Začíná finále squashové extraligy týmů. Viktoria Brno touží po titulu! | iSport.cz

Už osmnáct titulů vybojovali squashisté pražského týmu SC Strahov. Kde je jejich největší síla? Většinou do svých řad angažuje kvalitní zahraniční hráče. To se dá očekávat také v letošním roce. Předpokládá se, že by v Brně mohl nastoupit Jordánec Mohammad Al Sarraj nebo Kolumbijec Juan Camilo Vargas. „Myslím, že v letošním roce nebude Strahov tak silný. Vidíme velkou šanci urvat po několika letech skvělý výsledek,“ dodal Daniel Mekbib, v současné době domácí jednička.

SC Strahov vyzve v sobotním semifinále tým Viktoria Brno Hanya. V tom druhém se utká Viktoria Brno Sportprofit proti Buldoci - SCC Hradec Králové. A soupiska brněnského týmu je nabitá českými reprezentanty – Mekbib, Švec a Uherka, kteří jezdí celoročně po turnajích PSA. „Šance jsou veliké. Chceme, aby extraligový titul v Brně zůstal,“ vyhlásil Švec, kterému týmové soutěže vyhovují. „Celý rok jezdíme po světě a jsme sami. Tohle si užívám. Zvlášť naše parta je výjimečná – máme nejsilnější český tým. Za těch několik let, co spolu hrajeme, jsme se hodně posunuli. Teď by to chtělo zlatou tečku.“

Velmi napínavé to bude mezi ženami. O čtvrtý mistrovský titul bude usilovat FOTOROBOT. V sobotním semifinále se utká s týmem Squash Modrý svět, který se v loňském roce dostal do finále. Druhé semifinále tvoří Viktoria Brno Kabel-A.T. vs. SC Otec - TOPO ženy A. Úvodní duely se uskuteční v sobotu od 14:00. Finále žen je na programu v neděli od 14:30, mužů zase od 17:00. Squashové souboje hostí brněnská Viktorie.