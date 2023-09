Irové jako jedničky válí, Sexton má rekord: Můj chlapec bude pyšný

Byl to svižný a mocný útok, Garry Ringrose přihrál Johnnymu Sextonovi a ten jel jak rozjetý vlak. Dostal se mezi brankové tyče a s pětkou položil i starý irský rekord.

„Je to něco, za čím se ohlédnete, až jednou skončíte a budete velmi hrdí. Můj malý chlapec na mě bude pyšný. V týdnu o tom mluvil,“ radoval se Sexton. „Teď tu ten rekord je a jsem si jistý, že přijdou mladí kluci, kteří na něj budou mít políčeno. Jsem hrdý, ale důležitější je, že jsme vyhráli.“

Irové čelili zdatnějšímu soupeři, než byli v úvodním zápase Rumuni, Tonga měla v sestavě čtyři bývalé All Blacks. Světovým jedničkám trvalo dvacet minut, než doručili první pětku, ale pak už rozjeli svůj útok. Sextonova pětka v 38. minutě byla už čtvrtá a zaručila jim tak bonusový bod. Po zápase má Sexton 1090 bodů jen za Irsko, dalších pět bodů získal ve službách výběrového týmu Britských a irských lvů.

„Ten rekord je fantastický. On by řekl, že jen dělal svoji práci, ale nějaké úsilí to chce,“ usmíval se irský kouč Andy Farrell. „Pro nás je to lídr, hráč, který pro nás znamená mnohem víc než mašinu na body. Daleko důležitější pro nás je, jak nesobecky pomáhá svému týmu.“

Proti Tonze přispěl Sexton Irsku celkem šestnácti body. Kromě pětky trefil jeden trestný kop a čtyři konverze.

„Tahle věc není o individuálních úspěších. Jde o to, že jsme dosáhli dalšího vítězství a postupujeme dál turnajem. Musíme být produktivní týden po týdnu,“ uvedl Sexton.

Irové pokračují v úžasné jízdě. Naposledy prohráli vloni v červenci s All Blacks, v následujících dvou zápasech své tour na Novém Zélandu ale poprvé v historii hochy v černém na jejich půdě porazili. Na podzim doma v Dublinu porazili Jižní Afriku, na jaře bez porážky vyhráli Turnaj šesti národů a v letní přípravě vymetli vysokým skóre 29:10 Angličany. Bez prohry drží už patnáct zápasů.

V sobotu je na Stade de France čeká vrcholný test. Střetnou se s jihoafrickými Springboks v zápase prvního a druhého týmu světového žebříčku.

„Čeká nás obrovský zápas proti úřadujícím mistrům světa. Odteď všechno povede k tomuhle,“ uvedl Sexton.

„Teď ještě připraveni nejsme, ale určitě budeme,“ usmál se Farrell.