Čeští squashisté skončili na Prague Open ve čtvrtfinále | iSport.cz

K prvnímu duelu nastoupil Viktor Byrtus, který zažívá skvělou sezonu. Před domácím publikem se stal juniorským mistrem Evropy. Na Prague Open jen však složitě vzdoroval prvnímu nasazenému Dánovi Kristianu Frostovi. Dlouhé a náročné výměny skončily většinou úspěchem pro favorizovaného squashistu. „Nešly mi bohužel základní věci a soupeř udělal za celý duel pouze jednu chybu,“ popisoval Viktor Byrtus, který na otázku, zda je to možné, odvětil: „Už se mi to dlouho nestalo, ale možné to opravdu je. Podal bezchybný výkon, a není to žádná fráze.“

Ke druhému zápasu nastoupil hrdina předchozích dvou dnů Ondřej Vorlíček. Ten musel předtím pokaždé otáčet zápasy za nepříznivého stavu 0:2 na sety. Ve čtvrtfinále už takový úspěch neměl. Nad jeho síly byl Angličan Miles Jenkins. „Hrál velmi přesně a často Ondru trestal přesnou hrou do předních rohů. Vyhrál podobně hladce jako Frost v prvním čtvrtfinále,“ popisoval duel Tomáš Fořter, hlavní organizátor Prague Open. Vorlíček se do čtvrtfinále turnaje PSA dostal zcela poprvé. „Soupeř byl lepší a cítil jsem v nohám předešlé zápasy. Celkově jsem ale s turnajem velmi spokojený,“ doplnil Vorlíček.

Prolomit prokletí plánoval Jakub Solnický. Věděl, že pokud postoupí do čtvrtfinále, nastoupí proti Maďaru Balaszi Farkasovi. A právě s ním čtyřikrát prohrál v letošní sezoně. „V prvním setu jsem hrál přesně to, co jsem chtěl a vyhrál ho 11:4. Ve druhém jsem nezachytil začátek, třetí byl hodně špatný, čtvrtý jsem ubojoval a v pátém setu mi už došly síly,“ popisoval děj na kurtu Solnický. „Nicméně jsem s posledními turnaji velice spokojený, hlavně s předváděnou hrou. Musím také poděkovat domácímu publiku, které mě hnalo dopředu.“