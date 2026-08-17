Vuelta 2026: program, konečné výsledky, mapa a etapy. Kolikátý dojel Hirt?
V sobotu 22. srpna vypuklo v Monaku poslední z velkých cyklistických Grand Tours – Vuelta a España. Slavný španělský závod skončil 13. září v Granadě. V roli hlavního favorita nastoupil Tadej Pogačar, který ovšem po pádu v 8. etapě ze závodu odstoupil. Pro celkový triumf si tak dojel domácí jezdec Enric Mas. České fanoušky mohla potěšit účast Jana Hirta, který skončil patnáctý. Program, výsledky, mapu i další informace naleznete v článku.
Program – Výsledky – Kde sledovat živě – Mapa – Profily etap
Češi na startu – Hvězdy na Vueltě – Výsledky Vuelty 2025
Kdy se jede Vuelta a España 2026?
Vuelta 2026 odstartovala v sobotu 22. srpna v Monaku. Poslední etapa se jela v neděli 13. září v Granadě.
Kde se jede Vuelta a España 2026?
Slavná Vuelta odstartovala v Monaku, odkud se přesunula do francouzského Manosque. Následně zamířila do Španělska, kde odstartovala v Gruissan-Aude. Celý etapový závod vyvrcholil v Granadě.
Program Vuelty a España 2026
|Etapa
|Datum
|Délka
|Profil
|Vítěz
|1. etapa: Monako – Monako
|22. 8.
|9,4 km
|individuální časovka
|Tadej Pogačar
|2. etapa: Monako – Manosque
|23. 8.
|214,3 km
|kopcovitá
|Matthew Brennan
|3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu
|24. 8.
|174 km
|středně horská
|předčasně ukončeno
|4. etapa: Andorra La Vella – Andorra La Vella
|25. 8.
|104,8 km
|horská
|Tadej Pogačar
|5. etapa: Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre
|26. 8.
|173,4 km
|kopcovitá
|Matthew Brennan
|6. etapa: Alcossebre – Castelló
|27. 8.
|177,4 km
|středně horská
|Tadej Pogačar
|7. etapa: Vall D'Alba – Aramón Valdelinares
|28. 8.
|149,8 km
|horská
|Andreas Leknessund
|8. etapa: Puçol – Xeraco
|29. 8.
|171 km
|rovinatá
|Bryan Coquard
|9. etapa: La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca
|30. 8.
|187,4 km
|horská
|Enric Mas
|Volný den
|31. 8.
|10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra
|1. 9.
|184,7 km
|kopcovitá
|Bastien Tronchon
|11. etapa: Cartagena – Lorca
|2. 9.
|151,3 km
|rovinatá
|Matthew Brennan
|12. etapa: Vera – Calar Alto
|3. 9.
|166,6 km
|horská
|Jakob Omrzel
|13. etapa: Almuñécar – Loja
|4. 9.
|192,8 km
|středně horská
|Wout van Aert
|14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera
|5. 9.
|154,5 km
|horská
|Marco Brenner
|15. etapa: Palma del Río – Córdoba
|6. 9.
|189,7 km
|středně horská
|Wout van Aert
|Volný den
|7. 9.
|16. etapa: Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera
|8. 9.
|181,1 km
|kopcovitá
|Matthew Brennan
|17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla
|9. 9.
|185 km
|rovinatá
|Matthew Brennan
|18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera
|10. 9.
|32 km
|individuální časovka
|Stefan Küng
|19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona
|11. 9.
|210 km
|kopcovitá s dojezdem na kopci
|Eddie Dunbar
|20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil
|12. 9.
|186,8 km
|horská
|Mikel Landa
|21. etapa: Carrefour Granada – Granada
|13. 9.
|99,4 km
|rovinatá
|Tobias Johannessen
Výsledky Vuelty a España 2026
|Etapa
|Výsledky
|Konečné pořadí
1. Mas (Šp./Movistar) 73:52:55, 2. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -2:15, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:44, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -6:54, 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -8:45, 6. Onley (Brit./Netcompany INEOS) -9:28, ...15. Hirt -43:20.
|1. etapa: Monako – Monako
|1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 10:57, 2. Hayter (Brit./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Tarling (Brit./Netcompany INEOS) -4, 4. Thornley (Brit./Red Bull-BORA-hansgrohe) -5, 5. Laporte (Fr./Visma Lease a Bike) -6, 6. Bisiaux (Fr./Decathlon CMA CGM) -8, ...150. Hirt (ČR/NSN) -1:03.
|2. etapa: Monako – Manosque
|1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 4:47:47, 2. Miquel (Šp./Bahrain Victorious), 3. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Hofstetter (Fr./NSN), 6. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) všichni stejný čas, ...130. Hirt (ČR/NSN) -1:41.
|3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu
|předčasně ukončeno
|4. etapa: Andorra La Vella – Andorra La Vella
|1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates) 2:40:35, 2. Widar (Belg./Lotto Intermarché), 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM), 4. Onley (Brit./Netcompany INEOS), 5. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike), 6. Mas (Šp./Movistar) všichni -2:39, ...17. Hirt (ČR/NSN) -6:43.
|5. etapa: Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre
|1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 3:47:02, 2. Meeus (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 3. Albanese (It./EF Education-EasyPost), 4. Romele (It./XDS Astana), 5. Laurance (Fr./Netcompany INEOS), 6. Aular (Ven./Movistar), ...68. Hirt (ČR/NSN).
|6. etapa: Alcossebre – Castelló
|1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:40, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost), 5. Tejada (Kol./XDS Astana), 6. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) všichni -46, ...45. Hirt (ČR/NSN) -8:44.
|7. etapa: Vall D'Alba – Aramón Valdelinares
|1. Leknessund 3:49:47, 2. Johannessen (oba Nor./Uno-X Mobility) -34, 3. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -47, 4. Omrzel (Slovin./Bahrain Victorious) -58, 5. Rodríguez (Kol./EF Education-EasyPost) -1:13, 6. Sosa (Kol./Equipo Kern Pharma) -1:16, ...34. Hirt (ČR/NSN) -6:20
|8. etapa: Puçol – Xeraco
|1. Coquard (Fr./Cofidis) 1:47:06, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Meeus (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Turner (Brit./Netcompany Ineos), 5. Labrosse (Fr./Decathlon CMA CGM), 6. Romele (It./XDS Astana) všichni stejný čas, ...137. Hirt (ČR/NSN) -2:30.
|9. etapa: La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca
|1. Mas (Šp./Movistar) 5:10:40, 2. Onley (Brit./Netcompany INEOS) stejný čas, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -12, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -18, 5. Rodríguez (Šp./XDS Astana), 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) oba -20, ...35. Hirt (ČR/NSN) -11:33
|10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra
1. Tronchon (Fr./Groupama-FDJ United) 4:07:41, 2. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 3. Nys (Belg./Lidl-Trek), 4. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. Romele (It./XDS Astana), 6. Azparren (Šp./Pinarello Q36.5), ...61. Hirt (ČR/NSN)všichni stejný čas.
|11. etapa: Cartagena – Lorca
|1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 3:17:18, 2. Coquard (Fr./Cofidis), 3. Meeus (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 4. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 6. Hofstetter (Fr./NSN), ...71. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
|12. etapa: Vera – Calar Alto
|1. Omrzel (Slovin./Bahrain-Victorious) 4:29:53, 2. Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) -1:56, 3. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious) -2:13, 4. Lucenko (Kaz./NSN) -2:49, 5. Vansevenant (Belg./Soudal Quick-Step) -2:53, 6. Mas (Šp./Movistar) -2:56, ...28. Hirt (ČR/NSN) -13:43.
|13. etapa: Almuñécar – Loja
|1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:34:00, 2. Paret-Peintre (Fr./Soudal-Quick Step), 3. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike), 4. Widar (Belg./Lotto Intermarché), 5. Albanese (It./EF Education-EasyPost), 6. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-Bora hansgrohe) všichni -24, ...28. Hirt (ČR/NSN) -50.
|14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera
|1. Brenner (Něm./Tudor) 4:15:09, 2. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -1, 3. Rodríguez (Šp./XDS Astana) -11 4. Sosa (Kol./Kern Pharma) -14, 5. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -22, 6. Berthet (Fr./Groupama-FDJ United) -27, ...41. Hirt (ČR/NSN) -8:02.
|15. etapa: Palma del Río – Córdoba
|1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 2:35:00, 2. Romele (It./XDS Astana), 3. Nys (Belg./Lidl-Trek) všichni stejný čas, 4. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) oba -2, 6. Covi (It./Jayco AlUla) -58, ...69. Hirt (ČR/NSN) -2:44.
|16. etapa: Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera
|1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 3:56:33, 2. Coquard (Fr./Cofidis), 3. Braet (Belg./Lotto Intermarché), 4. Meeus (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 5. Cort (Dán./Uno-X Mobility), 6. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), ...83. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
|17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla
|1. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike) 4:07:15, 2. Meeus (Belg./Red Bull-BORA-hansgrohe), 3. Cort Nielsen (Dán./Uno-X Mobility), 4. Romele (It./XDS Astana), 5. De Schuyteneer (Belg./Lotto Intermarché), 6. Laurance (Fr./Netcompany INEOS), ...79. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
|18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera
|1. Küng (Švýc./Tudor) 35:22, 2. Thornley (Brit./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3, 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates) -9, 4. Roglič (Slovin./Red Bull-BORA-hansgrohe) -19, 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) -20, 6. Fisher-Black (N. Zél./Red Bull-BORA-hansgrohe) -21, ...77. Hirt (ČR/NSN) -4:10
|19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona
|1. Dunbar (Ir./Pinarello-Q36.5 Pro) 5:00:54, 2. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -14, 3. Gloag (Brit./Pinarello-Q36.5 Pro) -23, 4. Berrade (Šp./Kern Pharma) -44, 5. Camprubí (Šp./Pinarello-Q36.5 Pro ) -1:44, 6. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -2:01, ...25. Hirt (ČR/NSN) -6:06.
|20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil
|1. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) 4:58:01, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) -47, 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech) -1:27, 4. Miquel (Šp./Bahrain Victorious) -3:00, 5. Berrade (Šp./Equipo Kern Pharma) -4:12, 6. Hirt (ČR/NSN) -4:18.
|21. etapa: Carrefour Granada – Granada
|1. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) 2:54:08, 2. Romele (It./XDS Astana), 3. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Brennan (Brit./Visma-Lease a Bike), 5. Tronchon (Fr./Groupama-FDJ United), 6. Bilbao (Šp./Bahrain Victorious), ...32. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas.
Kde sledovat Vuelta a España 2026 v TV?
Stejně jako Giro d´Italia a Tour de France odvysílal také Vueltu Eurosport. Primárně Eurosport 1.
Trasa a mapa Vuelta a España 2026
- Celková délka: 3 275 km
- Celkové převýšení: 58 156 m
- 4 rovinaté etapy
- 4 kopcovité etapy
- 1 kopcovitá etapa s dojezdem na kopci
- 4 středně horské etapy
- 6 horských etap
- 2 individuální časovky
Mapa Vuelta 2026 • Foto: lavuelta.es
Profily etap Vuelta a España 2026
1. etapa: Monako – Monako, 9,4 km
1. etapa Monako – Monako • Foto: lavuelta.es
2. etapa: Monako – Manosque, 214,3 km
2. etapa Monako – Manosque • Foto: lavuelta.es
3. etapa: Gruissan-Aude – Font Romeu, 174 km
3. etapa Gruissan-Aude – Font Romeu • Foto: lavuelta.es
4. etapa: Andorra La Vella – Andorra La Vella, 104,8 km
4. etapa Andorra La Vella – Andorra La Vella • Foto: lavuelta.es
5. etapa: Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre, 173,4 km
5. etapa Falset Costa Daurada – Roquetes Terres de l'Ebre • Foto: lavuelta.es
6. etapa: Alcossebre – Castelló, 177,4 km
6. etapa Alcossebre – Castelló • Foto: lavuelta.es
7. etapa: Vall d'Alba – Aramón Valdelinares, 149,8 km
7. etapa Vall d'Alba – Aramón Valdelinares • Foto: lavuelta.es
8. etapa: Puçol – Xeraco, 171 km
8. etapa Puçol – Xeraco • Foto: lavuelta.es
9. etapa: La Vila Joiosa / Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca, 187,4 km
9. etapa La Vila Joiosa Villajoyosa – Alto de Aitana Costa Blanca • Foto: lavuelta.es
10. etapa: Alcaraz – Elche de la Sierra, 184,7 km
10. etapa Alcaraz – Elche de la Sierra • Foto: lavuelta.es
11. etapa: Cartagena – Lorca, 151,3 km
11. etapa Cartagena – Lorca • Foto: lavuelta.es
12. etapa: Vera – Calar Alto, 166,6 km
12. etapa Vera – Calar Alto • Foto: lavuelta.es
13. etapa: Almuñécar – Loja, 192,8 km
13. etapa Almuñécar – Loja • Foto: lavuelta.es
14. etapa: Jaén – Sierra de La Pandera, 154,5 km
14. etapa Jaén – Sierra de La Pandera • Foto: lavuelta.es
15. etapa: Palma del Río – Córdoba, 189,7 km
15. etapa Palma del Río – Córdoba • Foto: lavuelta.es
16. etapa: Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera, 181,1 km
16. etapa Cortegana – La Rábida Palos de la Frontera • Foto: lavuelta.es
17. etapa: Dos Hermanas – Sevilla, 185 km
17. etapa Dos Hermanas – Sevilla • Foto: lavuelta.es
18. etapa: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera, 32 km
18. etapa El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera • Foto: lavuelta.es
19. etapa: Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona, 210 km
19. etapa Vélez-Málaga – Peñas Blancas Estepona • Foto: lavuelta.es
20. etapa: La Calahorra – Collado del Alguacil, 186,8 km
20. etapa La Calahorra – Collado del Alguacil • Foto: lavuelta.es
21. etapa: Carrefour Granada – Granada, 99,4 km
21. etapa Carrefour Granada – Granada • Foto: lavuelta.es
Češi na startu Vuelta a España 2026
Jelikož Mathias Vacek a Pavel Bittner, kteří na Vueltě zazářili v minulých letech, jeli Tour de France, mohli jste z českých cyklistů fandit pouze Janu Hirtovi(NSN). Ten do Vuelty, na rozdíl od květnového Gira (celkově 12. místo), nevstupoval s ambicemi na celkové pořadí, ale zaměřoval se na náročnější etapy s dlouhými kopci, ve kterých se snažil probojovat do denního úniku. Doprovázel ho český sportovní ředitel tohoto celku René Andrle.
Hlavní hvězdy na Vuelta a España 2026
Jednoznačným favoritem letošního ročníku španělské Grand Tour byl Tadej Pogačar. Slovinec už s přehledem ovládl Tour de France a šel po výhře, kterou ve své sbírce ještě nemá. Vuelty se totiž účastnil pouze při svém debutu na třítýdenních etapácích v roce 2019, a tehdy skončil třetí za Primožem Rogličem a Alejandrem Valverdem. Nevyhrál ji ale ani letos, po pádu musel odstoupit.
Právě Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) měl původně, před oznámením Pogačarovy účasti, být favoritem celkového pořadí. Jenže nedávný střet s autem v tréninku ho donutil přehodnotit cíle a čtyřnásobný vítěz španělského závodu cílil hlavně na etapy. Dalším z velkých jmen je Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Ekvádorský vítěz puntíkovaného dresu z nedávné Tour de France už byl na Vueltě v roce 2020 druhý.
O pódium v Granadě se mohli ucházet také Felix Gall či Matthew Riccitello (oba Decathlon-CMA CGM) i Oscar Onley (Netcompany Ineos).
Výsledky Vuelty a España 2025
|Etapa
|Výsledky
|Celkové pořadí
|1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 72:53:57, 2. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -1:16, 3. Pidcock (Brit./Q36.5) -3:11, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -3:41, 5. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -5:55, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -7:23, ...43. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:01:43, 90. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:12:26.
|1. etapa: Turín – Novara
|1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:09:12, 2. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Viviani (It./Lotto), 5. García (Šp./Movistar), 6. González (Šp./Q36.5 Pro Cycling), ...151. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech), 177. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni stejný čas.
|2. etapa: Alba – Limone Piemonte
|1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 3:47:14, 2. Ciccone (It./Lidl-Trek), 3. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ), 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG), 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) oba -2, ...32. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -28, 145. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -9:53.
|3. etapa: San Maurizio Canavese – Ceres
|1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 2:59:24, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Ciccone (It./Lidl-Trek), 5. Labrosse (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Aular (Ven./Movistar), ...60. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, 123. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:34.
|4. etapa: Susa – Voiron
|1. Turner (Brit./Ineos Grenadiers) 4:50:14, 2. Philipsen, 3. Planckaert (oba Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 5. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), ...163. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:13, 165. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -6:05.
|5. etapa: Figueres – Figueres (týmová časovka)
|1. UAE Emirates-XRG 25:26, 2. Visma-Lease a Bike -8, 3. Lidl-Trek -9, 4. Red Bull-Bora hansgrohe -12, 5. Ineos Grenadiers -16, 6. Movistar -17.
|6. etapa: Olot – Pal
|1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 4:12:36, 2. Träen (Nor./Bahrain Victorious) -54, 3. Fortunato (It./XDS Astana) -1:10, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:15, 5. Castrillo (Šp./Movistar) -1:52, 6. Shaw (Brit./EF Education-EasyPost) -2:05, ...40. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:00, 159. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -24:18.
|7. etapa: Andorra La Vella – Cerler
|1. Ayuso (Šp./UAE Team Emirates-XRG) 4:49:41, 2. Frigo (It./Israel-Premier Tech) -1:15, 3. García (Šp./Arkéa-B&B Hotels) -1:21, 4. Tejada (Kol./XDS Astana), 5. Quinn (EF Education-EasyPost), 6. Vermaerke (USA/Picnic PostNL) všichni -1:28, ...53. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -11:18, 122. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) 18:26.
|8. etapa: Monzón Templario – Zaragoza
|1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:43:48, 2. Viviani (It./Lotto), 3. Vernon (Brit./Israel-Premier Tech), 4. Marit (Belg./Intermatché-Wanty), 5. Foldager (Dán./Jayco-AlUla), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas, ...107. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -20, 159. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -4:15.
|9. etapa: Alfaro – Valdezcaray
|1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:32:10, 2. Pidcock (Brit./Q36.5), 3. Almeida (Portug./UAE Team Emirates-XRG) oba -24, 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:02, 5. García Pierna (Šp./Arkéa-B&B Hotels), 6. Soler (Šp./UAE Team Emirates-XRG) oba -1:46, ...58. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -10:10, 132. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:15.
|10. etapa: Sendaviva – Larra-Belagua
|1. Vine (Austr./UAE Team Emirates-XRG) 3:56:24, 2. Castrillo -35, 3. Romo (oba Šp./Movistar) -1:04, 4. Ryan (Ir./EF Education-EasyPost), 5. Pidcock (Brit./Q36.5), 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) všichni -1:05, ...22. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:08, 148. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -24:17.
|11. etapa: Bilbao – Bilbao
|Etapa byla neutralizována 3 km před koncem bez vyhlášení vítěze.
|12. etapa: Laredo – Los Corrales del Buelna
|1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:16:21, 2. Romo (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -13, 4. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -17, ...71. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:22, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
|13. etapa: Cabázon de la Sal – L’Angliru
|1. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) 4:54:15, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -28, 4. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -30, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -52, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:11, ....44. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -17:42, 73. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -23:26.
|14. etapa: Avilés – La Farrapona
|1. Soler (Šp./UAE Emirates-XRG) 3:48:22, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) oba -39, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) -43, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -48, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora hansgrohe) -53, ...24. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -6:42, 74. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros) -25:56.
|15. etapa: Vegadeo – Monforte Lemos
|1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:02:13, 2. Aular (Ven./Movistar, 3. Frigo (It./Israel-Premier Tech), 4. Buitrago (Kol./Bahrain-Victorious), 5. Dunbar (Ir./Jayco AlUla), 6. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers) všichni stejný čas, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -23, 55. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -13:31.
|16. etapa: Poio – Castro de Herville
|1. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) 3:35:10, 2. Landa (Šp./Soudal Quick-Step) stejný čas, 3. Rolland (Fr./Groupama-FDJ) -7, 4. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Braz (Fr./Groupama-FDJ) oba -1:02, 6. Jungels (Luc./Ineos Grenadiers) -1:10, ...47. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -8:42, 131. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -17:57.
|17. etapa: O Barco de Valdeorras – El Morredero
|1. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:37:00, 2. Pidcock (Brit./Q36.5) -16, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -18, 4. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) -20, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -26, ...52. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -15:41, 136. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -27:17.
|18. etapa: Valladolid – Valladolid
|1. Ganna (It./Ineos Grenadiers) 13:00, 2. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -1, 3. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -8, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -10, 5. Oliveira (Portugl./UAE Emirates-XRG) -11, 6. Küng (Švýc./Groupama-FDJ) -12, ...33. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -44, 144. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:04.
|19. etapa: Rueda – Guijuelo
|1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:50:35, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Aular (Ven./Movistar), 4. Biermans (Belg./Arkéa-B&B Hotels), 5. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 6. Marit (Belg./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas, ...97. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -1:26, 130. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -2:53.
|20. etapa: Robledo de Chavela – Bola del Mundo
|1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 3:56:23, 2. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) -11, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansrgrohe) -13, 4. Pidcock (Brit./Q36.5) -18, 5. Almeida (Portug./UAE Emirates-XRG) -22, 6. Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) -24, ...30. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) -7:17, 62.Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -18:19.
|21. etapa: Alalpardo – Madrid
|Etapa byla neutralizována
Posledních 10 vítězů Vuelta a España
|Rok
|Vítěz
|2025
|Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike)
|2024
|Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe)
|2023
|Sepp Kuss (Jumbo-Visma)
|2022
|Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
|2021
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2020
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2019
|Primož Roglič (Jumbo-Visma)
|2018
|Simon Yates (Mitchelton-Scott)
|2017
|Chris Froome (Sky)
|2016
|Nairo Quintana (Movistar)
|2015
|Fabio Aru (Astana)