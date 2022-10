Squashista Panáček těsně prohrál na turnaji ve Švýcarsku

Dalšího parádního výsledku dosáhl Marek Panáček. Český squashista se dostal do finále Swiss Openu v Usteru. Na turnaji s dotací 6000 USD nestačil pouze na Angličana Bena Smithe, se kterým prohrál v pěti setech. „Finále bylo složité pro mě i pro soupeře. Chvíli jsem byl na koni já, chvíli on. Oba dva jsme během zapasu měnili taktiku a myslím si, že byl dokonce unavenější než já. Bohužel pro mě zahrál několik úderů, které nešly vybrat a dostal sebevědomí, které si udržel až do konce zápasu,“ hodnotil Panáček, pro kterého to byl postup do druhé finále na okruhu PSA.