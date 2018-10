Frustrovaný Woods: Jsem jedním z důvodů prohry USA v Ryder Cupu

Bývalý první hráč světa se letos dostal do formy po čtyřech operacích zad a týden před Ryder Cupem získal titul na PGA po pěti letech. Proto měl být lídrem amerického výběru, ale prohrál tři čtyřhry i závěrečnou dvouhru.

"Je zklamání skončit s bilancí nula čtyři," klopil Woods oči na dvouotázkové tiskové konferenci po debaklu týmu USA 10,5:17,5.

Dvaačtyřicetiletý Woods prohrál dvakrát ve dvojici s Patrickem Reedem a jednou v páru s Brysonem Dechambeauem. Ve dvouhře pak nestačil na Španěla Jona Rahma. "To jsou čtyři body pro Evropany. Proto jsem jedním z důvodů, proč jsme přišli o pohár. A to není zábavné," řekl Woods, kterému se v Ryder Cupu všeobecně příliš nedaří.

Z výhry se naposledy radoval před osmi lety, kdy porazil Francesca Molinariho, a byl to právě italský hráč, který společně s Tommym Fleetwoodem nyní Woodse třikrát ve čtyřhrách pokořil. Od roku 2010 si Woods v soutěži připsal sedm proher a remízu. Ryder Cup hrál poosmé a ze zisku poháru se v radoval pouze v roce 1999.

Do Francie dorazil Woods i ostatní jeho spoluhráči v roli favorita. "Je to frustrující. Zdálo se, že všichni hrajeme dobře, ale tady jsme to nepředvedli. Vždycky jsem rychle prohrával a už se nedokázal vrátit zpět," litoval Woods.