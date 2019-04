Ústečtí Blades vyzvou elitu a v Paddock lize chtějí uspět | iSport.cz

V září minulého roku se hráči Ústí nad Labem Blades přišli pochlubit s vítěznou trofejí ze druhé ligy primátorce Věře Nechybové. „Když jsme v roce 2011 začínali, nikdy by mě nenapadlo, že za sedm let postoupíme do nejvyšší ligy,“ prohlásil Marek Moudrý z týmu amerického fotbalu. Tím rozšířili počet ústeckých klubů, které hrají nejvyšší soutěž, na čtyři. A už nyní sebevědomě prohlašují: „Chceme minimálně do play-off,“ dodal kicker Hruboň, který drží v nejvyšší Paddock lize rekord.

Ústečtí hráči nechtějí nic podcenit. Do svých řad angažovali trenéra Daniela Leška, který vedl i českou reprezentaci. Navíc s týmem Prague Black Panthers sbíral tituly. Patří k nejzkušenějším. Do Ústí přišel také Martin Šindler, který rovněž hrál za pražské Panthery. Kapitánem a quarterbackem bude Pavel Mráz, reprezentant se zkušenostmi z Black Panthers. „Tým jsem si vybral díky kolektivu. Znám zde několik hráčů a věřím, že se skvěle sehrajeme. Zároveň mě těší, že budu trénovat pod Danielem Leškem,“ doplnil Mráz.

Zahraniční posilou Ústí nad Labem Blades je americký linebacker Bo Diesel. V minulosti hrál americké univerzitní soutěže a v roce 2017 ovládl rakouskou ligu s týmem z Vídně. „Myslím, že už jsem se v Ústí zabydlel. Nemusím jezdit podle GPS navigace, mám zde oblíbená místa na kávu či snídani. Těším se, česká liga je kvalitní,“ dodal Disel. Právě mix talentovaných hráčů a zkušených trenérů je ideální variantou. „Naše největší výhoda je v tom, že se na základě trenérských rad dokážeme adaptovat na průběh utkání. A uzpůsobit tomu hru,“ tvrdil Marek Hruboň.

Americký fotbal se těší v Ústí velké popularitě, na zápasy chodí v průměru pět set diváků. Utkání zpestřují doprovodné akce pro celé rodiny. „Tým se hodně snaží zpropagovat tento sport v Ústí, každý dostat prostor se setkat s hráči. Povědomí o americkém fotbale roste ale napříč Českou republikou,“ dodal Hruboň. Úvodní duel Paddock ligy obstaral zápas v Praze mezi Lions a Ostravou Steelers, na který na stadion Viktorie Žižkov dorazilo 2000 diváků.

V základní části čeká Blades 10 zápasů, z toho pět doma. Jedno utkání se uskuteční také na městském stadionu v Ústí nad Labem.