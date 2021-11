Z lakrosu se stal basketbal. Je to podobně dynamické, říká Lottmann

Dostali impuls, který může přitáhnout nové hráče. Sixes je totiž zcela nový formát lakrosu, který by se mohl objevit na olympijských hrách v roce 2018 v Los Angeles. Tedy v zemi, kde je tento sport velmi oblíbený. „I když je mi třicet, tak já klidně za sedm let na olympiádu pojedu. Je to velký motivační faktor,“ dodala s úsměvem Lottmann, jedna z nejlepších českých hráček. Liga sixes se rozjela v USA, v dalších evropských zemích se zatím spíše jen trénuje. Naplno se pak spustila v Česku, kde ho hrají čtyři týmy žen a mužů.

Oproti běžnému lakrosu probíhá tato olympijská verze na menším hřišti ve formátu pěti hráčů v poli plus brankář. Tím se všechno se zrychlilo. Významně! „Sixes je mnohem hravější. Hrajeme čtyřikrát osm minut, více si zaběháme a vybijeme. Musíme jednat rychle, protože na útok máme třicet vteřin. Každá má třeba deset střel za zápas, což je skvělé jak pro hráčky, tak pro brankářky. Naučí se toho hodně,“ byla nadšená Lottmann.

To v běžném lakrose se třeba některé hráčky nedostanou ani do útočného území. Dominují spíše obrany, které se zaměřují na neprostupnou hráz. Jenže tohle v sixes neplatí. „Zde je to hodně o brejcích, kdo komu uteče a jak rychle brankář rozehraje. Dominuje chytrost týmu a vyhodnocení situace v co nejkratším čase,“ dodala Lottmann, která si zatím připsala deset branek a tři asistence. „Navíc se tu více ukáže síla individualit, rozhodujícím faktorem je šikovnost hráčky. Ve velkém lakrose třeba jednu dobrou individualitu pokryje pět obránců, tady ne.“

To je patrné zejména v případě Michaely Srchové, která za tým Goalcrackers předvedla už 22 gólů a dvě asistence. Suverénně díky tomu ovládá individuální statistiky. Navíc její tým doposud neprohrál a zvítězil ve třech zápasech. Na druhém místě se drží Netsmashers s jednou prohrou, třetí jsou Turbomice a čtvrtý Laxrays. „U nás se snažíme zabudovat nové hráčky. Je vidět, že jich bude přibývat. Vidiny olympijských her lákavá pro nováčky,“ připustila Lottmann, která se rovněž zaměřuje na klasický lakros. Tam v příštím roce čeká český tým mistrovství světa.

To v mužské části ligy sixes je situace vyrovnanější – celkem tři týmy (Snipe, Lions a Trees) mají čtyři body. Naopak ani jeden nezískal tým Golden boys. Nejvíce bodů zaznamenal Jakub Nováček, který má na svém kontě 14 gólů a šest asistencí.