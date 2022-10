Squashový svátek. Česko uspořádá v Brně turnaj s rekordní dotací

To tu ještě nebylo. Od 3. do 7. listopadu proběhne v brněnském Centru Viktoria squashový turnaj profesionálního okruhu PSA mužů s dotací 30 tisíc dolarů (přibližně 753 tisíc korun). Více peněz se v tomto sportu na našem území nikdy nevyplácelo. Czech Open 2022 se i proto může pochlubit hvězdnou startovní listinou s osmi hráči z top 40. Jedničkou bude světová šestnáctka Švýcar Nicolas Müller. „Šikovný squashista s takzvaně zlatou rukou. Fantasticky čte hru a dělá minimum chyb. Jeho styl se bude divákům líbit,“ míní Daniel Mekbib, domácí želízko v ohni. V programu bude také turnaj žen.

Rodák z Bruntálu už jedenáct let žije a trénuje v Brně. Ze špičkového turnaje na důvěrně známých kurtech je doslova nadšený. „Bude skvělé hrát před vlastními fanoušky. Celý klub je na nohou a všichni se nemohou dočkat. Půjde o squashový svátek,“ říká 30letý borec, jenž momentálně figuruje na 89. místě žebříčku PSA. Názor, že by tak významné akci více slušela česká metropole, nesdílí. „Viktoria má výborné zázemí. Každý tu dostane všechno, co potřebuje. I dostupnost Brna je slušná, velká letiště jsou poblíž. Hotely jsou na úrovni a není tu například takový problém se zácpami, jako v Praze,“ argumentuje.

Pro hovoří i ohlasy na loňský ročník Czech Open. Ten byl v mnoha ohledech přípravný. Jeho dotace činila o 10 tisíc dolarů méně, což už tehdy přilákalo kvalitní konkurenci. „Nepřál mi los, hrál jsem s nasazenou jedničkou. Celkově ale na turnaj rád vzpomínám. Bylo fajn od ostatních slyšet, že se jim ve městě líbí a všechno klape. Nepochybuji, že na to navážeme,“ zdůrazňuje Mekbib, který cítí nyní větší šanci. V prvním kole se totiž utká s 39. hráčem světa Lucasem Serme. Francouzského reprezentanta dobře zná. Manžel české jedničky Anny Serme žije trvale v Praze a nastupuje za Strahov. „Půjde skoro o derby,“ směje se Mekbib. „On musí a já můžu. Naděje existuje, jen se nesmím bát a využít ji,“ říká.

V optimismu ho utvrzuje dobrý vstup do sezony. Ve třech zářijových turnajích okruhu PSA prošel do čtvrtfinále. „Obsazení bylo kvalitní, zaznamenal jsem několik zajímavých výher a jednu prohru, která mě mrzela. Celkově jsem byl spokojený a posunul se i v žebříčku. Slibný rozjezd. Cítím formu a chci ji udržet,“ hodnotí dvě akce v USA a jednu v Kanadě. Těsně před Czech Open se ještě zúčastní turnaje v Bordeaux. „Je to pro mě takový balíček akcí, na které se připravuji zároveň. Ve Francii bych se rád dostal do semifinále a v Brně přešel přes první kolo,“ doplňuje Mekbib.

Zatímco v Bordeaux bude na vše sám, ve městě pod Špilberkem se bude moci opřít o spolupráci s Martinem Švecem. „V klubu i na turnajích spolu trénujeme. V zápasech se vzájemně koučujeme. Budeme si fandit,“ odmítá rivalitu Mekbib. Švecovi los relativně přál, čeká na něj 55. squashista planety Španěl Bernat Jaume. „Poslední turnaje hrál špatně, vypadl vždy v prvním kole. Podle mě ho Martin udělá,“ zakončuje optimisticky několikanásobný domácí mistr republiky.