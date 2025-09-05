Strašák jménem Angliru: po kozí stezce někteří šněrují silnici, s Vingegaardem je spojené
Při vyslovení názvu Angliru se mnohým cyklistům ježí chlupy na rukou. Jeho brutální sklon až 23,5 % je pro běžného smrtelníka obtížný i pěšky, natož na silničním kole. „Je to očistec,“ vyznal se kdysi Zdeněk Štybar, jeden z těch těžších cyklistů, kteří se na Angliru jen horko těžko škrábou. Zato pro fanoušky je to vrchol podívané. Sledovat utrpení závodníků v nejtěžším stoupání Evropy, podle mnohých, je až tak nějak trochu úchylně přitahuje. V pátek opět přichází na scénu.
Když má cyklista dobrý den, může na tomto stoupání psát dějiny. Ovšem stačí jen menší slabost, a může přijít ohromný výbuch. Tak kruté je Alto de l´Angliru, strašák a obr Asturie.
„Netušil jsem, že se v tak prudkém terénu dělají silnice,“ žasl při svém prvním setkání s tímto ďábelským stoupáním v roce 2011 čtyřnásobný vítěz Tour de France Chris Froome.
„Je to jedno z těch stoupání, které je tak těžké, že se mozek brání tím, že blokuje vzpomínky,“ poznamenal zase Nick Schulz, někdejší závodník týmu Mitchelton Scott.
„Je to očistec. Podobný kopec jsem nikdy v životě nejel, je to hodně tvrdé. Dal jsem tam nejlehčí převod, co jsem měl, a snažil jsem se to vyjet ve svém tempu až nahoru, nikam jsem nechvátal,“ přiznal kdysi také Zdeněk Štybar. Právě jezdci jeho parametrů, tedy ti, kteří mají už přes 65 kilogramů, se často s tímto krutým výjezdem potýkají tak, že v jeho nejprudších sekcích silnici šněrují, hezky z jedné krajnice ke druhé, protože přímý směr by zkrátka nezvládli.
Kozí stezka podesáté
Není se čemu divit. Už jen samotné parametry tohoto legendárního kopce děsí. Délka 12,4 km. Průměrný sklon 9,7 %. Maximální sklon 23,5 % přichází někde mezi kilometrem 10,5 a 11. Tomuto úseku se přezdívá kozí stezka a i při záběrech v televizi pochopíte proč, natož když to vidíte naživo!
Letos se v rámci španělské Vuelty pojede po desáté. Mimochodem v jiných závodech se ani nejezdí. Naposledy to bylo v roce 2023 a vítězství tady slavil v památném souboji tří týmových kolegů Primož Roglič. V roce 2020 se na vrcholu Angliru radoval Hugh Carthy.
V obou těchto letech byl na startu také Jonas Vingegaard, současný lídr závodu. Dalo by se říct, že Angliru je mu na Vueltě souzené, protože jej při své třetí účasti v závodu absolvuje potřetí. V roce 2023 byl druhý, o tři roky dříve vyjel na vrchol čtrnáctý. Tady se opravdu ukáže, jak je na tom Dán, ale i jeho největší soupeři Joao Almeida či Tom Pidcock.
V páteční 13. etapě, která měří 202 kilometrů, se pojede Anlgiru až na samotný závěr. Předcházet mu bude víc než polovina etapy téměř po rovině a v poslední třetině ještě dvě stoupání první kategorie.