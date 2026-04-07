Paříž–Roubaix 2026: datum a čas, mapa a profil trati, Češi na startu

Mathieu van der Poel a Tadej Pogačar během Milán-Sanremo
123. ročník Pekla severu odstartuje v neděli 12. dubna v 11:05 a fanoušci se mají rozhodně na co těšit. Fenomenální Tadej Pogačar si vybral nováčkovskou daň a po pádu se musel spokojit s „pouhým“ druhým místem. Nyní se Slovinec vrací s jasným cílem: pokořit královnu všech klasik a zkompletovat svou sbírku vítězství z cyklistických monumentů. Dokáže to, nebo mu triumf vyfoukne trojnásobný vítěz a obhájce titulu Mathieu van der Poel? Podrobnosti o závodu Paříž–Roubaix 2026 naleznete v článku.

Kdy se jede Paříž–Roubaix 2026?

Peklo severu, jak se závodu Paříž–Roubaix přezdívá, se uskuteční v neděli 12. dubna 2026. Peloton vyrazí z Compiègne a dramatické finále hostí velodrom v Roubaix.

  • Start: Compiègne v 11:05.
  • Cíl: Velodrom v Roubaix (předpokládaný dojezd 16:50)

Kde sledovat Paříž–Roubaix 2026 v TV?

Počínání českých cyklistů i zahraničních hvězd můžete sledovat od 10:30 na programu Eurosport 1.

Novinky na trase Paříž–Roubaix 2026

Kostky a zase kostky. Právě ony jsou symbolem extrémní náročnosti tohoto cyklistického závodu. Letos trať prošla mírnou úpravou a na cyklisty čeká celkem 30 dlážděných úseků v celkové délce 54,8 km (loni 55,3 km).

Ženský závod se poprvé jede ve stejný den jako mužský a peloton čeká trať dlouhá 143,1 km. Závodnice absolvují 21 kostkových úseků shodných s mužskou trasou (33,7 km), což z letošního ročníku dělá nejtěžší zkoušku v historii Paříž–Roubaix. Ženy vyrážejí na trať ve 14:45.

Mapa a profil trasy Paříž–Roubaix 2026

  • Délka mužského závodu: 258,3 km
  • Délka kostkových úseků: 54,8 km

Mapa Paříž - Roubaix 2026Mapa Paříž - Roubaix 2026 • Foto: paris-roubaix.fr

Profil Paříž - Roubaix 2026Profil Paříž - Roubaix 2026 • Foto: procyclingstats.com

Kostkové sektory Paříž–Roubaix 2026

SektorNázevDélka (km)Počet hvězdiček (obtížnost)
30Troisvilles à Inchy2,2***
29Viesly à Quiévy1,8***
28Quiévy à Fontaine au Tertre3,7****
27Viesly à Briastre3***
26Briastre0,8***
25Solesmes à Haussy0,8**
24Saulzoir à Verchain-Maugré1,2**
23Verchain-Maugré à Quérénaing1,6***
22Quérénaing à Maing2,5***
21Maing à Moncheaux-sur-Ecaillon1,6***
20Haveluy à Wallers2,5****
19Trouée d'Arenberg2,3*****
18Wallers à Hélesmes1,6***
17Hornaing à Wandignies3,7****
16Warlaing à Brillon2,4***
15Tilloy à Sars-et-Rosières2,4****
14Beuvry à Orchies1,4***
13Orchies1,7***
12Auchy à Bersée2,7****
11Mons-en-Pévèle3*****
10Mérignies à Avelin0,7**
9Pont-Thibault à Ennevelin1,4***
8Templeuve - L'Epinette0,2*
8Templeuve - Moulin-de-Vertain0,5**
7Cysoing à Bourghelles1,3***
6Bourghelles à Wannehain1,1***
5Camphin-en-Pévèle1,8****
4Carrefour de l'Arbre2,1*****
3Gruson1,1**
2Willems à Hem1,4**
1Roubaix0,3*

Češi na startu Paříž–Roubaix 2026

Ve startovním poli uvidíme čtyři české zástupce. Prvním z nich je Pavel Bittner ze stájeTeam Picnic PostNL. Velká očekávání budí Mathias Vacek, který v dresu Lidl-Trek podpoří lídra Madse Pedersena. České barvy budou hájit také bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí z týmu Unibet Rose Rockets.

Koho sledovat na Paříž–Roubaix 2026

Tadej Pogačar si loni při svém debutu na Královně klasik vybral smůlu v podobě pádu, přesto vybojoval druhé místo. Letos si chyby nepřipouští. Pokud zvítězí, zkompletuje sbírku všech pěti monumentů a definitivně se zařadí mezi největší legendy historie. Skvělou formu potvrdil triumfy na klasikách Milán – San Remo i Kolem Flander.

Jeho největším sokem bude Mathieu van der Poel, který ovládl poslední tři ročníky. Ten loni vyhrál i přes skandální incident, kdy po něm jeden z diváků hodil láhev.

Do boje o pódium však budou chtít promluvit i Mads Pedersen, Wout van Aert či Jasper Philipsen.

Poslední vítězové Paříž–Roubaix

RokVítězZemě
2025Mathieu van der PoelNiz.
2024Mathieu van der PoelNiz.
2023Mathieu van der PoelNiz.
2022Dylan van BaarleNiz.
2021Sony ColbrelliIt.
2020zrušeno kvůli covidu
2019Philippe GilbertBel.
2018Peter SaganSK
2017Greg van AvermaetBel.
2016Mathew HaymanAustr.
2015John DegenkolbNěm.
2014Niki TerpstraNiz.
2013Fabian CancellaraŠvýc.
2012Tom BoonenBel.
Poslední francouzský vítěz: Frédéric Guesdon (1997)
Nejvíc vítězství: 4 (Roger de Vlaeminck a Tom Boonen)

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

