Zemětřesení u ostravských Steelers. Obří změny mají na čtvrtý pokus zajistit titul | iSport.cz

Poslední krok je vždy ten nejtěžší. O tom v Ostravě nemusíte nikoho přesvědčovat. Steelers se třikrát v řadě dostali až do Czech Bowlu a pokaždé museli sledovat, jak si trofej přebírá jejich soupeř. I proto v týmu došlo k velkým změnám. Sezonu 2020 Paddock ligy tak lze označit za novou éru.

Předně. Pozici manažera týmu opustil Adam Synáček, který se chopil kormidla před čtyřmi lety a do týmu přivedl hvězdy Garretta Griffetha a Luka Wildunga. „Spojení s Griffethem a Wildungem si v první sezóně sedlo tak dobře, že jsme se na té vlně udrželi až do finále. Byl to superkoktejl, který nám všem chutnal. Bohužel byl vždy jen stříbrný,” litoval Synáček.

„S odstupem času si myslím, že je to úspěch v obecném měřítku. O Ostravě se lépe mluví, chodí na nás více fanoušků, byl tu i díky asociaci dvakrát Czech Bowl a Steelers jsou v povědomí. Neúspěchem je stále unikající titul, jelikož ty druhé si s odstupem času nikdo nepamatuje,” řekl Synáček s tím, že na postu trenéra po třech letech končí i Griffeth.

Steelers tak po třech letech stability museli hledat novou tvář na trenérský post. Ten obsadil jednačtyřicetiletý Lonnie Hursey. Americký trenér se zkušenostmi z Polska, Srbska a Brazílie se pokusí udělat i poslední krok. „Rozhodl jsem se přijmout nabídku Steelers, protože je to dobře fungující organizace, což není v Evropě tak samozřejmé. Navíc klub poslední roky roste a vedení je otevřeno novým nápadům,” vysvětlil Hursey.

V Ostravě budou mít také nového quarterbacka. Loni měl totiž tento post zastávat Randall Schroeder, který však těsně před začátkem Paddock ligy prodělal zánět slepého střeva a nakonec se v dresu Steelers ani nepředstavil. Útok nově povede Aaron Ellis. Také on má zkušenosti s evropským fotbalem, když loni působil v dánském týmu Frederikssund Oaks. „Steelers se vypracovali v top tým v Česku a k tomu podepsali skvělého trenéra. Po několika rozhovorech s ním bylo jasné, že zamířím do Ostravy,” uvedl Ellis.

Hursey i Ellis vědí, že v Ostravě bude cokoliv jiného než titul zklamáním. „Necítím nějaký extra tlak navíc. Pro mě je to příležitost být tím, kdo pomůže dotáhnout tým k titulu,” prohásil Ellis. Jeho trenér přitakal. „Nemůžeme mít jiný cíl než titul. Morálka je dobrá. Finále bylo před osmi měsíci a hráči, kteří tu jsou, se chtějí zlepšovat. Myslím, že špatná morálka zmizela s hráči, kteří odešli do jiných klubů,” vysvětlil Hursey.

Ze Steelers odešli Dvorský, Klimek nebo Korytář a do hráčského důchodu se vydal Sokol s Kosniovským. Ellis se v útoku bude moct opřít o amerického receivera Zacheryho Morena. Obranu pak vyztuží Brazilec Rodolfo Santos. Bude to tentokrát „ke zlatu“ stačit?