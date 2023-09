Trenéři se zlobí: Když se děti málo hýbou, proč chcete brát peníze na výchovu?

První měsíce roku jsou pro financování sportovních klubů složité, letos to platí dvojnásob • Pavel Mazáč (Sport)

Sportovní prostředí žilo několik týdnů v nejistotě. Vláda se z úsporných důvodů rozhodla snížit dotace do sportu. Resort financí původně navrhl snížit výdaje pro Národní sportovní agenturu na 5,2 miliardy korun, což by byla nejnižší částka od roku 2016. Nyní se však zdá, že ministerstvo od tohoto plánu upustilo.

Národní sportovní agentura, která rozděluje prostřednictvím dotací peníze do amatérského i profesionálního sportu, by měla příští rok hospodařit zhruba se stejnou sumou jako letos. Podle zatím dostupných informací získá opět minimálně 6,9 miliardy korun.

Předsedkyně atletického oddílu PSK Olymp Praha Naděžda Koštovalová upozorňuje, že tyto příjmy jsou pro kluby naprosto stěžejní. „Žijeme v podstatě z dotací. Každý oddíl má samozřejmě i své oddílové příspěvky. Pokud tedy dostaneme méně od státu, nezbude nám nic jiného než požádat rodiče, aby měsíčně platili víc. Pro některé rodiny by ta částka byla ale patrně už neúnosná a neměly by jinou možnost, než dítě z oddílu odhlásit,“ vysvětluje bývalá závodnice, která aktuálně v Olympu působí také jako trenérka mládeže a dospělých.

„Neustále se apeluje na to, že je pohyb pro zdraví dětí nezbytný. Snižování podpory na výchovu mladých sportovců mi tedy přijde jako naprosto absurdní krok,“ dodává.

Oddílové příspěvky ale nejsou zdaleka jediným vydáním, s kterým rodiče sportujících dětí musí počítat. Soustředění, startovné, ubytování na soutěžích…. To všechno jsou položky, které jdou ve většině případů z rodinných rozpočtů.

„My jako klub tyto věci proplácíme vždy jen těm nejlepším. Samozřejmě bychom to rádi uhradili všem, ale na to zkrátka nemáme. Musíme platit drahé nájmy, což je největší výdaj našeho rozpočtu napříč všemi sportovními oddíly . Další velkou položkou jsou pro nás platy trenérů,“ říká Koštovalová.

Sahat na jejich mzdu je však podle ní cesta, která může v budoucnu stát Česko i mezinárodní úspěchy. „V našem oddíle máme například jednu velmi nadějnou atletku, která láme rekordy. Její potenciál je obrovský, ale aby ho mohla naplno rozvinout, potřebuje kvalitní trénink pod vedením zkušených a kvalifikovaných trenérů. Tuto práci nelze vykonávat zadarmo. Pokud bychom si kvalitní kouče nemohli dovolit, ohrozilo by to její budoucnost. A takových dětí je samozřejmě víc,“ tvrdí.

Rodiče se musí rozhodnout

Kluby a tělovýchovné jednoty se shodují, že sport přestává být dostupný pro všechny. Rodiče často stojí před rozhodnutím, jaký kroužek dětem budou moci zaplatit. „Hrne se to na ně ze všech stran. Platí víc do školy, za jídlo, teď ještě za kroužky. Snažíme se to tedy držet na nějaké rozumné míře, ale ty náklady rodičů se bohužel i přesto zvyšují,“ upozorňuje David Holý, předseda plaveckého oddílu Olympu Praha.

„Znám případy, kdy si rodiny musí žádat o sociální příspěvky, aby si děti mohly chodit zasportovat. Je to otázka peněz. Řada rodičů tak stojí před rozhodnutím, jestli dětem raději zaplatit sport nebo třeba kvalitní výuku angličtiny,“ objasňuje.

Sportovní funkcionáři tvrdí, že je sport dlouhodobě podfinancovaný, ve srovnání s některými sousedními státy je státní podpora nižší až několikanásobně. Kvůli nedostatku peněz navíc často nezbývá prostor pro trénování méně ambiciózních dětí. Oddíly se dostávají do situace, kdy musí odmítat ty, kteří nechtějí dělat sport závodně. „My jako plavecký oddíl vychováváme mladé plavce, které postupem času vysíláme na různé plavecké soutěže. Řada rodičů a dětí, ale o tohle nemá zájem. Chtěli by k nám děti posílat jen proto, aby se naučili dobře plavat. Děti hrají třeba ještě na hudební nástroj a chodí do počítačového kroužku. Nemají tak velké sportovní ambice, což je samozřejmě v pořádku,“ vysvětluje problematiku Holý.

„Jenže když přijímáme dotace, většinou je v podmínkách napsáno, že peníze jsou určené na výchovu dětí, které se připravují systematicky a účastní se závodů. Plaveckých drah je málo, jsou drahé…Takže všechny okolnosti nás tlačí do toho, že pro tyto děti již nemám prostor,“ dodává.

Kluby a tělovýchovné jednoty se shodují, že pokud do této oblasti půjde ještě méně peněz než nyní, přijde kolaps celého sportovního prostředí. Vláda definitivně rozhodne zřejmě v příštím týdnu. Pokud příspěvek zůstane na hranici 6,9 miliardy, sport se vyhne nejhoršímu. Stále ale půjde o částku o 14 miliard nižší, než která by mu měla náležet podle schválené koncepce pro podporu sportu z roku 2015.