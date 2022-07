Svorada: Pogačar moc plýtval silami. Spurty? Van Aert všechny převálcoval

Nejlépe se mu hodnotí závěrečné sprinty. Ostatně býval jejich nedílnou součástí a často přidělal soupeřům na čele nejednu vrásku. Letos ale i Jána Svoradu trochu mrzelo, že těch opravdu hromadných dojezdů zase tolik k vidění nebylo. „Praví sprinteři měli málo šancí se ukázat, všechny je převálcoval Van Aert,“ zmiňuje nezdolného Belgičana.

Jak je z vašeho pohledu náročná letošní Tour pro sprintery?

„Samozřejmě náročná je. Ale ono je to každým rokem náročné. Jede se rychle, ale to je možná i otázka povětrnostních vlivů, jestli je některá z etap víc po větru, proti nebo fouká boční vítr. V každém případě jsou to pořád tři týdny závodu, pořád jsou tam Alpy a Pyreneje. Myslím, že je to jen otázka momentální výkonnosti toho kterého sprintera a eventuálně týmové podpory, jestli s ním někdo zůstane. To je všechno.“

Fabio Jakobsen stihl ve středu v náročné pyrenejské etapě časový limit jen s ‚rezervou‘ 15 sekund. Objevilo se i video, jak ho týmoví kolegové povzbuzovali na kopci. Je to pro sprintera hodně psychicky náročné i s ohledem na to, že před sprinterskou etapou ho čekala ještě další těžká horská?

„Náročné to je, ale jde především o to, jak to má kdo nastavené v hlavě a jestli se mu tohle vůbec vyplatí. Protože i když se mu povede dojet, tak ho to stojí síly a v takovém případě myslím, že ještě organismus není připravený na