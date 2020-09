Blades předvedli v lize amerického fotbalu běhavý válec

Ústí nad Labem Blades v televizním zápase proti Přerovu Mammoths potvrdili dominanci běhového útoku. Američtí fotbalisté převálcovali nováčka Paddock ligy 35:14. Vítězstvím si upevnili druhé místo ve skupině a v polovině základní části mají postup do semifinále ve svých rukou.

Vyhlašovali, že plánují zlepšit útok vzduchem. Nakonec to nebylo potřeba. Američtí fotbalisté z Ústí nad Labem se přidávali před svými fanoušky body po běhavém útoku. Přitom úvod se povedl hostům. Quarterback Mammoths Michal Stoklásek našel Zdeňka Šuláka, který se prosmýkl obranou Blades pro první touchdown zápasu. To bylo ale v podání přerovských hráčů téměř vše.

Po zbytek zápasu na hřišti totiž dominovala obrana Ústí a především běhový útok. Blades tak nemuselo mrzet, že quarterback Jan Bláha zkompletoval první pass zápasu až v poslední čtvrtině. „Honza je absolutně nejtýmovější hráč, kterého jsem za dobu své kariéry potkal,” vysekl poklonu ofenzivní koordinátor Blades Jan Rosenbaum. Bláha s Jenšíkem a Imrem si po zemi připsali téměř 300 yardů a k passovému útoku tak vůbec nemuseli přistoupit.

Před koncem poločasu vystrašil Bláha domácí fanoušky, když po tvrdém hitu zůstal ležet na zemi a musel střídat. „Mně úplně zatrnulo, protože to byla moje chyba. Toho hráče jsem měl blokovat já,” tvrdil Jakub Imr. Blades však byli na krizovou situaci bez quarterbacka Bláhy perfektně připravení – Imr společně s Jenšíkem dopravili míč až do endzóny pro první touchdown domácích.

Quarterback domácích se ve druhém poločase vrátil, ale útok držel svou hru téměř výhradně po zemi. Odpor hostů definitivně zlomila až zahraniční opora Blades Nolan Corpening. Po odkopu Mammoths se Corpening zmocnil míče a slalomem mezi prakticky všemi soupeři si doběhl až pro touchdown. Blades si komfortní náskok pohlídali dalšími běhovými akcemi, na které Mammoths nenašli recept.

Tečku za zápasem udělal Ladislav Jenšík, který završil skóre na konečných 35:14. Jenšík přišel do Ústí nad Labem z Prague Black Panthers na hostování. Na nedostatek práce si nemůže nová posila stěžovat. „Já se fyzicky připravuju dvacet let. Živí mě to a myslím si, že fyzicky jsem připraven na výbornou, ale všechno záleží na ofenzivní lajně,” nezapomněl Jenšík na své spoluhráče