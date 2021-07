Lions a Gladiators zvítězili i ve 2. kole a potvrzují roli favoritů

Prague Lions a Vysočina Gladiators potvrzují roli favoritů. Oba týmy zvítězily i ve 2. kole Kittfort ligy a postup do finálového Czech Bowlu teď mají zcela ve svých rukou. Lions zvítězili přesvědčivě proti Brnu Alligators 52:7, Gladiators se proti Ostravě Steelers na vítězství 33:18 nadřeli mnohem více.

Před startem letošního ročníku Kittfort ligy bylo jasné, že týmy s ambicí na postup do Czech Bowlu nesmí zaspat začátek. V lize s pěti týmy a přímým postupem do finále má každý zápas cenu zlata. „Pro nás je každý zápas jako zápas o postup do play-off,” potvrdil hlavní trenér Vysočiny Gladiators Ondřej Paulus.

Gladiators udělali výrazný krok směrem k Czech Bowlu v domácím zápase proti Steelers. Ostravský tým měl být třetím týmem, který se měl rvát o dvě postupová místa. Steelers v prvním kole prohráli s Lions, a tak byl pro ně zápas s Gladiators důležitý pro udržení se v kontaktu v tabulce.

Domácí Gladiators se mohli opřít o další skvělý výkon running backa Jana Dunovského, který zaznamenal čtyři touchdowny svého týmu. Především jeho 80yardový Touchdown v polovině zápasu zasadil Steelers ránu do jejich snahy o vyrovnání skóre.

Steelers se bez zraněného running backa Jakuba Březiny jen těžko prosazovali. Navíc v obraně Gladiators úřadovaly nové posily z Prague Black Panthers, které si ještě prodlužují letošní sezonu. Především Karel Augusta ničil všechny útočné pokusy Steelers.

I tak se Steelers pět minut před koncem zápasu podařilo snížit na rozdíl jednoho skóru 18:26. Šanci na vyrovnání odmítl Jan Dunovský, který minutu a půl před koncem zápasu doběhl pro svůj čtvrtý touchdown a pečetil tak výhru Gladiators 33:18. „Jsem rád, že obrana i útok se dokázaly přizpůsobit hře Ostravy a nakonec se naši skvělí hráči ukázali,” uzavřel zápas Paulus, který vyhlíží nadcházející zápas s Lions. „Doufejme, že to bude první ze tří zápasů,” naznačil Paulus možné setkání favoritů i ve finále.

Lions nedali Alligators šanci

Lions se v 1. kole prezentovali rychlým startem do zápasu a proti Steelers rozhodli o vítězství v úvodní čtvrtině, kterou ovládli 21:0. Podobnou strategii zvolil tým Zacha Harroda i proti outsiderovi Brnu Alligators.

Filip Ječný byl opět k nezastavení a hned po dvou minutách hry otevřel skóre. Lions se podařilo překonat výkon z prvního zápasu a v první čtvrtině zaznamenali hned 26 bodů, když kromě druhého touchdownu Ječného skórovali ještě Shazzon Mumphrey a Marek Suchý.

Lions si dobře pamatovali poslední zápas v Brně z roku 2019, kdy o vítězství museli rozhodnout až v závěrečné čtvrtině. „Takové zápasy jsou pro nás jako past. Použili jsme to jako motivaci pro dnešní zápas,” vysvětlil Harrod po zápase. Pražský tým nepolevil ani ve druhé čtvrtině a touchdowny Suchého a Davida Hlaváčka navýšil skóre na 40:0.

Na konci prvního poločasu zaznamenali domácí Alligators čestný úspěch, když Robert Wirth zaznamenal Touchdown po passu Tomáše Fortelného. To bylo ale ze strany útoku domácích vše.

Druhý poločas už se prakticky pouze dohrával a ve třetí čtvrtině ještě Lions skórovali dva touchdowny. Lions si tak z brněnského hřiště odvezli jasnou výhru 52:7.