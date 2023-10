Mr. Homerun García: utekl z Kuby, klaní se mu MLB. Tohle je odměna, říká

Až do roku 2016 působil v kubánské lize a o MLB se mu mohlo jen snít. Vždyť na ostrově v Karibiku ani nemohl sledovat přímé přenosy z vyvrcholení nejslavnější baseballové soutěže světa. „První zápas Světové série jsem v televizi viděl, když jsem v roce 2016 přijel do Dominikánské republiky,“ líčil Adolis García.

Právě před sedmi lety se rozhodl k zásadnímu kroku. Vydal se do japonské soutěže, kubánská federace totiž transfery do asijské ligy na rozdíl od zapovězené MLB umožňovala.

Když se García z Japonska po půlce sezony vracel, využil mezipřistání v Paříži a místo na Kubu přiletěl do Dominikánské republiky. Stal se volným hráčem a v roce 2018 podepsal smlouvu se St. Louis.

Cardinals v něm však potenciál nespatřili a po dvou letech jej pustili do Texasu. V týmu Rangers však García momentálně zažívá hvězdné chvíle.

„Byl to boj, kterým jsem si prošel, když jsem se snažil odejít ven a hrát baseball. Proto jsem tolik vděčný za to, kam jsem se dostal. Je to skvělá odměna,“ vyprávěl třicetiletý hráč.

Světovou sérii si García užívá o to víc, že na tribuně nechybí jeho matka. „Neviděla mě hrát baseball od roku 2016, kdy jsem odešel z Kuby,“ potvrdil.

„Tímto je pro mě Světová série ještě výjimečnější. Jsem nadšený a hrdý, že je tady,“ řekl García.

Nejužitečnější hráč finále Americké ligy proti Houstonu se i na úvod World Series činil. Zápas s Arizona Diamondbacks rozhodl v druhé dodatečné 11. směně. A byla to velká paráda…

García slavil homerun v pěti zápasech za sebou a vyrovnal druhou nejdelší sérii historie play off.

„Byl to vzrušující okamžik. Jen jsem se podíval na lavičku na své spoluhráče. A byl jsem prostě šťastný,“ popsal chvíle po odpalu a doběhu pro vítězný bod do chumlu slavících hráčů na domácí metě. V play off zaznamenal už 22 stažených doběhů, což je nový rekord.

Světová série 2023

Zápas 1: Texas Rangers - Arizona Diamondbacks 6:5

Texas Rangers - Arizona Diamondbacks 6:5 Zápas 2: neděle 29. října (01:59, O2 TV Sport)

neděle 29. října (01:59, O2 TV Sport) Zápas 3: úterý 31. října (01:03, O2 TV Sport)

úterý 31. října (01:03, O2 TV Sport) Zápas 4: středa 1. listopadu (01:03, O2 TV Sport)

Případně: