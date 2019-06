Langford porazil bývalý tým, skupiny vyhráli Lions a Steelers | iSport.cz

Pardubice Stallions i Vysočina Gladiators nastoupí do semifinálových zápasů z druhé pozice svých skupin. Největší zajímavostí vzájemného duelu v Pardubicích byl návrat quarterbacka Reginalda Langforda do města svého bývalého působiště. Langford působil v Pardubicích v roce 2017 a za své výkony v dresu Stallions si vysloužil ocenění nejužitečnějšího hráče útoku celé ligy.

Langford pardubickým divákům ukázal, že ze svého umu nic nezapomněl. Pardubická obrana nedokázala najít recept na langfordův útok. V prvním poločase si ale o nic lépe nevedla ani obrana Gladiators. Oba týmy tak všechny své útočné pokusy zakončily touchdownem. Skóre zápasu otevřel hned po třiceti sekundách hry pardubický Radim Kalous. Touchdownová přetahovaná skončila v poločase 21:21. „Zápas začal hezky na obě strany, útoky hrály skvěle,” popsal úvodní poločas trenér Gladiators, Ondřej Paulus.

Do druhého poločasu lépe vstoupili hosté. Útoku Gladiators začínal ve druhém poločase jako první a díky touchdownu Joshe Purdieho se dostali hosté poprvé do vedení. Pardubice kontrovaly druhým touchdownem Kalouse, ale z jejich strany to bylo vše. Konec třetí čtvrtiny a závěrečné dějství již patřilo Vysočině. Za stavu 28:42 se Pardubice rozhodly šetřit síly americký quarterback Raymond Catapano se již na hřišti neobjevil. „Bylo evidentní, že Vysočina chtěla dnešní zápas vyhrát víc. My jsme nebyli schopni zastavit jejich útok, který je skvělý. Mohli jsme ale podat lepší výkon a těch 49 bodů co jsme obdrželi, je moc,” hodnotil zápas pardubický trenér, Petr Košťál.

Tečku za zápasem udělal touchdownovým během Jan Dunovský, který uzavřel skóre na 28:49. „Naše obrana měla pár dobrých stopů. Dokud hráli hráči základní sestavy, tak to bylo neskutečně vyrovnané. Skóre asi neodpovídá tomu, jaký ten zápas byl. Ale jsme nadšení,” uzavřel Paulus. Gladiators si vítězstvím vylepšili bilanci na sedm vítězství a tři prohry. V semifinále budou hrát 5.7. na hřišti Prague Lions. Stallions se prohrou dostali na bilanci pěti výher a pěti proher. Na semifinálový zápas odcestují 6.7. do Ostravy.

Deváté vítězství pro Lions

Prague Lions se dokázali oklepat z první letošní porážky a v posledním zápase si doma proti Ústí nad Labem Blades připsali vítězství. Úvodní čtvrtina vyšla lépe hostům, pro které to byl poslední zápas sezony. Díky kopu Hruboně a touchdownu Imra se Blades dostali do vedení 10:3.

Domácí ve druhé čtvrtině zabrali a touchdowny Stevense, Růžka a Suchého otočili vývoj zápasu. Do poločasové přestávky šli Lions s vedením 24:10.

Ve druhém poločase si Lions pohlídali komfortní vedení, které ještě dokázali navýšit. Útok Blades se dokázal prosadit již jen jednou, když si přes celé hřiště doběhl pro touchdown David Richter po passu Pavla Mráze. Tento dlouhý touchdown ale jen kosmeticky upravil skóre na konečných 45:17 pro Lions. „Po první čtvrtině jsme se probudili a začali jsme hrát, jak jsme měli. Chtěli jsme mít rychlý start do začátku, ale aspoň, že to dopadlo takhle. Máme před sebou hodně práce a těšíme se na semifinále s Vysočinou,” uvedl po zápase hlavní trenér Lions, Zach Harrod.

Blades zakončili premiérovou sezonu v Paddock lize bilancí dvou výher a osmi porážek. Lions si zahrají o postup do Paddock Czech Bowlu doma v televizním utkání proti Vysočině Gladiators.

Drtivá druhá čtvrtina rozhodla o výhře Steelers

Ostrava Steelers nastoupila v posledním kole doma proti Pilsen Patriots. Plzeňský tým chtěl prolomit sérií proher proti Ostravě. Patriots ve své historií nastoupili proti Ostravě sedmnáctkrát a vždy odešli poraženi. Také tentokrát byli Steelers favoritem zápasu.

Na úvodní touchdown domácího Webstera dokázali Patriots ještě reagovat touchdownem Vojtěchovského z úvodu druhé čtvrtiny. Poté ovládli druhou čtvrtinu domácí Steelers. Po touchdownech Chmely, Kotula, Musila a Sokola bylo o vítězi zápasu rozhodnuto.

Touchdownem Webstera ve třetí čtvrtině odskočili Steelers na 42:6. Poslední body připsal plzeňský Petr Miesbauer. Jeho běhový touchdown upravil skóre na konečných 42:12. „Bez třinácti hráčů základní sestavy jsme bojovali, ale na Steelers jsme neměli,” poznamenal trenér Patriots, Libor Kurfirst. Steelers s bilancí osmi výher a dvou porážek ovládli skupinu Východ a v semifinále se utkají doma proti Pardubicím Stallions. Pro Patriots sezona skončila.

Brněnské derby ovládli opět Sígrs

Na dlouhou dobu naposled bylo v Brně k vidění městské derby. Už před zápasem totiž bylo jisté, že Alligators skončí na posledním místě a z Paddock ligy sestoupí. Sígrs se letos nedokázali narozdíl od loňské sezony probojovat do semfinále, a tak derby bylo pro oba týmy rozloučení se sezonou.

Téměř 500 diváků vidělo v úvodním poločase vyrovnanou bitvu. Na touchdowny sígrského Clarka dokázali Alligators odpovědět touchdowny Bartelse. Sígrs zlomili zápas ve svůj prospěch ve druhé čtvrtině, kdy zaznamenali dva touchdowny během jedné minuty. Rychle za sebou se prosadili Mašlanka s Clarkem. V poločase vedli Sígrs 27:14.

Definitivní pojistku dal Sígrům svým čtvrtým touchdownem v zápase Tyrone Clark. Alligators se rozloučili s Paddock ligou touchdownem Bartelse po passu Tomáše Fortelného dvacet vteřin před koncem zápasu. Tento touchdown znamenal pouze úpravu skóre na konečných 34:22.

Výsledky 10. kola Paddock ligy

Prague Lions - Ústí nad Labem Blades 45:17

Brno Sígrs - Brno Alligators 34:22

Pardubice Stallions - Vysočina Gladiators 28:49

Aquaponik Ostrava Steelers - Pilsen Patriots 42:12

Tabulka Paddock ligy

Skupina Západ

Prague Lions 9-1

Pardubice Stallions 5-5

Pilsen Patriots 4-6

Ústí nad Labem Blades 2-8

Skupina Východ

Aquaponik Ostrava Steelers 8-2

Vysočina Gladiators 7-3

Brno Sígrs 5-5

Brno Alligators 0-10

Semifinálové zápasy

Prague Lions - Vysočina Gladiators 5.7. 17:00 ČT sport

Aquaponik Ostrava Steelers - Pardubice Stallions 6.7. 15:00