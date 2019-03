Ještě bohatší Sky? Je to věž z peněz, kritizuje konkurent | iSport.cz

Dosavadní tým Sky je jasně vládnoucí stájí posledního desetiletí, když získal osm titulů na Grand Tour včetně šesti trofejí na Tour de France, o což se postarali Bradley Wiggins (2012), Chris Froome (2013, 2015, 2016, 2017) a Geraint Thomas (2018).

A teď tým ještě posílí díky investici nejbohatšího Brita Sir Jim Ratcliffa, jehož majetek je odhadován na 21 miliard liber (asi 630 miliard korun).

„Kupují si schopnost vyhrávat. Díváte se na téměř nezdolatelnou věž z peněz. Můžou si koupit v podstatě všechny jezdce. Otázkou je, bude to fanoušky bavit, když budou všichni v jednom týmu?“ táže se Vaughters. „Pokud se na to podíváte z hlediska šachu, je to, jako byste si koupili víc královen. Dave Brailsford (manažer Sky) má v týmu královen pět, šest. Většina týmů si může dovolit jen jednu.“

Sky měl doteď roční rozpočet kolem 35 milionů liber (asi 1,05 miliardy korun) a očekává se, že spolupráce s chemickým gigantem Ineos přinese jeho další navýšení.

„Když se nedaří Chrisi Froomovi, vyhrát může Geraint Thomas. Když není dobrý Thomas, může vyhrát Egan Bernal. Další na řadě je Michal Kwiatkowski, bývalý mistr světa, který by byl v jiném týmu diamantem,“ říká Vaughters. „I když vám nevyjde taktika nebo nemáte štěstí, stále jdete po vítězství, protože máte takový finanční náskok.“

Jim Ratcliffe • Foto REUTERS/Toby Melville

Ratcliffe už investoval 110 milionů liber (3,3 miliardy korun) do jachtařského týmu Bena Ainslieho, který se snaží o vítězství v America´s Cupu a získat tak nejstarší sportovní trofej Auld Mug, která se uděluje od roku 1851.

„Vypadá to jako marnivá hra. Stojí za tím někdo, kdo si chce koupit dominanci kvůli osobní pýše, než kvůli marketingu,“ tvrdí Vaughters. „Dobrá zpráva je, že do cyklistiky přijdou peníze. Špatná zpráva je, že cyklistika bohužel nemá systém finančního fair play a dovoluje si dominanci koupit, a ne získat kreativní strategií. Nemyslím si, že je to z dlouhodobého hlediska zdravé.“

Vaughters upozorňuje na odlišnou situaci například v lize amerického fotbalu NFL, kde jsou platové stropy a všechny týmy tak prakticky pracují se stejným rozpočtem.

„NFL má přísné platové stropy a od té doby z hlediska fanoušků předčila baseball, NBA, cokoli dalšího,“ říká Vaughters. „Může vyhrát malý tým, může vyhrát velký tým. Ve sportu, který nemá finanční kontrolu, se tohle nestane. Z pohledu diváka je zábava, pokud může vyhrát tým, od něhož to nikdo neočekává.“