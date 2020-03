Konkurence je velká, říká Uherka před squashovým šampionátem. Chce mezi nejlepší | iSport.cz

V minulém roce prohrál s Danielem Mekbibem v semifinále. Také letos je pro Ondřeje Uherku největším favoritem. „Ale určitě není neporazitelný a myslím, ze i ostatní jsou si toho vědomi. Ostraváci budou mít skvělou motivaci se vytáhnout před domácím publikem a o medaile to budou určitě velmi zajímavé a vyrovnané zápasy,“ dodal Uherka, kterého těší, jaká je na současné mužské squashové scéně konkurence. „Čím dál víc kluků se tomu věnuje na maximum. Jde to vidět na výsledcích v průběhu roku, ale i na mezinárodní scéně zažívá český squash rozkvět.“

Převážnou část roku žije Uherka v anglickém Hertfordshire a trénuje se skupinou profesionálních hráčů pod vedením trenérů Adama Fullera a Paula Cartera. Do toho hodně tráví čas zahraničních squashových ligách. „Proto pro mě je důležité si týden před šampionátem odpočinout a dobře se namotivovat,“ dodal Uherka, který je vystudovaný kondiční trenér. „To mám momentálně jako koníček. Pokračuji v sebevzdělávání a experimentuji sám na sobě, případně pomáhám s přípravou pár hráčům z okolí.“

Finálové duely odstartují v ostravském sportovním centru FAJNE v neděli od 14:00. Fakt, že se squashový šampionát přestěhoval z Prahy do Ostravy Uherku potěšil. „Nevidím důvod, proč by se šampionát nemohl občas hrát jinde než v Praze. Jediné, co mrzí, je absence skleného kurtu. Někomu sice takový kurt nemusí sedět, ale věřím, ze zahrát si na něm, je pro každého zážitek a rozhodně by umocnil atmosféru turnaje. Myslím, že do budoucnosti by to od pořadatele MCR mělo být vyžadováno.“