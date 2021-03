Střelkyně Emmons nejen o medailích: Jak jsem poprvé potkala manžela

Emmons se věnovala nejdřív plavání, ale nakonec se dala na sport, ve kterém se proslavil její otec Petr Kůrka. „Říkala jsem si, proč ne… je to taková piplačka a já jsem takový pečlivák, takže to sedlo,“ vypráví o přestupu ke sportovní střelbě.

Její parádní disciplínou byla vzduchovka, ve které využila dříve nabranou kondici. „Když je tělo fit, stres zvládá úplně jinak,“ popsala. Už v 19 letech se stala senzačně mistryní světa, na olympiádě v Aténách 2004 pak získala bronz.

A tehdy také došlo na seznámení s manželem Mattem. Ten v Aténách získal zlato při střelbě z malorážky vleže, pak ale při poslední ráně v polohovce památně vystřelil do sousedního terče a spadl z prvního místa na osmé.

Česká reprezentantka za ním vyrazila se svým otcem.„Věnovali jsme mu čtyřlístek, který jsme vozili po závodech, aby se mu to už nikdy nestalo,“ vzpomíná na setkání v restauraci, čtyřlístek má stále doma schovaný. „Kačka dělá takhle na rameno a říká: Já s tátou jsme smutný, že jsi nevyhrál, ale jsme hrdý, jak jsi to zvládnul potom,“ popsal Matt Emmons v obstojné češtině, jak viděl osudový moment on. Svatba následovala v červnu 2007.

Olympiáda v Pekingu se stala pro českou střelkyni vrcholem. Vybojovala na ní zlato ve vzduchovce a stříbro v malorážce, Matt přidal stříbro v malorážce vleže. V Londýně mu ještě cinknul bronz.

Jejich sportovní kariéra skončila, dnes žijí výchovou svých čtyř dětí Julie, Martina Henrycho, Emy a Gabriely Mají a pracují pro biatlonové týmy svých rodných zemí. Emmons její práce baví a zamyslí se, jestli neměla kdysi místo střelby vsadit právě na biatlon… „Tenkrát by to možná bylo dobrý, ale zase bych neměla štěstí s Mattem. To bychom se nepotkali.“

P.S. O tom, jak je těžké se dostat k Emmonsovým domů, se dozvíte na začátku videa.