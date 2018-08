Jen jedno kolo o 200 milionů! Woods si to rozdá s Mickelsonem

Duel označovaný jako "The Match" bude soubojem hráčů s celkem 19 tituly na turnajích major, přičemž dvaačtyřicetiletý Woods jich má ve sbírce čtrnáct a nejméně tři z každého. O šest let staršímu Mickelsonovi chybí jen triumf z US Open. Dohromady mají na kontě 122 titulů z PGA Tour (79:43).

Zápas bude přenášen na placených kanálech, komunikaci mezi hráči by měly zprostředkovat mikrofony. „Je to příležitost ukázat golf lidem v hlavním vysílacím čase v době, kdy se toho ve světě golfu moc neděje,“ konstatoval Mickelson. Oba soupeři budou mezi sebou během zápasu uzavírat různé sázky jako třeba o nejdelší odpal nebo nejpřesnější ránu. A Mickelson hned na twitteru popíchl Woodse: „Vsadím se, že si myslíš, že to bude nejsnadněji vydělaných devět milionů,“ napsal.