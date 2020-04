Šipkařská Premier League zná první odpadlíky. Skončí Rosí a Jirkal | iSport.cz

V úvodním utkání večera sice vyhrál první leg David Rosí, ale zároveň to bylo naposledy, kdy v souboji s Michalem Ondem vedl. „Máchal“ získal brejk rychle zpátky a v osmém legu i díky hozené 180 a parádně zavřeným 132 bodům přes dva středy (50) a dvojnásobek 16 odskočil na 5:3. V další hře navíc zápas ukončil a rozhodl o tom, že pro Rosího soutěž po čtvrtečním devátém kole skončí. Bude totiž mezi posledními dvěma hráči tabulky.

„Cítil jsem se od začátku dobře. V prvním legu jsem se zasekl na doublu, což mě srazilo trošku dolů. Než jsem se zase srovnal, byla půlka zápasu. Pak se to ale zase rozjelo, takže jsem rád,“ okomentoval duel Ondo.

Druhý duel odstartoval povedeně David Písek, když se ujal vedení nad Alexandrem Maškem 2:0. Druhý jmenovaný dokázal otočit na 4:2. Nakonec ale o vítězi musel za stavu 5:5 rozhodnout až poslední jedenáctý leg. Písek v něm nejprve přehodil a následně promarnil šipku na vítězství, což Mašek potrestal a zvítězil 6:5.

„Vůbec nechápu, co se stalo. Předtím to docela zavíralo. Zaplaťpánbůh, že to dopadlo. Možná by něco letělo z balkónu, pokud bych to nedotáhl,“ uvedl po zápase Mašek, který už za stavu 5:3 promarnil několik šipek, kterými mohl zápas ukončit. Nakonec se ale mohl radovat z pátého vítězství v soutěži.

V souboji týmových spoluhráčů Adam Gawlas porazil Pavla Jirkala 6:1. Pro něj měla prohra stejný dopad jako dříve pro Rosího. Ani on se již neodpoutá z dvou nejnižších pozic v tabulce a po čtvrtečním devátém kole pro něj Premier League skončí. „S Pájou jsme tak nějak ukázali to, jak jsme trénovali. Přesně to jsme nechtěli ukázat a celkem mě to mrzí. Asi jsme moc velcí kamarádi,“ řekl po zápase Gawlas, jenž nebyl spokojený s výkonem, který oba hráči předvedli.

Čtvrtý duel 8. kola mezi lídrem soutěže Danielem Barbořákem a Ondřejem Kysilkou odstartoval přetahovanou a po čtyřech lezích byl stav vyrovnaný 2:2. Pak ale přišel zlom a „Danchez“ odskočil na 5:2. Kysilkovi se pak sice dvěma vyhranými legy podařilo zápas zdramatizovat, ale Barbořák už mu víc nepovolil a vyhrál 6:4. „Od stavu 2:2 už nešlo utkání přes šesté kolo. Nabralo to obrátky,“ okomentoval Barbořák duel, ve kterém oba hráči skončili s průměrem nad 80 bodů na tři šipky.

Poslední utkání rozjel skvěle Vítězslav Sedlák, když po úvodních třech hrách vedl s průměrem přes 102 bodů nad Michalem Šmejdou 3:0. Ve zdařilém představení Sedlák pokračoval do stavu 5:1. Utkání mohl v další hře dokonce ukončit, ale netrefil dvojnásobek a Šmejda zůstal v zápase. V úvodu jasně vypadající duel se pak zdramatizoval a rázem to bylo z pohledu Sedláka už jen 5:4. Vyrovnání ale nepřipustil a duel dotáhl k výhře 6:4. „Měl jsem strach, že prohraju, ale spíš mě štvalo, že mi začaly vypadávat šipky z triplu,“ uvedl po málem ztraceném vedení Sedlák.

Kromě bojů o postavení v tabulce hráči v turnaji podporují boj proti COVID-19. Za každou hozenou 180 putuje na charitu a nákup zdravotnického materiálu 500 Kč. Celkově již padlo 65 těchto náhozů, tudíž hráči vybojovali doposud 32 500 Kč. Společně s šipkaři můžete podobně přispět i vy. V projektu prizemoney, ve kterém je nyní vybráno přes 20 tisíc korun, bude vaše případná podpora rozdělena tak, že její část poputuje na charitativní akci, kterou vyberou samotní hráči, menší část pak připadne na podporu českých šipkařů.

Výsledky 8. kola Tipsport Premier League 2020

Michal Ondo – David Rosí 6:3

Alexander Mašek – David Písek 6:5

Adam Gawlas – Pavel Jirkal 6:1

Daniel Barbořák – Ondřej Kysilka 6:4

Vítězslav Sedlák – Michal Šmejda 6:4

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 45:21 7 2. Adam Gawlas 42:26 6 3. Vítězslav Sedlák 42:32 5 4. Alexander Mašek 35:40 5 5. Michal Šmejda 35:33 5 6. Ondřej Kysilka 38:37 4 7. Michal Ondo 35:41 4 8. David Písek 37:36 3 9. Pavel Jirkal 31:44 1 10. David Rosí 17:47 1

Program 9. kola (čtvrtek 30. dubna od 20:00)

Michal Šmejda – David Písek

Alexander Mašek – David Rosí

Michal Ondo – Adam Gawlas

Vítězslav Sedlák – Ondřej Kysilka

Daniel Barbořák – Pavel Jirkal