Čtyřhra? Jiný sport, říkala squashistka Kubáňová. Byrtus měl honičku

Má tituly v racketlonu a ve squashi, ale ve čtyřhře? Takový zápis Zuzaně Kubáňové chyběl. „Zjistila jsem, že mě to začalo bavit. Je to hlavně o taktice a parťákovi,“ vyprávěla „raketová žena“ Kubáňová. V Sadské se o víkendu pro účely čtyřhry musela posunout boční stěna – hraje se totiž na širším kurtu. Turnaje se zúčastnilo rekordní počet dvojic, 16 párů v mužích a v mixu, 8 párů pak v kategorii žen. Tam jednoznačně vládla Kubáňová s Feřtekovou.

Specifikum čtyřher? Dlouhé výměny, které mohou trvat i několik minut. „Nejtěžší je udržet pozornost a zvolit správnou taktiku. Je to úplně jiný sport, než singl. Snažili jsme se proto měnit tempo hry a překvapovat zepředu,“ prozradila Kubáňová, která společně s Feřtekovou porazila ve finále 2:1 na sety Michaelu Čepovou a Denisu Rohunovou.

Největší honičku o víkendu v Sadské měl Viktor Byrtus. Společně Benjaminem Bergelem si poradili s tradičními finálovými účastníky Michalem Jirkou a Michalem Valentou. Poté ještě nastoupil do „královské disciplíny“, jak někdy bývá nazývána kategorie smíšených dvojic. Tam nastoupil po boku své přítelkyně Michaely Čepové. „Speciální to určitě bylo. Rozumíme si také na kurtu, bylo to fajn,“ popisoval Byrtus, který své kolegyni na kurtu nemusel skoro vůbec radit. „Každý jsme si hlídali svoje a před zápasem jsme věděli, co přesně budeme hrát.

Během soboty stihl Byrtus vyhrát osm zápasů. „V mužích jsme nenašli žádnou dvojici, která by nám dala set. V mixu jsme v těžkém finále ztratili jeden. Fyzicky to bylo o něco málo náročnější než běžné turnaje,“ tvrdil Byrtus, velký talent domácí squashové scény.