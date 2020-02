Squashové mistrovství se přesune do Ostravy. Skleněný kurt střídá nejmodernější centrum | iSport.cz

Po pěti letech se domácí šampionát ve squashi neodehraje v Praze. Tradiční akce se letos uskuteční v Ostravě, konkrétně v moderním sportovním centru FAJNE v Porubě. Od 5. do 8. března se tak na ostravských kurtech budou prohánět nejlepší domácí squashisté. „Dlouhodobě se snažíme náš sport popularizovat ve všech regionech České republiky. Pořádání této prestižní akce v Ostravě tomu rozhodně prospěje. Následovat by mělo také Brno,“ prohlásil Tomáš Cvikl, předseda Českého squashe.

Byl to obrázek, na který byli sportovní fanoušci zvyklí. Pražské nákupní centrum a skleněný kurt, ve kterém squashisté bojovali o domácí tituly. To se pro letošní rok změní. V Ostravě se na „skle“ hrát nebude. „Mrzí nás to, protože to bylo zaběhlým standardem. Jenže postavit skleněný kurt a tribuny je finančně velmi náročné a bez spoluúčasti obchodního centra nejsme schopni zajistit potřebné prostředky. Navíc se ukázalo, že možnosti obchodních center v Ostravě jsou jiné než Praze. Ne všude lze kurt umístit,“ vysvětloval důvody Martin Grigar, člen výkonného výboru squashové asociace.

I tak bude mít šampionát atraktivní kulisy. SC FAJNE nabízí nejmodernější squashové centrum v republice. Díky své multifunkčnosti a velkorysému prostorovému řešení nabídne hráčům i divákům výborné zázemí. „V hlavní hrací dny zajistíme přídavnou tribunu, takže počet diváků, kteří budou moci sledovat osobně finálové zápasy, nebude určitě menší než v minulých letech,“ doplnil Martin Grigar.

Úřadujícími squashovými šampiony jsou Daniel Mekbib a Olga Kolářová. O titul se ale budou chtít utkat také ostravští hráči, zejména Jakub Solnický a Viktor Byrtus. „Mohu garantovat, že jim vytvoříme domácí prostředí. Určitě bychom rádi, aby podruhé v historii uspěl na mistrovství republiky ostravský hráč. Tím prvním byl v roce 2009 Pavel Sládeček ml.,“ dodal Dobroslav Vlček z pořádajícího Ostrava squash klubu.

V SC FAJNE se každoročně pořádá řada squashových turnajů různých kategorií. Navíc pravidelně hostí European Badminton tour s v loňském roce se zde uskutečnilo Mistrovství České republiky ČR v racketlonu.