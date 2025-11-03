Hyperkorektní ragby? Označení muž zápasu je genderově diskriminační, říká anglický svaz
Ragby je sportem tvrdých chlapů. Už jen proti tomuto nevinnému tvrzení by se jistě v současnosti ohradil anglický ragbyový svaz. Země, která je kolébkou tohoto sportu, volá po genderové korektnosti. Jak? Chce zrušit například označení muž zápasu. Považuje jej za urážlivé. Navrhuje jen označení „player of the match.“ Jak známo, angličtina totiž nerozlišuje mezi rody jako čeština, takže problém jako u nás mezi hráčem a hráčkou zápasu odpadá.
Hyperkorektnost? To si nemyslí pohlaváři anglického ragby. Přídomek muž zápasu nejlepšího borce na hřišti během jakéhokoliv utkání by se tak měl změnit na v angličtině neutrální pojem player. Podle svazu by další používání pojmu muž zápasu někdo mohl považovat za diskriminační nástroj. Jenže nezůstává jen u toho.
Jeden příklad za všechny. Pojmy jako dámy a pánové či chlapci a dívky chce komunikovat svaz termíny jako všichni, tým nebo lidé. Podle jazykového průvodce národního ragbyového týmu by měly zmizet fráze, kde se v oficiálním textu dočtete o jasné genderové vymezenosti v mužském rodu. Pojem muž by tak měl být nedostatkovým zbožím. Prý je tento termín v ragby používán přespříliš a může působit vylučujícím dojmem pro určité skupiny lidí.
Když se korektnost mění v kuriozitu
Pro někoho mohou být tyto snahy úsměvné, ragbyový svaz ale hlásá, že se jen snaží o co nejvýraznější inkluzi. K celému nápadu se vyjádřil například britský novinář a sociální komentátor Toby Young. „Chápu, proč by mohlo být problematické jmenovat ragbistku mužem zápasu, ale jmenovat hráče mužského pohlaví mužem zápasu pravděpodobně nijak nevzruší nikoho. Mám podezření, že tyto pokusy o politickou korektnost v ragby jsou předurčeny neúspěchu.“
Pro našince se může jevit počínání anglického ragbyového svazu jako něco z jiné galaxie. Je ale pravdou, že v podobných snahách nejsou na Britských ostrovech sami. Alespoň ne v náznacích.
Královská jachtařská federace například nedávno prohlásila, že fráze „muž přes palubu“ je urážlivá a měla by být nahrazena termínem „osoba ve vodě.“ Obrázek ať si každý udělá sám.
K celé záležitosti ohledně nové filozofie ragbyového svazu se vyjádřil i jeho mluvčí. „Snažíme se prosazovat co největší inkluzi v našem sportovním odvětví. Volba jazyka a styl komunikace jsou pro dosažení tohoto cíle důležité.“