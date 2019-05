Paddock ligu čeká šlágr: nováček z Vysočiny vyzve favorizované Lions | iSport.cz

Gladiators si užívají Paddock ligu. Už po dvou vítězstvích se mluvilo o startu snů, jenže teď už má tým na kontě výhry čtyři a získává si respekt soupeřů. „Jde to dobře,“ usměje se Paulus. Z každého slova je znát, že si s týmem užívá, jak všechno šlape. V hlavě nosí nejen nejbližší souboj s Lions, ale i následující dva zápasy s brněnskými Sígrs a ostravskými Steelers. „Pak se definitivně ukáže, jak na tom jsme,“ usmívá se hlavní trenér týmu z Vysočiny, který kraluje Východu.

Možná soupeři tým z Vysočiny tolik neznali, po čtyřech výhrách už si ale dávají na Gladiátory pořádný pozor. „Určitě si nás pořádně rozeberou a připraví se na nás. To platí vždycky, když jdete hrát s týmem, kterému se daří,“ je jasné Paulusovi.

Motivace pro jeho tým je jasná. Gladiátorům se před pár lety ani nesnilo, o co budou proti Lions v sobotu 18. května odpoledne hrát. „Když ten zápas zvládneme, tak budeme nejlepší tým Paddock ligy, budeme jediní neporažení. I kdyby to mělo platit jen týden, tak by to bylo pro nás všechny něco neskutečného. O tom se nám ani nesnilo,“ neskrývá nadšení.

Stejně jako se Lions chystají na Gladiators, tak i oni vymýšlejí, co povede k úspěchu. „Mají sílu v útoku, silný mají passový útok. Daří se dvěma britským receiverům i americkému quarterbackovi,“ uvědomuje si Paulus a dobře ví, že pasová obrana jeho tým zatím neměla nejlepší fazonu. Takže se dá čekat, že Gladiators také vsadí na svoji silnou zbraň, kterou je útok. „Náš útok se také zlepšuje, myslím, že to bude pro fanoušky parádní zápas. Útoky mají oba týmy dobré, takže podle mého rozhodne, jak se bude dařit obranám. My se na ten zápas každopádně moc těšíme,“ dodal.

Prague Lions už mají na kontě pět výher, takže jim nikdo neodpáře roli favorita. Dobře to ví i ofenzivní hráč Lions Marek Suchý. Zápas s rozjetým nováčkem ale nebere na lehkou váhu, spíš naopak. „Gladiators jsou překvapením ligy, nemůžeme vůbec nic podcenit, bereme Vysočinu jako rovnocenného soupeře, vždyť ještě neprohráli,“ konstatuje před vzájemným měřením sil.

Pro nováčka má jen a jen slova chvály. „Vždyť oni zvládli přechod do Paddock ligy skvěle, nechci na nikoho zapomenout, ale takhle to možná dlouho nikdo nezvládl. Funguje jim support, mají to všechno skvěle podchycené. Ten klub funguje se vším všudy výborně,“ myslí si.

Ona celkově Paddock liga je vyrovnanější, než tomu bylo v některých z předchozích let. „Když vidíte dvojici soupeřů, často nedokážete odhadnout, jak zápas skončí. Naším cílem bude do utkání s Gladiators dobře vstoupit a rychle skórovat,“ plánuje.

Stejně jako trenér Vysočiny si myslí, že kdo se přijde na zápas podívat, neprohloupí. „Musíme si dát ale pozor, protože jejich útok je hodně našlapanej. Teď skvěle odstartovali ligu, je tam vidět elán, baví je to a my fakt nechceme nic podcenit,“ opakuje, že si Lions musejí dát pozor, aby je nováček nezaskočil.

„Klíčem bude zastavit jejich útok, na druhou stranu jsem zvědavý, jakým systémem budou hrát v obraně. Z obou stran se dá čekat dobrý útok, myslím, že by mohlo být hodně bodů, takže rozhodne, jak se s tím popasují obrany, která bude úspěšnější,“ myslí si. Rozhodovat však mohou i jiné faktory. „Záležet bude i na počasí, bude se sázet na pasovou hru. Myslím, že náš trenér obrany nic nepodcení a budeme dobře připravení,“ věří.

I když mají Lions na kontě pět výher, Suchý si myslí, že výkony a tedy i výsledky mohou v podání Lvů ještě nabrat na kvalitě. „Zatím se nám daří vyhrávat, ale víme, že můžeme být lepší. Hodně je to závislé taky na tom, že nastupují noví kluci, některé další hráče máme zraněné. Když je obrana kompletní, funguje dobře,“ prozrazuje. „Musím říct, že dřív to bylo tak, že nás držela obrana a měli jsme to složitější prosadit se v útoku a teď je to úplně naopak. Přesto věřím, že tenhle zápas zvládneme, uděláme pro to všechno,“ dodává opora Prague Lions.