Nová Emmons na scéně? Blažíčková střílí s chlapy, chce pomáhat u porodů

Je to hodně živá světlovláska, co na srdci, to na jazyku. Se svou puškou se ale Veronika Blažíčková mění v chladnokrevnou střelkyni. Letošní olympijská sezona jí možná změní život, protože má předpoklady blýsknout se na největším podiu. Ve dvaceti letech má už za sebou titul vicemistryně Evropy a připomíná směr, kterým před dvěma dekádami šla legendární Kateřina Emmons.

Když před pár dny její reprezentační kolega Jakub Tomeček vítal na svět dceru Viktorii, mohl se jí ptát na know-how. Veronika Blažíčková na Západočeské univerzitě začala studium na porodní asistentku.

„Mám hrozně ráda miminka. Líbí se mi, že pomůžu ženě při nejhezčím momentu jejího života,“ usmívá se.

Tenhle její sen ale musí zatím počkat. Vloni v září studium přerušila a věnuje se své další vášni. Stojí v ní na stavu se svou puškou a na terči hledá dokonalé desítky. A s největší pravděpodobností ji v létě čeká olympiáda v Paříži.

„Navenek možná působí živě, ale když tam pak stojí, má vnitřní klid, zacílení, ví, co má dělat,“ chválí ji reprezentační puškařský trenér Luboš Opelka. „Je velmi precizní v dovednostech jednotlivých částí výstřelu. Je promyšlená. Už se taky hodně naučila, patří k velmi mladým střelcům, ale střílí s dospělými chlapy. Ona to stihla strašně rychle, to je obdivuhodné. Jsou takoví střelci, je jich pár v rámci planety.“

Střelci většinou potřebují vyzrát, Blažíčková ale už v devatenácti letech získala ve sportovní malorážce na 3x20 ran stříbrnou medaili. Koncem léta 2022 díky ní na šampionátu ve Vratislavi vybojovala i olympijské místo.

„Vzpomínám na to hrozně ráda. Hodně jsem plakala a bylo to fakt hezké. Jediné, co je mi líto, že jsem byla tak zabraná do finále, že si z něj nic moc nepamatuju, ani z vyhlášení. Jen, že jsem brečela a začala vnímat až na dopingu, kde jsem čekala šest hodin. Ale bylo to krásný,“ vzpomíná Blažíčková.

Ke střílení se dostala i díky Janu Kůrkovi, olympijskému šampionovi z Mexika, který organizoval střelecké závody, jež sponzoroval tatínek Blažíčkové.

„Vždycky po zahájení jsme si chodili zastřílet a chytlo mě to. Nikdo moc nevěřil, že bych u toho zůstala. Já byla hodně živé, hyperaktivní dítě a neuměli si představit, že bych se zklidnila na tři čtvrtě hodiny,“ usmívá se Blažíčková. „Když mě něco nebavilo, byla jsem roztěkaná, ale jak mě to chytlo, dokázala jsem tomu čas věnovat a byla hodně trpělivá. Dokázala jsem se soustředit.“

A bylo to znát. Ještě jako dorostenka sbírala medaile mezi juniory na evropské i světové úrovni. V roce 2021 získala například na mistrovství světa juniorů v Limě spolu s Jiřím Přívratským bronzovou medaili ve smíšeném závodě z třípolohové malorážky. Dokazovala, že má na to soupeřit i s dospělými. V roce 2022 proto mezi nimi závodila ve svém zatím životním závodě na ME ve Vratislavi, kde získala pro český tým místo na olympiádě.

„Našli jsme tu odvahu, nominoval jsem ji na mistrovství Evropy do žen. Říkal jsem si: tohle děvče je šikovné, poráží nám ženy, pojďme jí dát šanci v dospělých,“ vzpomíná Opelka. „A ona byla taková, že se odvážila jít do téhle dospělé kategorie a má kvótaplatz. To jsou lidi s určitým sebevědomím, ale i s pokorou, jsou velmi dobře vybavení pro tenhle sport.“

Blažíčková svým razantním nástupem do mezinárodní špičky v hodně mladém věku připomíná nejúspěšnější střelkyni české historie Kateřinu Emmons. Byla to rovněž puškařka a před dvěma dekádami podobně fascinovala už jako teenagerka. V roce 2002 se stala senzační světovou šampionkou ve vzduchovce ve svých osmnácti letech, o rok později získala stříbro na ME v Göteborgu. A ve dvaceti už z ní byla olympijská medailistka.

„Porovnávat by se asi daly, ale Kačka mi přijde jako jinačí nastavení člověka. Ale mimořádný střelec, obdivuhodná, mimořádná,“ líčí Opelka.

Obě se kdysi i krátce potkávaly na střelnici, Emmons novou naději necelý rok trénovala. Jejich schopnosti se ale zatím liší. Emmons excelovala především ve vzduchové pušce, v níž získala zlaté medaile na olympiádě, na mistrovství světa, i na mistrovství Evropy, Blažíčkové se zatím víc dařilo v třípolohové malorážce.

„Baví mě, jak je to variabilní, střílí se tři polohy. Vzduchovka mi dlouho nešla, nebyla jsem v ní tak dobrá. Ale v zimě se to zlomilo, docela jsem se v ní posunula. Začalo mě to bavit, jak se to zlepšilo,“ vysvětluje Blažíčková.

Zlepšení ve vzduchovce má v olympijské sezoně speciální význam, protože na Hrách v Paříži se v ní bude střílet i závod smíšených družstev. A v něm se Blažíčková pravděpodobně spojí s Jiřím Přívratským, fenoménem posledních let, který sbírá medaile napříč vrcholnými závody a je považován za jednoho z nejlepších světových střelců současnosti.

„Ve vzduchovce jsem začala střílet teprve nedávno, abychom se s Jirkou připravili na olympiádu,“ vysvětluje Blažíčková. „Byla jsem nervózní, Jirka je skvělý střelec a já v té vzduchovce moc nevynikala. Ale teď, jak jsem se zlepšila a získala jistotu, baví mě to. Je super tam mít parťáka.“

S využitím nadějné dvojice předběžně počítá i reprezentační trenér Opelka.

„Jsme strašně rádi, že máme i tu mixovou dvojici. Snažím se Verču celý rok dávat do mixů. Dřív jsem to nedělal, dával jsem jí klid, ale už není čas na klid. Prosazuje se velmi dobře, za poslední rok se ve vzduchovce velmi a má tam velkou šanci,“ pochvaluje si Opelka.