, je vám jasné, že jde o specialisty do hor. Jejich hmotnost se pohybuje okolo 60 kilogramů, snad nejlehčí závodník letošní Tour de France Kenny Elissonde má ve statistikách uvedeno pouhých 52 kg! Ne náhodou se jim říká horské blechy. A je to zcela logické. V prudkých kopcích, se kterými se musí závodníci vypořádat, je každý kilogram navíc hodně znát.

Věk: 29 let Tým: Trek-Segafredo Výška/váha: 169 cm/52 kg Nejlepší umístění v etapě na Tour de France: 9. místo (2020)

SEPP KUSS (USA)

Věk: 26 let

Tým: Jumbo-Visma

Výška/váha:180 cm/61 kg

Nejlepší umístění v etapě na Tour de France: 4. místo (2020)

Výrazně se tento Američan světu ukázal hlavně loni na Tour de France, kdy byl v roli horského superdomestika pro Primože Rogliče hodně vidět, když se svým lídrem zůstával až téměř do samotného cíle. Mnohdy to dokonce vypadalo, že na tom byl se silami i lépe než Roglič. Podobně to bylo pak i na Vueltě, kde skončil pátý v soutěži vrchařů. Jeho největším výsledkem je celkové prvenství na závodu Kolem Utahu (2018).