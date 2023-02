Dotek nebe českého baseballu. Na WBC čekají TOP týmy i nejlepší hráč světa

Otevírejte zlatou bránu, český baseball je připraven. Reprezentační tým ve středu vyráží do Japonska, aby přepsal historii na věhlasném World Baseball Classic, elitní turnaj za účasti miliardářů z MLB, který je považovaný za mistrovství světa. „Je to taková pohádka. Věřím, že se z toho nezblázníme,“ říká reprezentační trenér Pavel Chadim. V základní skupině v Tokiu se Češi střetnou s Čínou, Japonskem, Koreou a Austrálií.

David Mergans je čerstvě jedenadvacetiletý kluk, který pracuje v obchodě s baseballovým vybavením.

„Přišel tam jeden Japonec. Zeptal se, jestli nemám nějaké oblečení z World Baseball Classic. Říkal jsem, že ne, ale shodou náhod, že já tam budu působit,“ vypráví Mergans. „Ten tam začal skákat do stropu, nechal si podepsat všechno, co měl na sobě a rozbrečel se štěstím. Začal jsem si uvědomovat, jak velká to v Tokiu bude akce.“

Od středečního rána se prodavač baseballových čepic promění v baseballovou hvězdu. Český tým se vydává na cestu do jihojaponského Mijazaki, odkud se příští týden přesune do Tokia. Tam ho čekají čtyři zápasy základní skupiny World Baseball Classic, které změní dějiny českého baseballu.

„Tohle se tady nikdy nestalo. Máme hokej, tenis, tam všichni vědí, že jsme dobří. Baseball je v Čechách nový sport. Je to prostě historický,“ říká nadhazovač Marek Minařík.

Na elitní turnaj se český tým pod vedením kouče Pavla Chadima probojoval vloni na podzim z euforické kvalifikace v německém Regensburgu, kde se vzpamatoval z úvodního výprasku se Španěly a další tři výhry, včetně finále znovu proti Španělsku jej poslaly na World Baseball Classic.

To je soutěž, kterou organizuje samotná Major League Baseball. Setkávají se tady nejlepší hráči světa, ať z MLB nebo z profesionálních asijských lig. Favorizované týmy USA a Japonska vedou superhvězdy Mike Trout a Shohei Ohtani.

Šampionát začíná příští středu, dvacet týmů hraje ve čtyřech základních skupinách v tchajwanském Tchaj-čungu, v Tokiu, Phoenixu a Miami. Česko čekají v Tokiu zápasy proti Číně, domácímu Japonsku, Koreji a Austrálii. Všechny mače odehrají Chadimovi hoši ve slavném zastřešeném Tokio Domu s kapacitou 55 000 diváků.

„Tokio Dome považuju za chrám. Japonsko má baseball jako číslo jedna, je to jejich náboženství. Dostat se do toho chrámu, hrát tam s nejlepším týmem světa s nejlepším hráčem světa Shoheiem Ohtanim, to je takový dotek nebe,“ říká Chadim. „Je to taková pohádka. Věřím, že se z toho nezblázníme.“

World Baseball Classic se hraje v období, kdy se hráči na jarních tréninkových kempech většinou teprve tuží v přípravě na sezonu. Český tým měl situaci stíženou klimatickými podmínkami v zemi. Jádro týmu trénovalo v halách v Česku. Koncem minulého týdne absolvovala reprezentace aspoň bleskový výlet do Valencie, kde sehrála s místním ligovým týmem tři přípravné zápasy.

V týmu působí dva naturalizovaní američtí nadhazovači Jeffrey Barto a Jake Rabinowitz, kteří dlouhodobě žijí v Česku. Oproti loňské kvalifikaci mužstvo posílili další dva Američani s českými kořeny. Čtyřiadvacetiletý vnitřní polař William Escala už s týmem několik týdnů trénuje. Až v Mijazaki se připojí šestatřicetiletý vnitřní polař Eric Sogard, který má za sebou dvanáctileté působení v MLB, naposledy hrál v roce 2021 za Chicago Cubs.

„Byl jsem za ním ve Washingtonu před rokem, zrovna když Putin zaútočil na Ukrajinu. Bylo to dost citlivé, protože s ním byla i jeho maminka, která utíkala před Rusy v roce 1968,“ líčil Chadim. „Eric vnímá, čeho jsme dosáhli. Pořád opakoval, jak byl překvapen, jak vážně to bereme. Všichni hráči i trenéři máme profesionální přístup, akorát za to nebereme peníze. Rozhodně nejsme žádná parta, která si chce udělat žízeň.“

Něco takového od tohohle mužstva opravdu nečekejte. Nejsou to amatéři a už vůbec ne Klapzubáci. Jsou to borci, jejichž příběh vzbudil ve světě pozornost. Během zimy za nimi vyrazil štáb z MLB nebo reportér z New York Times.

Sportovní úspěch mise hodně ovlivní hned první zápas s Čínou. Vítězství by Čechům dalo solidní naději, že v pětičlenné skupině uhrají aspoň čtvrtou příčku, což by znamenalo automatickou účast na dalším World Baseball Classic v roce 2026.

„První zápas je pro nás nejdůležitější. Musíme porazit Čínu, další zápas proti Japonsku pro nás bude ten nejostřejší. Zbylé dva zápasy jsou boje o to urvat co nejlepší výsledek,“ říká vnější polař Matěj Menšík. „Myslím, že každý kluk v tomhle týmu jde za tím, že chceme postoupit do další fáze turnaje. Když se to nepodaří, nic se neděje, ale určitě tam chceme nechat to nejlepší, co v sobě máme.“

WORLD BASEBALL CLASSIC

Elitní turnaj za účasti profesionálů z MLB i japonské či korejské profesionální ligy. Vznikl v roce 2006 poté, co baseball přišel o účast na olympijských hrách. Je považován za mistrovství světa národních týmů. Příští týden začíná na Tchaj-wanu, v Japonsku a ve Spojených státech pátý ročník, Česko se účastní poprvé. SYSTÉM Dvacet týmů je rozděleno do čtyř základních skupin po pěti. Dva nejlepší z každé skupiny postupují do osmičlenného play off. Všechny týmy do čtvrtého místa v základních skupinách mají jistotu startu na příštím WBC v roce 2026. PROGRAM ČESKÉHO TÝMU Pátek 10. března, 4.00: ČESKO-Čína

Sobota 11. března, 11.00: ČESKO-Japonsko

Neděle 12. března, 4.00: ČESKO-Korea

Pondělí 13. března, 4.00: ČESKO-Austrálie Pozn.: Všechny zápasy vysílá přímým přenosem Česká televize. ČESKÁ NOMINACE Nadhazovači: Michal Kovala, Tomáš Duffek, Jan Tomek, Martin Schneider, Filip Čapka, Marek Minařík, Jeffrey Barto, Daniel Padyšák, Jan Novák, Ondřej Satoria, David Mergans, Jake Rabinowitz, Lukáš Hlouch, Lukáš Ercoli. Zadáci (catcheři): Daniel Vavruša, Martin Červenka. Vnitřní polaři: Jakub Hajtmar, William Escala, Eric Sogard, Filip Smola, Milan Prokop, Jakub Kubica, Martin Mužík, Vojtěch Menšík, Marek Krejčiřík, Petr Zýma. Vnější polaři: Arnošt Dubový, Jakub Grepl, Matěj Menšík, Marek Chlup.