Tour ONLINE: Ganna suverénně do vedení, Vingegaard v časovce hájí žlutý dres

Co čekat?

Na časovky v předposlední den Tour de France si v posledních letech diváci už zvykli. Tahle nevypadá nijak složitě. Záludná může být její délka přes 40 kilometrů, což je na současné poměry, kdy se časovky na podnicích Grand Tour spíš zkracují, celkem slušná porce. Cyklisté navíc budou muset síly pošetřit hlavně do závěru, kde se musí vypořádat se dvěma kopci, z nichž ten druhý má průměr k osmi procentům. Pokud nebude mít předtím jiné úkoly, měla by to být etapa pro Filippa Gannu, ale také pro jezdce jako Pogačar či Van Aert.

Kudy se jede?

Přesně 223. Tolik schodů dělí poutníky od kaple Notre-Dame ve vesnici Rocamadour. Láká je ikonická soška Černé Madony, chcete-li Vierge noire, z 12. století. Středověká památka se klene na svahu nad řekou Alzou. Rocamadour není jen název vesnice, ale i lahodného sýra z kozího mléka. Ostatně jednou ze zdejších tradic je populární sýrový festival, koná se každý rok.

Očima Romana Kreuzigera

„Poměrně dlouhá časovka. Vypadá to, že je po hezkých cestách, měla by být rychlá. Je tam pak stoupání směrem k cíli, kousek nějakých 10 až 12 procent, a pak je kopec kolem sedmi procent. Určitě to bude chtít, aby lidi měli ještě síly, aby neztratili v téhle fázi. Každopádně na tuto časovku se zaměřuje opravdu jen minimum lidí, sprinteři nebo klasikáři se už šetří na poslední etapu. Byl bych rád, kdyby se to povedlo Gannovi nebo těmhle lidem, kteří budou mít během Tour i jiné úkoly. Ale u poslední časovky se to těžko odhaduje.“