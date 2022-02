Nejlepší softbalový pálkař Mertl: Těžím ze silných předloktí

Dlouhodobě patří k nejúspěšnějším pálkařům. A v loňské sezoně byl tím nejlepším. Softbalista David Mertl totiž odpálil 14 homerunů a připsal si 31 úspěšných hitů. Také za to dostal ocenění na konci sezony. Jaké je tajemství jeho dlouhodobé konstantní formy? „Myslím, že mám k tomu dispozice, postavu a výběr balonů, který pramení ze zkušenosti,“ tvrdil catcher týmu Spectrum Praha a bývalý reprezentant. Také v tomto roce chce bojovat v extralize a zároveň podporovat nastupující generaci pražského týmu.

Kdy pálkaři ladí formu nejvíce? Přes zimu. Jsou zavření v tělocvičně, posilují a hlavně odpalují velké množství míčů. „My jsme měli kolem 5000 odpálených míčů od prosince do začátku sezony. Jeden den byl trénink na objem, druhý zaměřený na techniku. Hledali jsme tajemství švihu, různé mikropohyby, které pomůžou dát pálkou bombu,“ popisoval Mertl, který dlouhá léta hrál za reprezentaci na pozici catchera. A vybojoval několik titulů mistrů Evropy.

Jaké je jeho tajemství odpalu? „Mám výhodu v tom, že mám silné předloktí, které jsem hodně posiloval. Je důležité, když dojde ke kontaktu s míčem, tak aby ruce nepovolily. A opravdu ten balon odpálily,“ popisoval Mertl, tahoun týmu Spectrum Praha. „Celý švih vychází z nohou. Já mám poměrně silné nohy a vždycky jsem byl z toho catcherování podsaditý. Homerun musíte trefit ve správnou chvíli a ve správný moment stisknout pálku.“

Stejnou kvantitu napálených míčů jako v mládí už Mertl aplikovat nebude. „Ani v minulém roce jsem se tolik nepřipravoval, protože jsme čekali dítě. Ale v tomhle sportu je možné se učit celý život nové věci. Je to o vůli se posouvat dál, o motivaci,“ dodal Mertl, který si jako každý pálkař si prošel určitou krizí v rámci úspěšnosti odpalů. „To potká každého během sezony. Já se pak vracím k základu, vytáhnu stativ a pokud na něm vše funguje, přidávám na obtížnosti. Největším protivníkem je hlava.“

Cílem kapitána ze Spectrum Praha je se s týmem posunout, dostat se do play-off a trápit elitní týmy, jako Žraloci Ledenice nebo Beavers Chomutov. „Chci hlavně předávat zkušenosti a být o chlup lepší než loni. Zatím jsme nedokázali porážet silné soupeře pravidelně, to chceme změnit. Chtěl bych je trápit co nejvíce,“ dodal Mertl. Další ročník softballové extraligy se rozehraje na jaře.