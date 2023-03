Zýma nejen o návratu k baseballu: K úspěchu se schylovalo dlouho

Co odlišuje české baseballisty od soupeřů, se kterými se v následujících dnech utkají v rámci skupiny B světového šampionátu? Především fakt, že naši reprezentanti musí kromě náročných tréninků také chodit do práce. A výjimkou není ani kapitán týmu Petr Zýma, který studoval obor finance na univerzitě v Oklahomě, ale nyní působí v pražské firmě. Při její návštěvě nám detailně popsal náplň své práce. Českého lídra k baseballu už v dětství přivedli rodiče, kteří ho hráli a i on se nyní snaží vybalancovat sportovní a rodinný život.

Po loňském evropském šampionátu si dal několikaměsíční pauzu, kterou bral jako příležitost ke změně. Petr Zýma ale bez milovaného sportu dlouho nevydržel a ve videu vysvětlil důvody, pro které se rozhodl vrátit.

Díky sportovnímu stipendiu mohl působit na univerzitě ve Spojených státech amerických a volba právě této země nebyla náhodná. „Mým motivem rozhodně bylo jít do Ameriky, protože je to Mekka baseballu a tam využít prostředí, abych katapultoval sám sebe a své dovednosti,” řekl Zýma.

Během let strávených v zámoří získal jasné povědomí, jak Američané vnímají baseball vnímají. „Pro ně je národním klenotem. Je vidět, že hráči mají své velké vzory a chtějí se jim vyrovnat. I to prostředí je připravené, aby vychovávalo superstar,” popisuje reprezentační kapitán.

Skutečnost, že proti Čechům na mistrovství světa nastoupí hvězdy, kteří si baseballem vydělávají miliony, vnímá, ale není to pro něj rozhodující. Postup do Tokia bere jako zasloužený úspěch, ke kterému se schylovalo posledních několik let. „My jsme jen převzali štafetu od těch hráčů před námi a naším úkolem je to posunout dále,” má jasno Zýma. A co se stane pak? To se predikovat nedá, ale jedno je jisté. Čeští reprezentanti nastoupí na nejprestižnější baseballové akci a na hřišti hodlají nechat všechno.

Co dalšího ve videu Petr Zýma prozradil?

Co je hlavní náplní jeho civilního povolání?

Aplikuje každodenní práci s čísly i do hry?

Jaké byly baseballové začátky nynějšího kapitána reprezentace?

Jak zvládá skloubit roli hráče, otce, syna a manžela?

Jakou radu má pro člověka, který by chtěl s baseballem začít?

Jaké další sportovní aktivity v rámci zlepšování fyzičky vykonává?

Jak se připravují se spoluhráči na bouřlivou atmosféru v Tokyo Dome?

Na koho ze soupeřů a na co se v Japonsku nejvíc těší?