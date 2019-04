Gladiátoři z Vysočiny po senzaci z Brna narazí na ostravské Steelers | iSport.cz

Síla soupeře bude větší, ale trenér věří, že úžasná koncovka minulého zápasu ještě víc zvedne jeho týmu sebevědomí. Tvrdí, že si jeho hráči úspěch za odmakanou práci zasloužili. Makají příkladně i v tréninku. „A teď kluci viděli, že máme sílu na to, že jsme schopní otočit i takový zápas, kdy o hodně prohráváme,“ dodává s tím, že zápas pochopitelně odhalil i chyby a slabiny jeho týmu. „Víme, na čem musíme dál pracovat,“ hlásí trenér.

Steelers jdou do utkání v roli favorita, jenže Paulus je přesvědčený, že jeho svěřenci mohou uspět. „Šanci vyhrát máme. Steelers jsou favority, ale první zápas v Praze s Lions prohráli a také další utkání nebylo z jejich strany úplně přesvědčivé,“ povzbuzuje i přes média svůj tým, že sok z Ostravy je hratelný.

Po minulém utkání se už dávají Gladiators do pořádku. Platí i v americkém fotbale, že se šrámy po vítězném zápase hojí lépe. „V sestavě je ještě několik otazníků, byly tam dva náběhy na otřes mozku, tak ještě uvidíme na předzápasovém tréninku, jak na tom kluci budou,“ líčí Paulus. Dobře ví, že jeho celek čeká velká bitva. „Ostravští mají velké a silné hráče. K tomu jsou na jejich straně zkušenosti, ale dobře také víme, že mají zdravotní problém na pozici quarterbacka. Takže šanci vyhrát určitě máme,“ doplňuje.

Divoké skóre z posledního utkání amerických fotbalistů z Vysočiny se podle Pauluse opakovat nejspíš nebude. „Nemyslím si, že by skóre nabralo přes sto bodů,“ domnívá se a zdůrazní, že k úspěchu by jeho týmu měl pomoci talentovaný quarterback. „Angažovali jsme i trenéra z Rakouska, který má na starosti obranu.“

Co se týče ambicí, nic se po výhře nad brněnskými Sígrs v táboře Vysočiny nezměnilo. „Už před sezonou jsem říkal, že bychom rádi postoupili do play off, a to platí. Věřím tomu dál. Všichni víme, že kdyby se to povedlo, bylo by to úžasné,“ dodává Paulus.