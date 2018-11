Shakira zničila hřiště! NFL utíká kvůli špatné trávě z Mexika do LA

Právě na tomhle místě slavný argentinský fotbalista Diego Maradona pošpinil svůj odkaz „boží rukou“, aby o pár minut později ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 vstřelil po slalomu anglickou obranou z půlky hřiště gól století.

Tady se měli příští pondělí utkat Los Angeles Rams a Kansas City Chiefs, vládci konferencí současné NFL. Jenže se to nestane.

„Donedávna jsme neměli žádné vážné obavy. Ale kombinace silných dešťů a nabitého kalendáře na stadionu způsobily signifikantní poškození plochy, což ohrožovalo bezpečnost hráčů, hrát na tomto povrchu zápas NFL by bylo nevhodné,“ vysvětlil Mark Waller, výkonný viceprezident NFL pro mezinárodní záležitosti.

Stav plochy se výrazně zhoršil po dvou koncertech kolumbijské superstar Shakiry, která se na Aztéckém stadionu před měsícem objevila v rámci své celosvětové tour El Dorado. Výrazná část plochy byla značně poničena.

Stadion byl i nadále využíván, kromě dalších akcí na něm pravidelně hrají také místní fotbalové kluby Cruz Azul a Club America. Stav hrací plochy však byl týden před plánovaným hitem NFL kritický. Mimo jiné i proto, že se správci stadionu v létě rozhodli vyměnit přírodní trávu za hybridní.

V úterý proběhla inspekce hřiště a NFL rozhodla, že se zápas na Aztéckém stadionu nemůže uskutečnit. Podle zpráv se zákulisí bylo vedení ligy pod tlakem samotných hráčů, kteří hrozili, že pokud by zápas zůstal na Aztéckém stadionu, tak by k němu v obavách o vlastní zdraví nenastoupili.

„Bylo poměrně jasné, že se zápas na tomhle hřišti uskutečnit nemůže,“ vysvětlil Kevin Demoff, funkcionář Rams.

Pro ligu je to velká nepříjemnost, protože NFL se v posledních letech usilovně snaží prosadit na zahraničních trzích, v říjnu se odehrály tři zápasy v Londýně ve Wembley. Lepší zápas než Rams proti Chiefs by se navíc letos jen těžko hledal. Oba týmy mají skvostnou bilanci devíti výher a jediné porážky a vládnou svým konferencím. Zápas se hraje v nejlepším televizním čase v pondělí večer amerického času. Existuje reálná šance, že se oba týmy za dva měsíce potkají v Super Bowlu. Zápas se tak přesouvá do Colisea, domácího stadionu Rams v Los Angeles.

„Přál bych si, abychom mohli vidět národ Rams v Mexiku, ale těším se na domácí fanoušky. Uvidíme se v LA,“ zhodnotil události na Twitteru quarterback Rams Jared Goff.