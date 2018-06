Olomouc hostí Světový pohár v parkurovém skákání, představí se špička

„Do Olomouce se opět moc těším. Jsou to skvělé závody a panuje tam pokaždé výborná atmosféra i díky nádherné divácké kulise,“ říká Opatrný.

„Když tady vjedu na kolbiště, nenakopne mě to na sto, ale na dvě stě procent. Vím, že lidi stojí za mnou, a to mě nastartuje ještě víc,“ rozplýval se před rokem po triumfu, kterému aplaudovalo přes čtyři tisíce nadšených fanoušků.

Velký zájem je také o letošní ročník, a to mezi příznivci i startujícími. V hlavní kategorii by se mělo objevit 84 jezdců se 170 koňmi z jedenácti zemí světa, kvalitně obsazené však budou i túry pro jezdce do 25 let, juniory a mladé koně.

V Grand Prix, kterou závody v neděli vyvrcholí, si účastníci budou moci splnit kvalifikační limity pro zářijové Světové jezdecké hry v americkém Tryonu a také pro ME 2019 v Rotterdamu. Junioři a jezdci do 25 let pak budou usilovat o kvalifikaci na letošní evropský šampionát ve Francii.

Celková dotace J&T BANKA CSI3*-W Olomouc činí více než 150 tisíc eur (téměř čtyři miliony korun). Vstupné do areálu je po všechny čtyři dny zdarma, pro návštěvníky je připraven i bohatý doprovodný program.

„Světový pohár v parkurovém skákání v Olomouci se už na poli mezinárodních závodů stal tradicí, letos se pořádá již 5. ročník. Mimo jiné tyto závody získaly ocenění jako nejlepší jezdecká akce loňské sezony. I v letošním roce tak budou mít čeští fanoušci možnost sledovat špičkové jezdecké výkony zahraničních jezdců i české reprezentace,“ zve do Olomouce Olga Plachá, prezidentka České jezdecké federace.

„Musím také ocenit snahu pořadatelů, že se snaží každý rok přinést divákům i sportovcům něco nového a stále úroveň závodů zvyšují a pomáhají tak propagovat náš krásný sport,“ dodává Plachá. V červnu se již v České republice uskutečnil také Světový pohár ve voltiži a v drezuře.