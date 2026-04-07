Paříž–Roubaix 2026: datum a čas, mapa a profil trati, Češi na startu
123. ročník Pekla severu odstartuje v neděli 12. dubna v 11:05 a fanoušci se mají rozhodně na co těšit. Fenomenální Tadej Pogačar si vybral nováčkovskou daň a po pádu se musel spokojit s „pouhým“ druhým místem. Nyní se Slovinec vrací s jasným cílem: pokořit královnu všech klasik a zkompletovat svou sbírku vítězství z cyklistických monumentů. Dokáže to, nebo mu triumf vyfoukne trojnásobný vítěz a obhájce titulu Mathieu van der Poel? Podrobnosti o závodu Paříž–Roubaix 2026 naleznete v článku.
Kdy se jede Paříž–Roubaix 2026?
Peklo severu, jak se závodu Paříž–Roubaix přezdívá, se uskuteční v neděli 12. dubna 2026. Peloton vyrazí z Compiègne a dramatické finále hostí velodrom v Roubaix.
- Start: Compiègne v 11:05.
- Cíl: Velodrom v Roubaix (předpokládaný dojezd 16:50)
Kde sledovat Paříž–Roubaix 2026 v TV?
Počínání českých cyklistů i zahraničních hvězd můžete sledovat od 10:30 na programu Eurosport 1.
Novinky na trase Paříž–Roubaix 2026
Kostky a zase kostky. Právě ony jsou symbolem extrémní náročnosti tohoto cyklistického závodu. Letos trať prošla mírnou úpravou a na cyklisty čeká celkem 30 dlážděných úseků v celkové délce 54,8 km (loni 55,3 km).
Ženský závod se poprvé jede ve stejný den jako mužský a peloton čeká trať dlouhá 143,1 km. Závodnice absolvují 21 kostkových úseků shodných s mužskou trasou (33,7 km), což z letošního ročníku dělá nejtěžší zkoušku v historii Paříž–Roubaix. Ženy vyrážejí na trať ve 14:45.
Mapa a profil trasy Paříž–Roubaix 2026
- Délka mužského závodu: 258,3 km
- Délka kostkových úseků: 54,8 km
Mapa Paříž - Roubaix 2026 • Foto: paris-roubaix.fr
Profil Paříž - Roubaix 2026 • Foto: procyclingstats.com
Kostkové sektory Paříž–Roubaix 2026
|Sektor
|Název
|Délka (km)
|Počet hvězdiček (obtížnost)
|30
|Troisvilles à Inchy
|2,2
|***
|29
|Viesly à Quiévy
|1,8
|***
|28
|Quiévy à Fontaine au Tertre
|3,7
|****
|27
|Viesly à Briastre
|3
|***
|26
|Briastre
|0,8
|***
|25
|Solesmes à Haussy
|0,8
|**
|24
|Saulzoir à Verchain-Maugré
|1,2
|**
|23
|Verchain-Maugré à Quérénaing
|1,6
|***
|22
|Quérénaing à Maing
|2,5
|***
|21
|Maing à Moncheaux-sur-Ecaillon
|1,6
|***
|20
|Haveluy à Wallers
|2,5
|****
|19
|Trouée d'Arenberg
|2,3
|*****
|18
|Wallers à Hélesmes
|1,6
|***
|17
|Hornaing à Wandignies
|3,7
|****
|16
|Warlaing à Brillon
|2,4
|***
|15
|Tilloy à Sars-et-Rosières
|2,4
|****
|14
|Beuvry à Orchies
|1,4
|***
|13
|Orchies
|1,7
|***
|12
|Auchy à Bersée
|2,7
|****
|11
|Mons-en-Pévèle
|3
|*****
|10
|Mérignies à Avelin
|0,7
|**
|9
|Pont-Thibault à Ennevelin
|1,4
|***
|8
|Templeuve - L'Epinette
|0,2
|*
|8
|Templeuve - Moulin-de-Vertain
|0,5
|**
|7
|Cysoing à Bourghelles
|1,3
|***
|6
|Bourghelles à Wannehain
|1,1
|***
|5
|Camphin-en-Pévèle
|1,8
|****
|4
|Carrefour de l'Arbre
|2,1
|*****
|3
|Gruson
|1,1
|**
|2
|Willems à Hem
|1,4
|**
|1
|Roubaix
|0,3
|*
Češi na startu Paříž–Roubaix 2026
Ve startovním poli uvidíme čtyři české zástupce. Prvním z nich je Pavel Bittner ze stájeTeam Picnic PostNL. Velká očekávání budí Mathias Vacek, který v dresu Lidl-Trek podpoří lídra Madse Pedersena. České barvy budou hájit také bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí z týmu Unibet Rose Rockets.
Koho sledovat na Paříž–Roubaix 2026
Tadej Pogačar si loni při svém debutu na Královně klasik vybral smůlu v podobě pádu, přesto vybojoval druhé místo. Letos si chyby nepřipouští. Pokud zvítězí, zkompletuje sbírku všech pěti monumentů a definitivně se zařadí mezi největší legendy historie. Skvělou formu potvrdil triumfy na klasikách Milán – San Remo i Kolem Flander.
Jeho největším sokem bude Mathieu van der Poel, který ovládl poslední tři ročníky. Ten loni vyhrál i přes skandální incident, kdy po něm jeden z diváků hodil láhev.
Do boje o pódium však budou chtít promluvit i Mads Pedersen, Wout van Aert či Jasper Philipsen.
Kompletní startovní listinu naleznete ZDE>>>
Poslední vítězové Paříž–Roubaix
|Rok
|Vítěz
|Země
|2025
|Mathieu van der Poel
|Niz.
|2024
|Mathieu van der Poel
|Niz.
|2023
|Mathieu van der Poel
|Niz.
|2022
|Dylan van Baarle
|Niz.
|2021
|Sony Colbrelli
|It.
|2020
|zrušeno kvůli covidu
|2019
|Philippe Gilbert
|Bel.
|2018
|Peter Sagan
|SK
|2017
|Greg van Avermaet
|Bel.
|2016
|Mathew Hayman
|Austr.
|2015
|John Degenkolb
|Něm.
|2014
|Niki Terpstra
|Niz.
|2013
|Fabian Cancellara
|Švýc.
|2012
|Tom Boonen
|Bel.
|Poslední francouzský vítěz: Frédéric Guesdon (1997)
Nejvíc vítězství: 4 (Roger de Vlaeminck a Tom Boonen)