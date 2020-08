Americké fotbalisty z Přerova čeká duel proti Ostravě | iSport.cz

Dlouhé čekání je pomalu u konce. Paddock liga amerického fotbalu odstartuje příští víkend a velká premiéra čeká na Přerov Mammoths, kteří v úvodním kole vyzvou favority z Ostravy Steelers. Nedělní duel na domácím hřišti navíc půjde přímým přenosem na ČT sport. „Je to zlomová událost pro klub. Chtěli bychom začít psát novou historii klubu, prvoligovou,” prohlásil předseda Mammoths Petr Stejskal.

Původně měla Paddock liga odstartovat na jaře, kvůli koronavirové pandemii se však začátek čím dál více populárnější soutěže musel odsunout až na srpen, o titulu se bude rozhodovat na přelomu září a října. Každý tým odehraje v základní části osm zápasů ve skupinách. Přerov Mammoths je ve skupině Východ společně s Brno Alligators, Brno Sígrs a Ostrava Steelers. Do semifinále postoupí dva nejlepší.

Přerovští hráči začnou na domácím hřišti proti loňským finalistům z Ostravy. Televizní zápas je pro nováčka zcela výjimečnou příležitostí. „Podle mě to přesahuje rovinu klubovou, je to událost pro celé město Přerov, odkud není mnoho přímých přenosů. Je to i odměna pro diváky, kteří byli celou loňskou sezonu skvělí,” dodal Stejskal.

Na Mammoths čeká při premiéře ostřílený soupeř, Steelers mají za sebou tři účasti v Czech Bowlu. I se zahajovacím televizním zápasem mají zkušenosti. V Ostravě si jistě přejí, aby letošní Paddock Kickoff proběhl ve větším klidu než ten loňský. Kvůli operaci slepého střeva totiž nemohl do zápasu nastoupit quarterback Randall Schroeder, za něhož nastoupil veterán Alan Kosniovský.

Obavy z prvního soupeře v Paddock lize ale v Přerově nenajdete. „Jsme nadšení, že to budou právě Steelers. Máme s nimi určitou vazbu a jsou nám rozhodně bližší než brněnské kluby,” vysvětlil předseda Stejskal. Sílu soupeře si uvědomuje. „Přijímáme roli nováčka se vším všudy. Respektujeme, že Steelers jsou velkým favoritem. Mamut je velké zvíře a je známo, že Steelers hrají silový fotbal, a na ty umíme.“

V Přerově věří, že si historicky první zápas v Paddock lize nenechá ujít početné publikum. „Věřím, že po pauze, kdy lidé nemohli chodit na sport, přivítáme početnou diváckou návštěvu,” uzavřel Stejskal.

Paddock Kickoff

Sobota 15.8.

Pilsen Patriots - Prague Mustangs

Brno Alligators - Brno Sígrs

Neděle 16.8.

Vysočina Gladiators - Ústí nad Labem Blades

Přerov Mammoths - Ostrava Steelers