Víkendový hit MS v ragby: Anglie vs. Japonsko! Pohádka bez happy endu?

Co ragbyové mistrovství světa, to japonské překvapení. Poslední dvě to platilo. V roce 2015 „třešňové květy“ porazily v možná největším šoku dějin Jižní Afriku. Před čtyřmi lety doma vyřídily Iry i Skoty a poprvé si zahrály čtvrtfinále. V neděli ve 21.00 hodin ve francouzském Nice vyzvou Anglii. „Myslím, že tento tým není tak dobrý jako minule,“ říká ale o Japoncích bývalý reprezentant Martin Kafka.