Peníze do sportu: nesplněné sliby! Česko proti sousedům finančně strádá

Úkol pro český sport zní jasně – na vrcholu bojovat se světem, vozit domů medaile, u mládeže pracovat na kondici populace. Podhoubí někdejší národní pýchy ale vysychá a pomoc nepřichází. V návrhu státního rozpočtu pro příští rok je na celkové zabezpečení sportu vyčleněno 5,2 miliardy korun. Je to nejnižší částka za posledních osm let. Ještě ostřejší světlo na tohle číslo vrhá srovnání se sousedy. Polsko se chlubí rekordním rozpočtem na sport v přepočtu víc než 18,5 miliardy. Orbánovo Maďarsko dokonce každým rokem lije do svého systému v přepočtu 30 miliard korun.