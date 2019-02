Talent Kopecký na MS v cyklokrosu bojoval o medaili, dojel čtvrtý | iSport.cz

"Čtvrté místo je něco neskutečného. Nemohl jsem čekat, že pojedu o bednu. Soupeři jsou o dost starší a silnější. Tajně jsem doufal v první desítku, nakonec to dopadlo nad očekávání. Je to paráda," radoval se Kopecký v rozhovoru s novináři.

Osmnáctiletý Kopecký startoval až z páté řady. Loňský vicemistr světa ze závodu juniorů se ale velmi rychle prodíral vpřed a postupně se zařadil do boje o medaile. V tu dobu ale bylo již prakticky rozhodnuto o zlatu, protože Pidcock v polovině závodu na osm kol ujel všem soupeřům.

Kopecký sváděl bitvu s obhájcem zlata Elim Iserbytem, postupně ale začínal mít navrch Belgičan a českému talentu ubývaly síly. Nakonec se před Kopeckého dostal ještě Francouz Antoine Benoist, boj o čtvrtou příčku proti Italovi Jakobu Dorigonimu ale vyzněl pro českého jezdce.

"První kolo se povedlo hodně dobře, tam jsem se hodně posunul. Ve druhém ta špice, která čítala asi deset jezdců, přestala jet. A já si to tam docela dojel. Pak jsem se dostal úplně dopředu, když tam navíc Iserbyt udělal chybu," vyprávěl Kopecký.

"Pak jsme jeli zhruba kolo spolu. Snažil jsem se jet, aby nás nedojeli zezadu. Tím jsem se možná trochu vyšťavil. Možná jsem to s aktivitou zbytečně přeháněl, ale na druhou stranu mě to strašně nakoplo," doplnil Kopecký.

Pidcock se postaral o druhé zlato pro Británii ve druhém závodě šampionátu. Před Iserbytem zvítězil s náskokem čtvrt minuty.

"Myslím, že jsem dnes zajel vážně moc dobrý závod. Ještě včera jsem byl hlavně natěšený, ale ne nervózní. Zato dnes jsem byl nervózní opravdu dost. Tohle je poslední dres, který byl v sezoně k mání. A já si ho s těmi duhovými pruhy mohu vychutnat. Je to skvělý pocit," radoval se Pidcock.

Ťoupalík byl mezi juniory devátý

Jakub Ťoupalík dojel mezi juniory devátý. Zlato z nizozemského Valkenburgu obhájil po suverénním výkonu britský jezdec Ben Tulett. Další z českých zástupců Jan Zatloukal skončil čtrnáctý.

Tulett, jenž byl loni v Nizozemsku jako jediný nad síly Tomáše Kopeckého, předvedl skvělé vystoupení. Zhruba v polovině závodu šlápl naplno do pedálů a setřásl poslední konkurenty, kteří s ním do té doby dokázali držet krok.

"Cítím se podobně skvěle, jako když se mi podařilo vyhrát poprvé. Jsem hrozně šťastný, že se mi podařilo uspět po takové sezoně," připomněl Tulett na tiskové konferenci nelehké období, kvůli němuž nebyl příliš favorizován, ale nakonec s přehledem obhájil titul.

"Na začátku jsem se potýkal se zraněními. Teď jsem na sebe hrdý. I proto, že se tady jelo na zcela odlišném okruhu. Minulý rok to bylo hodně na bahně, dnes jsem naproti tomu neměnil ani jednou kolo. Ukazuje to, jak odlišný může být cyklokros v různých podmínkách," dodal Tulett.

Až 20 vteřin po Tulettovi přijel do cíle Witse Meeussen, a to jako první z belgického trojbloku, od nějž se boj o medaile očekával. Bronz slavil Ryan Cortjens, těsně pod stupni vítězů zůstal Thibaut Nys, syn krosové legendy Svena Nyse.

Ťoupalík ztratil na vítěze 56 sekund, Zatloukal přes minutu a čtvrt. Pětadvacátý skončil Tomáš Ježek, na 39. příčce výsledkové listiny byl Karel Camrda a 57. dojel Daniel Žvak.

"Nepodařilo se mi úplně dobře odstartovat z první řady, byla to strašná loktovačka na těch prvních mostech. Snažil jsem se být v klidu, ale byl jsem asi až moc, v prvním kole jsem tak jel až někde kolem dvacátého místa. V posledním sjezdu v prvním kole jsem ještě navíc spadl, takže jsem přišel o další místa," připomněl úvod závodu Ťoupalík.

"Trať se postupně uklouzávala, ke konci to bylo docela peklo. Ale postupně jsem jel dopředu a s devátým jsem nakonec spokojený. Před startem jsem říkal, že první desítka je pro mě cíl," doplnil Ťoupalík.

"Musel jsem dohánět ztrátu a byl to šrot od startu až do cíle. Čtrnácté místo je pro mě trochu zklamání, ale nedá se nic dělat. Příští rok to snad bude lepší," věřil Zatloukal.

Camrda podal přes konečné umístění při premiéře na MS výborný výkon a až z poslední deváté řady se protlačil na 20. místo. "Pak jsem ale upadl, spadl mi řetěz a nebyl jsem schopný ho nandat zpátky. Navíc jsem se už nedokázal vrátit do závodního tempa," řekl Camrda.

Mistrovství světa v cyklokrosu v Bogense (Dánsko):

Junioři: 1. Tulett (Brit.) 42:29, 2. Meeussen -20, 3. Cortjens -27, 4. T. Nys (všichni Belg.) -42, 5. Ronhaar (Niz.) -46, 6. Lindner (Něm.) -47, ...9. J. Ťoupalík -56, 14. Zatloukal -1:17, 25. Ježek -2:20, 39. Camrda -3:11, 57. Žvak (všichni ČR) -4:42.