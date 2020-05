Sedláček měl na lopatě mistra světa: Říkal jsem si, že ho vystřelím ze sklepa | iSport.cz

V základní skupině špičkového online turnaje začal nepříjemným výpraskem 1:5 s Belgičanem Dimitri van den Berghem, při němž ho zneklidnily technické problémy s internetovým přenosem.

„Byl to pro mě šok. Ještě pár minut před zápasem jsem byl ovlivněn tím, jestli vůbec půjde signál, že jsem se vůbec nedokázal soustředit a rychle jsem prohrál,“ podotkl Sedláček. „Byl jsem strašně roztěkaný. Strašně jsem litoval, že jsem neudělal víc legů, ale nedál mi moc šancí, hrál skvěle.“

V druhém zápase ovšem Sedláček dal tzv. kanára svému kamarádovi a týmovému kolegovi Williemu Borlandovi. A protože Borland pak porazil Van den Bergha, Sedláček před posledním zápasem s Crossem věděl, že vítězství 5:3 mu stačí na postup ze skupiny.

„Dostal jsem se do hry. V tu ránu jako by mě polila živá voda. Věděl jsem, že budu hrát s Robem Crossem, mistr světa, famozní hráč. Ale strašně jsem si na něj věřil,“ líčil Sedláček.

V začátku zápasu Zlej Kája zářil, koncovky šperkoval neomylnými doubly a dostal se do vedení 4:0. Stačil mu už jen jediný leg. Ten mu ale Cross už nedovolil a zápas otočil.

„Vlítnul jsem na něj, vedl jsem čtyři nula. A teď jsem si řekl: No, to je úžasný, já mu dám kanára a vystřelím ho ze sklepa. Jenže on v tom sklepě nebyl,“ popisoval Sedláček. „Najednou to bylo čtyři jedna, čtyři dva, čtyři tři. V hlavě se něco stalo. Člověk, když vede čtyři nula, tak si myslí, že má zápas pod kontrolou, že ho dotáhne do vítězného konce. Jenže druhé já mi najednou řeklo: Hraješ proti mistrovi světa, to je Rob Cross, dej si na něj pozor, aby tě neporazil. Já jsem byl tak strašně šikovnej, že jsem nakonec prohrál. Kromě šipkaře to asi málokdo pochopí. Nestává se to často, stane se to.“

I tak ale premiérovou účast na elitním online turnaji bere jako posun ve své kariéře. A jako velkou zkušenost, protože se poprvé s nejlepšími hráči světa utkal ze svého domova.

„Kdy se vám může stát, že hrajete proti takovým hráčům v kraťasech? Byla to pro mě nová zkušenost a užil jsem si to“ hodnotil Sedláček. „Člověk si z toho musí vzít ponaučení a říct si: Víckrát takovou chybu nedělej. Ale je to těžké, šipky jsou otevřené, hráči se vyrovnávají, konkurence je obrovská.“