Kreuziger rozjíždí ardenské klasiky: Chce to pořádný výsledek | iSport.cz

Už několikrát ukázal Roman Kreuziger, že tady mu to jde. V minulém roce odjel tři ardenské klasiky a výsledky byly skvělé, byť mezi nimi chybělo vítězství. Na Amstel Gold Race 2. příčka, Valonský šíp 4. místo, Lutych-Bastogne-Lutych pak dojel jako osmý. Amstel Gold Race už navíc dokázal vyhrát. To bylo před šesti lety.

Ve středu ale nastoupí nejprve na start Brabantského šípu. „Ten je pro mě něčím novým, nikdy jsem to nejel,“ přiznal úřadující Král české cyklistiky. Nyní zde odstartuje jeho čtyřdílná série. „Po tomto závodu zůstávám v Belgii, abych si v pátek projel posledních 80 až 90 kilometrů Amstelu. V neděli přijde na řadu má oblíbená klasika Amstel Gold Race. Následuje ve středu Valonský šíp s dojezdem na stěnu Mur de Huy a pak si zase v pátek projedeme trať Lutychu,“ přiblížil Kreuziger náročný program.

Prohlídka finále čtvrtého Monumentu sezony bude důležitá proto, že se od minulých ročníků liší. „Bude tam chybět Saint Nicolas a dojezd v Ans, takže asi poslední kopec bude Roche aux Faucons a odtamtud to bude 19 kilometrů do cíle. Takže bude určitě důležité si to projet a bude to hodně měnit taktiku závodu,“ vysvětlil zkušený český cyklista, který zde loni závodil ještě v barvách Mitchelton Scott.

Letos obléká bílo-zelený dres a on sám ani ostatní v týmu Dimension Data zatím nemohou být příliš spokojení. Na kontě mají pouhá dvě vítězství. „Teď tam budu společně s Enrikem Gasparottem, se kterým si umíme říct, takže jeden z nás by tam v bojích o vítězství měl být. Doufám, že se tady konečně odrazíme a povede se nám zajet nějaký pořádný výsledek, protože tým už to potřebuje jako sůl,“ připustil Kreuziger.

Český profesionál měl od klasiky Milán-San Remo závodní volno a připravoval se v klidu na Kanárských ostrovech. „Měl jsem tam asi deset dní i trenéra, kterého jsem využíval, abych mohl jezdit za motorkou a získat závodní intenzitu,“ zavzpomínal na nedávný trénink.

Teď už se ale dívá směrem ke čtveřici klasik a přemýšlí i o soupeřích. Chybět opět nebude absolutní špička. „Každý rok je to stejné, a není na místě si nic nalhávat ani co se týče mladých, kteří jsou taky šikovní. (Julian) Alaphilippe dokazoval skvělými výsledky, že je na tom hodně dobře. Stejně tak spousta dalších, ať už to je (Alejandro) Valverde, (Philippe) Gilbert, který vyhrál Roubaix. Nevím, jestli pojede, ale Quick Step mívá excelentní tým,“ vzpomněl Kreuziger i nedělního vítěze Paříž-Roubaix, který má ve středu volno, ale v neděli bude opět na startu.

„Loni jsem byl s Valverdem a Alaphilippem jako jediný ve všech třech klasikách v první desítce, tak doufám, že jsem se připravil kvalitně a věřím, že to půjde dobře,“ dodal Čech.

Národní barvy nebude ve středu hájit jako jediný. Náročný program má nyní i Petr Vakoč. Cyklista stáje Deceuninck Quick-Spet má za sebou dva týdenní etapové závody, a před sebou všechny čtyři klasiky. Na Brabantském šípu se už jednou radoval z vítězství, to se psal rok 2016. Od loňské lednové těžké nehody se ale šestadvacetiletý závodník ještě stále rozjíždí a mezi žhavé kandidáty na triumf nepatří. Ve startovní listině pak najdeme ještě třetího Čecha. Tím je Daniel Turek z týmu Israel Cycling Academy. Všechny můžete sledovat ve středu od 16 hodin na Eurosport 1.