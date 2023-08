Ondra dostal lekci: Je to zklamání. Jak se může ještě kvalifikovat na OH?

Světový šampionát v Bernu opouštěl Adam Ondra s prázdnýma rukama. Před týdnem skončil ve své parádní disciplíně lezení na obtížnost poprvé od roku 2009 bez medaile. V sobotu pak ve finále olympijské kombinace skončil šestý, a kromě stupňů vítězů mu zatím unikla i kvalifikace na Hry do Paříže.

„Celé tohle mistrovství je zklamání. Je těžké to skousnout. Level, který kluci mají, je strašně vysoký. Musím být příště silnější,“ hodnotil Ondra.

V kombinaci se v novém olympijském cyklu závodí v odlišném formátu od minulých Her v Tokiu, kde se ještě do soutěže počítalo i lezení na rychlost. To má teď v olympijském programu samostatnou disciplínu a kombinace už se skládá jen z boulderingu a lezení na obtížnost. Před rokem na ME v Mnichově už podle nových pravidel získal Ondra stříbrnou medaili.

V Bernu mu situaci zkomplikoval nezdar na úvodním ze čtyř finálových boulderů. Až v poslední minutě se na pátý pokus dostal do horní zóny. Pak lezl dál a jednou rukou si sáhnul na závěrečný chyt, ale spadl a místo necelých 25 bodů jich tak získal jen 9,6. Další tři bouldery už zdolal, zisk 84,1 bodu mu v boulderingu stačil na páté místo. Všechny čtyři bouldery zdolali jen Schubert a Narasaki.

„Celé mistrovství světa jsem čistě s bouldery docela spokojený. V žádném kole mi kluci neulítli. Dneska jsem mohl vylézt jedničku, bylo to blízko. Ale s tímhle chabým výsledkem na obtížnost by mi ani tohle nepomohlo,“ líčil Ondra.

Lezení na obtížnost je jeho parádní disciplínou, v rozhodující fázi olympijské kombinace ho ale zastavila zaoblená struktura s prohlubní. Ondra se ve stěně ani nedostal do míst, kde se za každý další chyt udělovaly čtyři body. Spadl na cestě k šestatřicátému chytu a získal tak 57,1 ze sta možných bodů.

„Nespadl jsem v tomhle kroku jediný. Ten krok byl hodně fyzicky náročný. Dal se dělat buď bez nohou, anebo se dal dělat s patou u ruky. Největší problém byl, že jsem se rozhodl jít do chytu pravou rukou, což způsobilo, že jsem musel dát patu k ruce. Tím jsem se dostal do pozice, která nebyla úplně ideální,“ vysvětloval Ondra. „Ale Colin Duffy byl v podobné situaci, nakonec to udělal bez nohou, což není můj oblíbený styl. V té čisté síle jsou kluci trošku lepší. Já jsem se to snažil udělat dynamicky, za pomocí paty u ruky. To bylo dost krkolomné a těsně to nevyšlo.“

Z konečných výsledků je přitom vidět, že Ondrovi by stačily jen čtyři kroky navíc, aby se v celkovém pořadí posunul na medailové místo.

„Bylo na ně,“ litoval Ondra. „Samozřejmě velké zklamání. Dneska to ani nebylo těžké. Spoustu favoritů to zkazilo. Špatně jsem to přečetl. Trošku víc štěstí, trošku víc zabrat a mohlo to vyjít, mohl jsem ty další čtyři kroky udělat. Nebyl jsem zas tak unavený. Obecně je to trošku o štěstí, ale je to i o fyzičce. Jakob ukázal, že jeho fyzička je neskutečná. Čím větší fyzička, tím jste v cestě víc v klidu, nemusíte tolik riskovat. A o tom to je, příště musím být silnější.“

Ondra je tak v podobné situaci jako před čtyřmi lety. Tehdy na mistrovství světa v Hačiodži skončily jeho naděje na olympijskou kvalifikaci po sporné technické chybě v disciplíně na obtížnost. Rozhodčí ho potrestali za údajný kontakt nohy s nýtem, který závodník podle pravidel nesmí použít k postupu stěnou. Ondra se ale na Hry do Tokia probojoval z dodatečné kvalifikace a stejnou možnost bude mít i směrem k olympiádě v Paříži.

„Dost možná to bude dobrá lekce na samotnou olympiádu a možná kvalitní příprava. Je třeba všechno zanalyzovat. Byla tady spousta cest, spousta kol, některé šly dobře, některé šly špatně,“ hodnotil Ondra.

Na olympiádu se dostane dvacet lezců. Další olympijské místo se bude rozdávat na evropské olympijské kvalifikaci ve francouzském Lavalu na konci října. Pokud by tam Ondra neuspěl, další šance bude příští rok na jaře při sérii kvalifikačních závodů. Z nich postoupí do Paříže deset nejlepších.

„Nebude to jeden závod, to mě do určité míry uklidňuje,“ řekl Ondra. „Lezení se mění, je třeba se rozhodnout, do čeho vložit největší úsilí, co mě posune dál.“

Další možnosti kvalifikace n OH

Evropská kvalifikace v Lavalu (Fr.): 27. – 29. října (1 místo9

27. – 29. října (1 místo9 Série kvalifikačních závodů: březen – červen 2024 (10 míst)

Adam Ondra na MS v Bernu