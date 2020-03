První zlato mladé judistky: Chci vyhrát i těžší turnaje. Klíčová je hlava! | iSport.cz

Když jste se ráno před turnajem probudila, cítila jste, že se právě dnes odehraje něco výjimečného?

„Když jsem se probudila, tak jsem se necítila vůbec dobře. Byla jsem furt taková unavená, takže jsem rozhodně nečekala, že bych mohla turnaj vyhrát. Ale tímhle to rozhodně nekončí, jsem odhodlaná dál pracovat. A chtěla bych vyhrát i jiné, těžší turnaje, než je tento. Tohle je začátek.“

Co vlastně bylo klíčové v cestě za úspěchem ve Varšavě?

„To je jednoduché, a myslím, že by to řekl i trenér. Jedině hlava. Myslím, že jsem to zvládla dobře po psychické stránce. Konečně jsem si uvědomovala, co dělám, a co dělat nemám.“

Které výhry v soutěži si ceníte nejvíc? A z jakého důvodu?

„Cením si každé výhry, ale nejvíc to bylo, asi když jsem porazila v semifinále polskou závodnici Zalezcnou. Ona mě před týdnem porazila na Slovensku, a docela dost suverénně, teď jsem ji to chtěla prostě vrátit. A povedlo se.“

Jaký dopad může mít titul na European Open na vaši psychiku a motivaci do dalších bojů?

„Motivace je to určitě obrovská. Když získám nějakou medaili, tak mě to vždy nakopne! Stejně tak mě nakopla tahle. Jak jsem řekla, tohle je jen začátek.“

Jaké cíle a ambice máte do sezony 2020?

„V roce 2020 bych chtěla startovat na mistrovství Evropy v Praze a být tam alespoň devátá. Kdyby se podařilo lepší umístění, bylo by to super. Potom mě na konci sezony snad čeká mistrovství Evropy do třiadvaceti let – a tam bych chtěla už medaili. Snad se to podaří, udělám pro to všechno.“