Giro 2026: program, etapy, trasa, výsledky, Češi a kde sledovat živě?
První Grand Tour letošní sezony bude tradičně legendární Giro d’Italia. Letošní 109. ročník odstartuje už 8. května v bulharském Nessebaru a vyvrcholí 31. května v Římě. Do role hlavního favorita se při svém debutu pasoval Jonas Vingegaard. Z českých zástupců už účast potvrdili Jan Hirt a Tomáš Kopecký. Kompletní informace k letošnímu Giru naleznete v tomto článku.
Program a etapy Giro d´Italia 2026:
|Etapa
|Trasa
|Druh
|Délka
|Vítěz
|1. (8.5.)
|Nessebar - Burgas
|rovinatá
|147 km
|-
|2. (9.5.)
|Burgas - Veliko Tarnovo
|kopcovitá
|221 km
|-
|3. (10.5.)
|Plovdiv - Sofia
|rovinatá
|175 km
|-
|4. (12.5.)
|Catanzaro - Cosenza
|rovinatá
|138 km
|-
|5. (13.5.)
|Praia a Mare - Potenza
|kopcovitá
|203 km
|-
|6. (14.5.)
|Paestum - Neapol
|rovinatá
|142 km
|-
|7. (15.5.)
|Formia - Blockhaus
|horská
|244 km
|-
|8. (16.5.)
|Chieti - Fermo
|kopcovitá
|156 km
|-
|9. (17.5.)
|Cervia - Corno alle Scale
|kopcovitá
|184 km
|-
|10. (19.5.)
|Viareggio - Massa Carrara
|časovka
|42 km
|-
|11. (20.5.)
|Porcari - Chiavari
|kopcovitá
|195 km
|-
|12. (21.5.)
|Imperia - Novi Ligure
|rovinatá
|175 km
|-
|13. (22.5.)
|Alessandria - Verbania
|rovinatá
|189 km
|-
|14. (23.5.)
|Aosta - Pila
|horská
|133 km
|-
|15. (24.5.)
|Voghera - Milán
|rovinatá
|157 km
|-
|16. (26.5.)
|Bellinzona - Carí
|horská
|113 km
|-
|17. (27.5.)
|Cassano d'Adda - Andalo
|kopcovitá
|202 km
|-
|18. (28.5.)
|Fai della Paganella - Pieve di Soligo
|rovinatá
|171 km
|-
|19. (29.5.)
|Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè)
|horská
|151 km
|-
|20. (30.5.)
|Gemona del Friuli - Piancavallo
|horská
|200 km
|-
|21. (31.5.)
|Řím - Řím
|rovinatá
|131 km
|-
Výsledky Giro d'Italia 2026:
Trasa Giro d'Italia 2026:
- Celková délka: 3 468 km
- Celkové převýšení: 48 700 m
- Start: Nessebar (Bulharsko)
- Cíl: Řím (Itálie)
- 9 rovinatých etap
- 6 kopcovitých etap
- 5 horských etap
- 1 časovka
- Průměrná délka etapy: 165,1 km
- Délka časovek: 42 km
Trasa Giro d’Italia 2026 • Foto: giroditalia.it
Giro d´Italia 2026: profily etap
1. etapa: Nessebar - Burgas, 147 km
- rovinatá etapa (převýšení 500 m)
- náročnost: **
- pátek 8. května
- start: 14:00
- cíl: cca 17:05
Také letos startuje Giro za italskými hranicemi, tentokrát zavítá do Bulharska, kde se odjedou tři etapy. Ta první by měla být jasnou sprinterskou záležitostí, protože její celkové převýšení je jen 500 metrů. Profil je velmi mírně zvlněný, jediným kategorizovaným kopcem na trase je Cape Agalina (4. kategorie). Ten se nachází zhruba uprostřed etapy na okruhu, který cyklisté absolvují dvakrát.
Cíl je pak mírně do kopce, poslední změnu směru udělají závodníci 300 metrů před páskou, za zatáčkou už na ně čeká velmi široká asfaltová silnice.
Profil 1. etapy: Nessebar – Burgas • Foto: giroditalia.it
2. etapa: Burgas – Veliko Tarnovo, 221 km
- Kopcovitá etapa (převýšení 2600 metrů)
- náročnost: ***
- sobota 9. května
- start: 12:05
- cíl: cca 17:00
Ve druhé etapě už musí peloton zdolat výrazně členitější terén, a také pořádnou vzdálenost. Jde o druhou nejdelší etapu tohoto ročníku. Její zhruba první polovina bude téměř po rovině, a pokud se nepodaří vytvořit denní únik ve stoupání po úvodních 25 kilometrech, bude díky soubojům o něj i poměrně rychlá. První větší kopec začíná na stém kilometru.
Po sjezdu z něj hned následuje další výjezd 3. kategorie. Poslední kategorizované stoupání Ljaskovec se nachází 11 kilometrů před cílem. Ani po něm ale nebude s jízdou do vrchu konec. V historickém cílovém městě Veliko Tarnovo se musí navíc závodníci poprat i s dvěma úseky po dlažebních kostkách do kopce. I zde jsou závěrečné stovky metrů po široké asfaltové silnici.
Profil 2. etapy: Burgas – Veliko Tarnovo • Foto: giroditalia.it
3. etapa: Plovdiv – Sofia, 175 km
- rovinatá etapa (1600 metrů)
- náročnost: **
- neděle 10. května
- start: 13:15
- cíl: cca 17:03
Pořadatelé tuto etapu rozdělují na dvě části. V té první se pozvolna stoupá, a v té druhé zase pozvolna klesá. Ovšem předělem těchto částí je kopec už druhé kategorie v lyžařském středisku Borovec, kde peloton vystoupá do výšky 1350 metrů. Dojezd je pak spíš rovinatý, stejně jako v předchozích etapách přehledný, na velmi široké silnici.
Profil 3. etapy: Plovdiv – Sofia • Foto: giroditalia.it
4. etapa: Catanzaro – Cosenza, 138 km
- rovinatá etapa (převýšení 1800 metrů)
- náročnost: **
- úterý 12. května
- start: 14:00
- cíl: cca 17:03
Vítejte v Itálii. Giro už v této etapě začíná pouť na své půdě a startuje se etapou, která ve své první polovině vede prakticky po rovině, částečně pak po pobřeží Tyrhénského moře, ovšem po širokých silnicích. V této části projede peloton řadou tunelů, a ačkoliv se pojede blízko moře, organizátoři neupozorňují na možnost větru.
Druhou půlku trasy, v níž od moře zamíří do vnitrozemí, zahájí cyklisté patnáctikilometrovým stoupáním druhé kategorie, které však nemá přísné sklony (nejprudší úsek je 7,1 %). V cílové Cosenze si budou muset jezdci dát pozor na řadu zatáček, poslední bude 450 metrů před cílem. Finišovat se bude do mírného kopce (3,7 %) po široké silnici.
Cyklisté asi neochutnají, fanoušci však ve startovním městě Catanzaro mohou ochutnat místní specialitu - morzello (morzeddhu). Jde o vydatné jídlo z telecích vnitřností, které se pomalu vaří v kořeněné rajčatové omáčce a podává se v pitě, měkkém kulatém chlebu typickém pro tuto oblast.
Profil 4. etapy: Catanzaro – Cosenza • Foto: giroditalia.it
5. etapa: Praia a Mare – Potenza, 203 km
- kopcovitá etapa (převýšení 4100 metrů)
- náročnost: ***
- středa 13. května
- start: 12:25
- cíl: cca 17:00
Tato etapa by měla být v hledáčku vrchařů, kteří nemají v plánu usilovat o celkové pořadí a měli by zkusit naskočit do denního úniku. Už od startu totiž vyrazí do kopce. Ačkoliv na trase leží pouze dva kategorizované kopce, závodníci za tento den nastoupají přes 4000 metrů. První kopec Prestieri bude důležitý pro únik. Ten druhý, Monte Grande di Viggiano, už může peloton dost protřídit. Je dlouhý 6,6 km s průměrným sklonem 9,1 %, což není zrovna málo, maximum má 15 %. Z něj následuje krátký sjezd a pak vlnitý terén až na La Sellata, odkud cyklisté zklesají do cílové Potenzy. I tady je cíl trochu do kopce (2-5 %).
Profil 5. etapy: Praia a Mare – Potenza • Foto: giroditalia.it
6. etapa: Paestum - Neapol, 142 km
- rovinatá etapa (převýšení 500 m)
- náročnost: **
- čtvrtek 14. května
- start: 14:05
- cíl: cca 17:04
Peloton vystartuje po pobřeží Tyrhénského moře do Salerna, odkud cyklisté vyjedou na jediné stoupání dne, ovšem pouze 4. kategorie. Poté se dostanou na rovinu v okolí Vesuvu. Při pohledu na profil je jasné, že by mělo jít o den pro sprintery. Do Neapole dojede peloton po čtyřproudové dálnici. Ještě předtím ale bude třeba být obezřetní, protože cyklisté budou projíždět řadou obcí a budou si tak muset dávat pozor na typické městské vybavení jako kruhové objezdy, ostrůvky a podobně. Cílové stoupání v Neapoli pak vede po kostkách se sklonem okolo čtyř procent. Ještě než do něj ale sprinteři najedou, musí zvládnout hned několik zatáček.
V cílovém městě by fanoušci neměli zapomenout dát si typickou neapolskou pizzu, která se liší od té klasické, na kterou jsou hlavně Češi zvyklí.
Profil 6. etapy: Paestum – Neapol • Foto: giroditalia.it
7. etapa: Formia - Blockhaus, 244 km
- horská etapa (převýšení 4600 metrů)
- náročnost: ****
- pátek 15. května
- start: 10:55
- cíl: cca 16:50
Máme zde první z pověstných stoupání italského Gira. Blockhaus je sice v úvodním týdnu a o vítězi nerozhodne, přesto už důkladně prověří vrchařskou formu hlavních favoritů. Navíc bude na konci nejdelší etapy 109. ročníku. Úvod dne bude ještě pozvolnější, to hlavní přijde od druhé poloviny etapy. Přes Rionero Sannitico začnou cyklisté stoupat k prvnímu klasifikovanému vrcholu Roccaroso (2. kat., 6,9 km, prům. 6,5 %, max. 12 %).
Po něm ale v žádném případě ještě nenásleduje sjezd, k němu se peloton dostane přes průsmyk San Leonardo. Po zhruba sedmnáctikilometrovém techničtějším klesání už ale jezdci dorazí k vyvrcholení dne. Blockhaus si na Giru vybudoval velmi dobré jméno. Jde o stoupání dlouhé 13 km, jehož průměrný sklon činí 8,4 %, ovšem maximum dosahuje až 14 procent. Stoupá se úzkou cestou s řadou serpentin. Zhruba 500 metrů před cílem přijde falešná rovinka, ale závěrečných 200 metrů je opět se sklonem kolem 8 %.
Profil 7. etapy: Formia – Blockhaus • Foto: giroditalia.it
8. etapa: Chieti - Fermo, 156 km
- kopcovitá etapa (převýšení 1900 metrů)
- náročnost: ***
- sobota 16. května
- start: 13:35
- cíl: cca 17:02
Pokud byste si chtěli před touto víkendovou etapou na místě dát něco dobrého, určitě vyzkoušejte zdejší vína z proslulého regionu Abruzzo. Ta rozhodně neochutnají závodníci, na které čeká opět etapa dvou polovin. V úvodu sice vyjedou menší kopec, po sjezdu z něj však následuje velmi dlouhá rovina podél Jaderského moře. Od něj sice obvykle nefouká, ale menší riziko zde stále je.
Závěr etapy se bude líbit hlavně klasikářům vyžívajícím se v Ardenách. Na programu je totiž hned čtveřice kratších, ale prudších stoupání. Posledních 60 kilometrů tak bude stále nahoru a dolů. Předposlední Muro di Capodarco bude stát za to. Jeho délka je sice jen 2,5 km, ale kousek před vrcholem narazí cyklisté do pořádné zdi (sklon 18 %). Cíl se nachází v další podobné stěně Fermo-Reputolo, jejíž maximální sklon je hrozivých 22 %! Závěrečné metry do pásky pak mají průměrný sklon 10 %.
Profil 8. etapy: Chieti – Fermo • Foto: giroditalia.it
9. etapa: Cervia - Corno alle Scale, 184 km
- kopcovitá etapa (převýšení 2400 metrů)
- náročnost: ***
- neděle 17. května
- start: 12:50
- cíl: cca 17:00
Tato etapa startuje v městě historicky proslulém produkcí mořské soli, kterou si zde můžete koupit i dnes. Regionem Emilia Romagna se peloton vydá sice od moře do středozemí směr Boloňa, přesto je čekají dlouhé desítky kilometrů po rovině. Etapa má převýšení 2400 metrů, většinu však peloton nastoupá až někde od stého kilometru.
Po menším nekategorizovaném kopci začne silnice pozvolna stoupat až na metu 30 kilometrů do cíle. Tady už vrchařsky přituhne. Nejprve kopec třetí kategorie Querceta, krátký sjezd a výjezd až do cíle. Zde jde o výjezd dlouhý 12 kilometrů s průměrem 6,1 %. Na vrchol vede úzká horská cesta se mnoha zatáčkami a pár serpentinami, nejprudší sklon v závěrečných třech kilometrech jde k 15 procentům.
Profil 9. etapy: Cervia – Corno alle Scale • Foto: giroditalia.it
10. etapa: Viareggio - Massa, 42 km
- individuální časovka (převýšení 50 metrů)
- náročnost: ***
- úterý 19. května
- start prvního závodníka: 13:15
- cíl posledního: cca 17:14
Tato časovka může být zrádná v podstatě jen dvěma faktory. Prvním je vzdálenost, jde totiž o jediný chronometr letošního Gira, a tak pořadatelé zvolili 42 kilometrů, což už je na dnešní poměry spíš delší. Druhou záludností jsou ve startovním a cílovém městě zatáčky do písmene U, kde budou muset závodníci zvolit přiměřenou rychlost. Zvlášť ve startovním Viareggio, kde může být vozovka kvůli blízkosti moře mírně navlhlá. Celkové převýšení je 50 metrů, půjde tedy o časovku pro silovější typy.
Profil 10. etapy: Viareggio – Massa • Foto: giroditalia.it
11. etapa: Porcari - Chiavari, 195 km
- kopcovitá etapa (převýšení 2850 metrů)
- náročnost: ***
- středa 20. května
- start: 12:30
- cíl: cca 17:00
První část této etapy je znovu z těch snadnějších, ale zbylé dvě třetiny už se cyklisté rozhodně nudit nebudou. Poté, co peloton přijede do La Spezie, následuje celá řada stoupání, z nichž ne všechna jsou kategorizovaná. Nejnáročnějším kopcem dne má být Colle di Guaitarola (2. kat., 9,9 km, prům. 6,2 %, max. 11 %). Po pobřeží pak cyklisté projedou přes turisticky velmi známou oblast Cinque Terre. Přes další dvě kratší, ale prudší stoupání se pak závodníci přiblíží v klesání k cíli. Ten už je po rovině.
Profil 11. etapy: Porcari – Chiavari • Foto: giroditalia.it
12. etapa: Imperia - Novi Ligure, 175 km
- zvlněná etapa (převýšení 2250 metrů)
- náročnost: **
- čtvrtek 21. května
- start: 13:15
- cíl: cca 17:03
Ačkoli v itineráři organizátorů je tato etapa vedená jako rovinatá, při pohledu na její profil je jasné, že jde o pověstnou „rovinu“ z Gira. Celkové převýšení 2250 metrů sice není nic, s čím by si neměli sprinteři poradit, přesto budou muset na trase zdolat dvě stoupání třetí kategorie, což už pro těžší závodníky může být určitá překážka pro závěrečný sprint. Naopak by se někteří cyklisté ve výjezdu do prvního kopce mohli zkusit dostat před peloton a usilovat o výhru z úniku. I po zdolání druhého stoupání totiž po sjezdu následuje hodně zvlněný terén, v němž by dobře poskládaná skupina mohla mít šanci na úspěch.
Cílové město si oblíbí milovníci čokolády. Novi Ligure se totiž přezdívá město čokolády, díky jeho historickému cukrářskému průmyslu, který proslul výrobou čokoládových tyčinek a gianduiotti (lískooříškové pralinky).
Profil 12. etapy: Imperia – Novi Ligure • Foto: giroditalia.it
13. etapa: Alessandria - Verbania, 189 km
- rovinatá etapa (převýšení 1440 metrů)
- náročnost: ***
- pátek 22. května
- start: 12:55
- cíl: cca 17:00
Giro míří na sever země už do blízkosti Alp. Cílová Verbania se nachází u jezera Maggiore, které částečně zasahuje i do Švýcarska. Etapa je až na závěrečných 30 kilometrů opravdu rovinatá. Obezřetnosti bude třeba hlavně při průjezdu městy. Jenže její konec dá sprinterům znovu zabrat. Nejprve kopec čtvrté kategorie brzy následovaný stoupáním kategorie 3 Ungiasca, které se místy zvedne až k 10 procentům. Závěrečné tři kilometry jsou vedeny podél jezera.
Profil 13. etapy: Alessandria – Verbania • Foto: giroditalia.it
14. etapa: Aosta - Pila, 133 km
- horská etapa (převýšení 4350 metrů)
- náročnost: *****
- sobota 23. května
- start: 13:05
- cíl: cca 17:00
Na programu je první pětihvězdičková etapa 109. ročníku. Vzhledem k tomu, že v ní prakticky nenajdete rovinu, půjde o pořádnou prověrku schopností nejen vrchařů a jezdců na celkové pořadí, ale i těch ostatních. Kromě výjezdů čekají na závodníky i techničtější sjezdy. Už od startu se začne stoupat na kopec první kategorie Saint-Barthélémy (15,3 km, prům. 6,5 %, max. 13 %), z nějž následuje dvacetikilometrový sjezd. Po mírnějším stoupání přichází Doues (3. kategorie). Když z něj cyklisté sjedou, čeká je brzy jedničkové Lin Noi (7,4 km, 7,7 %, max. 12 %) a Verrogne (2. kat., 5,5 km, 6,9 %, max. 12 %).
Ani po něm si však závodníci neodpočinou. Sjezd bude totiž dlouhý (15 km) a náročnější. Následuje volnějších devět kilometrů, než se před pelotonem, který bude v tu chvíli už výrazně protříděný, vztyčí závěrečný kopec (1. kat., 16,5 km, prům. 7,1 %, max. 11 %). Ten, jak parametry napovídají, bude sice dlouhý, ale na cyklisty tady nečekají žádné prudké rampy.
Profil 14. etapy: Aosta – Pila • Foto: giroditalia.it
15. etapa: Voghera - Milano, 157 km
- rovinatá etapa (převýšení 200 metrů)
- náročnost: *
- neděle 25. května
- start: 13:55
- cíl: cca 17:07
Po náročném dnu v horách je tady příležitost pro sprintery, kteří předchozí etapu přežili v obstojné kondici v grupetu. Její celkové převýšení 200 metrů jasně říká, že by mělo jít o nejsnadnější etapu závodu. Ani na závěrečném městském okruhu dlouhém 16,3 km, který pojede peloton čtyřikrát, nejsou žádné záludnosti. Jede se po širokých bulvárech s malým množstvím zatáček, přičemž ta poslední přijde na řadu dva kilometry před cílem v Milánu, kde se letos konaly zimní olympijské hry. V tento den se očekává hromadný sprint.
Profil 15. etapy: Voghera – Milano • Foto: giroditalia.it
16. etapa: Bellinzona - Cari, 113 km
- horská etapa (převýšení 3000 metrů)
- náročnost: ****
- úterý 26. května
- start: 14:00
- cíl: cca 17:00
Bulharsko nebylo jedinou zemí mimo Itálii, v níž se odehrává tento ročník Gira. V krátké horské etapě zavítá peloton ještě do Švýcarska. Úvod je mírně stoupavý, prostřední část bude nahoru, dolů, na závěr pak čeká táhlé stoupání do lyžařského střediska Carí. Ačkoliv jde po časovce o nejkratší etapu tohoto Corsa Rosa, musí na její trase zdolat jezdci pět kategorizovaných kopců.
Začíná se třetí kategorií Torre, poté druhá kategorie Leontica, která se ještě jednou zopakují na 22kilometrovém okruhu. Po jeho zdolání už se cyklisté vydají směr cíl. V posledním kopci ale chvíli pobudou. Je totiž dlouhý 11,7 km s průměrným sklonem 7,9 % a maximem 13 %. Právě to číhá až v posledním kilometru, nepůjde tak vůbec o jednoduchý dojezd.
Profil 16. etapy: Bellinzona – Cari • Foto: giroditalia.it
17. etapa: Cassano d'Adda - Andalo, 202 km
- kopcovitá etapa (převýšení 3300 metrů)
- náročnost: ***
- středa 27. května
- start: 12:20
- cíl: cca 17:00
Peloton se přiblíží k jezeru Garda, i když po jeho březích ani zdaleka tentokrát nepojede. Rozjezd bude pozvolný, souboje o denní únik nejspíš proběhnou až po 55 kilometrech ve stoupání třetí kategorie. Taková budou na trase tři. I z tohoto důvodu by to mohla být další příležitost pro jezdce z úniku, tentokrát hlavně klasikáře.
Cílové Andalo je vyhlášenou turistickou oblastí. Vesnice se nachází v nadmořské výšce přes 1000 m. Jelikož jsme se od moře přesunuli už do hor, očekávejte zde odlišný jídelníček. Místní specialitou je tortel di patate, připravovaný z brambor odrůdy Kennebec, který je natolik kultovní, že má dokonce vlastní bratrstvo. Další věcí pro labužníky je pak bílý chřest ze Zambany a siven horský, sladkovodní delikatesa, která odráží bohatství místních jezer a potoků.
Profil 17. etapy: Cassano d'Adda – Andalo • Foto: giroditalia.it
18. etapa: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 168 km
- rovinatá etapa (převýšení 2050 metrů)
- náročnost: **
- čtvrtek 28. května
- start: 13:30
- cíl: cca 17:07
Tato etapa je zvlněná od startu až do konce. Mělo by jít o další příležitost pro denní únik, v němž by se ale mohli ocitnout i v kopcích zdatnější sprinteři. V cestě jim stojí pouze dvě stoupání, nejprve přibližně v polovině trasy třetí kategorie, a pak deset kilometrů před cílem ještě lehčí, 4. kategorie. Do cíle se bude spíš klesat, až na pár závěrečných metrů, které jsou mírně do kopce. Poslední zatáčka vstoupí do cesty 300 metrů před páskou.
Ačkoliv v etapě se nejspíš žádné rekordy nepřekonají, je cílové místo zapsáno do Guinessovy knihy rekordů. A to díky místní specialitě – spiedo. Jde o hostinu s pomalu pečeným masem, která definuje místní identitu. Každý rok se slaví legendární Spiedo Gigante, akce, jejíž tradice sahá až do roku 1956. Stovky kilogramů masa – zejména křepelek – se hodiny připravují na otevřeném rožni a podávají se s klasickou bílou polentou.
Profil 18. etapy: Fai della Paganella – Pieve di Soligo • Foto: giroditalia.it
19. etapa: Feltre - Alleghe (Piani di Pezzè), 151 km
- horská etapa (převýšení 5000 metrů)
- náročnost: *****
- pátek 29. května
- start: 12:45
- cíl: cca 16:54
Je tady konečně královská etapa. Šest náročných stoupání, z nichž jedním je obávané Passo Giau (9,9 km, 9,3 %, max. 14 %). Na rozjezd je naplánován vlnitý terén, první kategorizovaný kopec začíná až po 47 kilometrech. Je jím dvanáctikilometrové Passo Duran (max. 14 %). Krátce po něm přichází na řadu Coi (sice 2. kategorie, ale max. 19 %) a Forcella Staulanza (max. 10 %). A pak to přijde. Cima Coppi, neboli nejvyšší bod ročníku – Passo Giau (2233 m).
Stoupání nevyvolává obavy svou náročností, ale hlavně počasím. V této nadmořské výšce bývá obvykle ještě sníh a velká zima. Když tady jelo Giro v roce 2021, potvrzoval zde celkové vedení Egan Bernal. Peloton zde ale projížděl uprostřed sněhových bariér a závodníci se museli hodně přiobléct. Kdo se před touto etapou nevybavil bundou a teplými rukavicemi, pořádně litoval. Pokud letos dovolí příroda Giru tudy projet, budou na cyklisty čekat po sjezdu ještě další dva výjezdy na kopce druhé kategorie. Nejprve Passo Falzarego (max. 10 %), a na závěr pětikilometrové stoupání do cílového Alleghe.
Profil 19. etapy: Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) • Foto: giroditalia.it
20. etapa: Gemona del Friuli - Piancavallo, 200 km
- horská etapa (převýšení 3750 metrů)
- náročnost: ****
- sobota 30. května
- start: 10:45
- cíl: cca 16:18
Po náročném pátku zahájí peloton den pozvolna, než zhruba na 80. kilometru přijede pod první kopec třetí kategorie Clauzetto. Následuje vlnitá pasáž, která přivede cyklisty pod stoupání na Piancavallo. Přes to však tentokrát závodníci jen projedou a budou pokračovat, než je trasa znovu přivede pod tento kopec první kategorie (14,5 km, 7,8 %, max. 14 %). Dá se očekávat, že při prvním výjezdu se peloton řádně protřídí a ve druhém budou mezi sebou soupeřit ti, kteří budou chtít ještě vylepšit své postavení v celkovém pořadí. Jde totiž o poslední příležitost.
Profil 20. etapy: Gemona del Friuli – Piancavallo • Foto: giroditalia.it
21. etapa: Řím – Řím, 131 km
- rovinatá etapa (převýšení 500 metrů)
- náročnost: *
- neděle 31. května
- start: 15:40
- cíl: 18:52
Z okrajovější části Říma zamíří peloton v rámci poslední etapy 109. ročníku nejprve na pobřeží do Ostie, kde se otočí a pojede zpět do italské metropole. Tam už najede na tradiční okruh (9,5 km), který závodníci absolvují osmkrát. Tradičně se očekává hromadný sprint s tím, že o celkovém vítězi se rozhodlo už v předchozím dnu.
Profil 21. etapy: Řím – Řím • Foto: giroditalia.it
Největší favoriti 109. ročníku Giro d’Italia:
Debutant Jonas Vingegaard by si rád připsal další velký triumf do sbírky. Na italských silnicích mu však cestu zkříží silná konkurence. Domácí Giulio Pellizzari se bude chtít předvést před vlastním publikem a zaútočit na co nejlepší výsledek. Adam Yates, dvojče loňského šampiona Simona Yatese, se zase pokusí navázat na bratra, který ukončil cyklistickou kariéru. Hlavním adeptem na růžový trikot je však bezesporu dvojnásobný vítěz Tour de France.
Češi na startu Gira 2026:
Účast zatím potvrdili Jan Hirt ze stáje NSN Cycling Team a Tomáš Kopecký z týmu Unibet Rose Rockets. O startu dalších jezdců se zatím nerozhodlo.
Kde sledovat Giro d´Italia 2026 v TV:
Cyklistiku včetně všech tří závodů Grand Tour tradičně odvysílá Eurosport, a to převážně na kanálu Eurosport 1. Některé etapy Gira se však mohou objevit i v programu stanice Eurosport 2.
Výsledky Giro d'Italia 2025:
|Konečné pořadí
|1. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) 82:31:01, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates) -52, 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -4:43, 4. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -6:23, 5. Caruso (It./Bahrain-Victorious) -7:32, 6. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -9:28, ...57. Vacek -2:42:59, 132. Černý -5:29:33.
|1. etapa
|1. Mads Pedersen (Dán.) 3:36:24, 2. Wout Van Aert (Bel.) s.t., 3. Orluis Aular (Ven.) s.t., ... 22. Mathias Vacek (ČR) +s.t., 52. Jan Hirt (ČR) +0:57, 137. Josef Černý (ČR) +10:37.
|2. etapa
|1. Joshua Tarling (Brit.) 16:07, 2. Primož Roglič (Slovin.) +0:01, 3. Jay Vine (Aus.) +0:03, ... 5. Mathias Vacek (ČR) +0:06, 13. Josef Černý (ČR) +0:21, 108. Jan Hirt (ČR) +1:31.
|3. etapa
|1. Mads Pedersen (Dán.) 3:49:47, 2. Corbin Strong (Nov. Zél.) s.t., 3. Orluis Aular (Ven.) s.t., ... 34. Mathias Vacek (ČR) s.t., 82. Jan Hirt (ČR) s.t., 136. Josef Černý (ČR) +15:39.
|4. etapa
|1. Casper van Uden (Niz.) 4:02:21, 2. Olav Kooij (Niz.) s.t., 3. Maikel Zijlaard (Niz.) s.t., ... 35. Mathias Vacek (ČR) s.t., 90. Jan Hirt (ČR) s.t., 149. Josef Černý (ČR) +1:29.
|5. etapa
|1. Mads Pedersen (Dán.) 3:37:31, 2. Edoardo Zambanini (Ita.) s.t., 3. Tom Pidcock (Brit.) s.t., ... 54. Mathias Vacek (ČR) s.t., 61. Jan Hirt (ČR) +0:19, 159. Josef Černý (ČR) +14:00
|6. etapa
|1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:59:52, 2. Fretin (Belg./Cofidis), 3. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step), 4. Kanter (Něm./XDS Astana), 5. Lonardi (It./Polti VisitMalta), 6. Zijlaard (Niz./Tudor), ...161. Mathias Vacek (ČR/Lidl-Trek), 174. Černý (ČR/Soudal-Quick Step), 175. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas.
|7. etapa
|1. Ayuso (Šp./UAE Emirates-XRG) 4:20:25, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 3. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 4. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe), 5. Ciccone (It./Lidl-Trek), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) všichni -4, ...21. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -34, 153. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -15:22.
|8. etapa
|1. Plapp (Austr./Jayco AlUla) 4:44:20, 2. Kelderman (Niz./Visma-Lease a Bike), 3. Ulissi (It./XDS Astana) oba -38, 4. Arrieta (Šp/UAE Emirates-XRG) -1:22, 5. Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:35, 6. Vendrame (It./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:48, ...49. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:30, 172. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -28:32.
|9. etapa
|Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 4:15:08, 2. Del Toro (It./UAE Emirates-XRG) stejný čas, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) oba -58, 5. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) oba -1:00, ...14. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:03, 101. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -17:57.
|10. etapa
|1. Hoole (Niz./Lidl-Trek) 32:30, 2. Tarling (Brit./Ineos Grenadiers) -7, 3. Hayter (Brit./Soudal-Quick Step) -10, 4. Cattaneo (It./Soudal-Quick Step) -23, 5. Affini (It./Visma-Lease a Bike) -24, 6. Vine (Austr./UAE Emirates-XRG) -37, ...19. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -1:24, 51. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -2:42.
|11. etapa
|1. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) 4:35:20, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Pidcock (Brit./Q36.5), 5. Bernal (Kol./INEOS Grenadiers), 6. Tiberi (It./Bahrain-Victorious) všichni -10, ...95. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -18:45, 170. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -28:50.
|12. etapa
|1. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike) 3:55:40, 2. Van Uden (Niz./Picnic PostNL), 3. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 6. Fretin (Belg./Cofidis) všichni stejný čas, ...35. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -19, 151. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -1:50.
|13. etapa
|1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 3:50:24, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -2, 4. Rochas (Fr./Groupama-FDJ), 5. Godon (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -5, ...55. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -59, 164. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -16:32.
|14. etapa
|1. Asgreen (Dán./EF Education-EasyPost) 4:04:40, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike), 4. Aular (Ven./Movistar), 5. Oldani (It./Cofidis), 6. Maestri (It./Polti VisitMalta) všichni -16, ...126. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -10:00, 160. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -16:14.
|15. etapa
|1. Verona (Šp./Lidl-Trek) 5:15:41, 2. Stork (Něm./Tudor) -22, 3. Scaroni (It./XDS Astana), 4. Bardet (Fr./Picnic PostNL), 5. Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Zana (It./Jayco AlUla) všichni -23, ...113. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -27:21, 157. Černý (ČR/Soudal-Quick Step) -32:25.
|16. etapa
|1. Scaroni 5:35:05, 2. Fortunato (oba It./Astana) stejný čas, 3. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -55, 4. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:10, 5. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -1:23, 6. Cepeda (Ekv./Movistar) -1:43, ...76. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -32:30, 82. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -38:57.
|17. etapa
|1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 3:58:48, 2. Bardet (Fr./Picnic PostNL), 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) oba -4, 4. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -15, 5. Pellizzari (It./ Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) oba -16, ...24. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:28, 151. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -36:37.
|18. etapa
|1. Denz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) 3:12:07, 2. Maestri (It./Polti-VisitMalta), 3. Planckaert (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Magli (It./VF Group-Bardiani CSF-Faizané), 5. Edmondson (Austr./Picnic PostNL), 6. De Bondt (Belg./Decathlon AG2R La Mondiale) všichni -1:01, ...33. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -3:50, 133. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -13:51.
|19. etapa
|1. Prodhomme (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) 4:50:35, 2. Del Toro (Mex./UAE Emirates), 3. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) oba -58, 4. Caruso (It./Bahrain-Victorious), 5. McNulty (USA/UAE Emirates), 6. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) všichni -1:22, ...81. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -36:28, 87. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -36:36.
|20. etapa
|1. Harper (Austr./Jayco-AlUla) 5:27:29, 2, Verre (It./Arkéa-B&B Hotels) -1:49, 3. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -1:57, 4. Garofoli (It./Soudal-Quick Step) -3:52, 5. Rochas (Fr./Groupama-FDJ) -3:57, 6. Marcellusi (It./VF Group-Bardiani CSF-Faizané) -4:31, ...83. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -33:41, 116. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -38:47.
|21. etapa
|1. Kooij (Niz./Visma-Lease a Bike) 3:12:19, 2. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 3. Moschetti (It./Q36.5), 4. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 5. Lamperti (USA/Soudal Quick-Step), 6. Kanter (Něm./XDSAstana) všichni stejný čas, ...107. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -49, 157. Černý (ČR/Soudal Quick-Step) -4:46.
Historie Giro d’Italia:
Slavný italský závod vznikl v roce 1909 jako odpověď na mimořádný úspěch francouzské Tour de France. První ročník odstartoval 13. května, měřil 2 448 km a dělil se do osmi etap. Z původních 129 jezdců jich do cíle dorazilo pouze 49. Historicky prvním vítězem se stal Luigi Ganna, který ve stejném roce ovládl i monument Milán–San Remo.
Dvacátá léta patřila Alfredu Bindovi. Ten s pěti triumfy drží historický rekord společně s Faustem Coppim a legendárním Eddiem Merckxem, jenž dominoval na přelomu 60. a 70. let. Prvním neitalským šampionem se stal v roce 1950 Švýcar Hugo Koblet. V roce 2025 se z vítězství radoval Simon Yates, který na trůnu vystřídal Tadeje Pogačara.
Posledních 10 vítězů Giro d´Italia:
|Rok
|Vítěz
|Země
|Tým
|2025
|Simon Yates
|Velká Británie
|Visma-Lease a Bike
|2024
|Tadej Pogačar
|Slovinsko
|UAE Team Emirates
|2023
|Primož Roglič
|Slovinsko
|Jumbo-Visma
|2022
|Jai Hindley
|Austrálie
|Bora-hansgrohe
|2021
|Egan Bernal
|Kolumbie
|Ineos Grenadiers
|2020
|Tao Geoghegan Hart
|Velká Británie
|Ineos Grenadiers
|2019
|Richard Carapaz
|Ekvádor
|Movistar
|2018
|Chris Froome
|Velká Británie
|Sky
|2017
|Tom Dumoulin
|Nizozemsko
|Sunweb
|2016
|Vincenzo Nibali
|Itálie
|Astana
|2015
|Alberto Contador
|Španělsko
|Tinkoff-Saxo